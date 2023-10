Day-One-Patch für Marvel's Spider-Man 2: Behebung von Progressionsblockaden und Performanceproblemen

Der 20. Oktober 2023 geht für die Gaming-Community wohl als einer der besten Tage des Jahres in die Geschichtsbücher ein.

Der Grund? Die Veröffentlichung von gleich zwei mit Sehnsucht erwarteten Videospiel-Veröffentlichungen: Marvel's Spider-Man 2 sowie Super Mario Bros. Wonder. Ein Tag, der die Controller zum Glühen brachte, die Herzen der Spielerschaft in die Höhen schnellen ließ ... und nicht ganz ohne Makel im Gedächtnis bleibt.

Zumindest wenn man sich für das nächste große Spidey-Abenteuer entschieden hat, allerdings ohne vorheriges Update ins Abenteuer schwingen wollte. Denn dann stieß man wohl unweigerlich auf Performanceprobleme sowie auch die ein oder andere Progressionsblockade in der Story.

Die gute Nachricht: Bereits seit dem 20. Oktober steht ebenfalls der Day-One-Patch in Form von Version 1.001.002 bereit. Dieser Patch stellt eine Fülle von Verbesserungen für das neueste Spinnennetz-Abenteuer aus dem Hause Insomniac Games in Aussicht. Gut reagiert, würde ich da mal meinen.

Insomniac Games hat noch in der Vorwoche die Spieler, die sich für die Disc-Version entschieden haben, dringend darauf hingewiesen, das Update herunterzuladen, "bevor sie die Eröffnungsmission des Spiels zum ersten Mal erleben". Diese Empfehlung erhält nun eine klare Begründung, da die Patch-Notizen veröffentlicht wurden. Darin wird ausdrücklich auf eine verbesserte "visuelle Wiedergabetreue der Eröffnungsspielsequenz" hingewiesen. Tue dir selbst also einen Gefallen und höre auf die Entwickler, ja?

Der Patch adressiert aber auch ein problem, was die Progression im Anzugs-Tutorial zunichtemachen, gar blockieren konnte. Außerdem wird auch ganz allgemein die Leistung verbessert und für allzeit willkommene Stabilität der Spielerfahrung gesorgt. Und was wäre ein Patch ohne Fehlerbehebungen? Nicht viel ... und eben deswegen gibt es auch eine ganze Reihe solcher on top.

Nicht zu vergessen sind aber auch die bedeutenden Zugänge in Sachen Barrierefreiheit, die der Patch mit sich bringt. Spieler können indessen den Effekt, der erscheint, wenn ein perfektes Ausweichmanöver ausgeführt wird, mit einer kontrastreichen Farbe versehen, um die Sichtbarkeit weiter zu verbessern. Und auch die Controller-Vibration lässt sich zwischen "Erfahrungsgemäß", "Funktional" und "Keine" anpassen.

Spieler, die bereits die digitale Version des Spiels geladen haben, müssen keine weiteren Schritte unternehmen. Doch falls deine physische Ausgabe erst jüngst im Briefkasten gelandet ist, empfiehlt sich ein rascher Patch-Download, um ein optimales Spielerlebnis zu garantieren.

Trotz kleinere Makel bleibt Spider-Man 2 für uns übrigens ein mehr als gelungenes Sequel. Mehr davon gibt es aber erst alsbald im Testbericht zu lesen. Wer sich bis dahin die Zeit mit anderen Titeln versüßen mag, der sollte einmal unsere Top-Liste für PS5-Titel auskundschaften.

... oder aber du holst dir schon einmal Appetit auf das Abenteuer der "freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft" und bringst in Erfahrung, warum das neue Schnellreise-System so unfassbar grandios ist.