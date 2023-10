PlayStation Plus Extra garantiert Gruselatmosphäre im Oktober mit Dead Island und Outlast 2

Sony hat jüngst offiziell bestätigt, welche Titel noch diesen Monat in den hauseigenen Gaming-Abodienst, konkret PlayStation Plus Extra und Premium aufgenommen werden. Und gerade für Besitzer des Erstgenannten wird es im Oktober 2023 passend zu Halloween düster, gruselig und packend.

Den Anfang macht in unserer Aufzählung allerdings zunächst einmal Gotham Knights, das noch recht junge Action-Rollenspiel von Warner Bros. Games aus dem Jahr 2022, was nur noch vereinzelt an die famose Batman-Arkham-Reihe erinnert. Spieler*Innen schlüpfen hierbei auf Wunsch hin in die Rolle von Batgirl, Nightwing, Red Hood oder Robin und gehen allein oder im Online-Koop auf Gaunerjagd. Zwar nicht wirklich ein Horrorspiel, immerhin ja aber trotzdem irgendwie an den ikonischen Fledermaus-Helden angelehnt und damit gut gemacht für die Halloweenperiode.

Wirklich gruselig wird es aber auch, konkret in Form von The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Im dritten Ableger der Survival-Horrorspielserie und dem Nachfolger von Man of Medan sowie Little Hope, verschlägt es hierbei mal wieder eine Gruppe von Charakteren infolge einer Reihe unvorhersehbarer Ereignisse (nicht wirklich) in einen Überlebenskampf, wobei das Überleben mal wieder maßgeblich von deinen Entscheidungen und Eingaben bestimmt wird.

Dead Island Definitive Edition ist dann ebenfalls Horror, konkret Survival-Horror gemixt mit Action- und RPG-Elementen, macht sich aber auch gern einmal aus der Zombieapokalypse auf der Insel einen kleinen Spaß. Echte Herzensempfehlung bleibt der erste Teil hierbei, auch wenn das inzwischen erschienen Sequel in Sachen Optik, Gameplaymöglichkeiten und Stimmung für uns noch einen draufgesetzt hat. Also schnapp dir ein paar Freunde und stürz dich in den Kampf gegen die Horden!

Oder ... lass es bleiben. Denn wer dann doch eher auf packende Einzelspieler-Erfahrungen steht, welche einen kalten Rückenschauer garantieren, der ist beim Sci-Fi-Horror von Alien: Isolation gut aufgehoben. Name ist hier übrigens Programm, wo der Xenomorph doch einmal mehr auf Beutejagd ist und eine verlassene Raumstation ein nahezu perfektes Jagdgebiet für selbigen darstellt.

Du kannst mit Horror so gar nichts anfangen und würdest dir die Schreckmomente lieber ersparen? Okay, dann spare ich es mir an dieser Stelle vom Neuzugang Outlast 2 zu schwärmen und erzähl dir lieber noch etwas zu Disco Elysium – The Final Cut. Isometrisches RPG, was zurecht zu einem der besten Storyspiele seiner Zeit gehört. Hier schlüpft Spieler*In in die Rolle eines Detektivs mit Amnesie, der einen Mordfall auflösen muss. Setze die Hinweise zusammen, entwickle eine eigene Herangehensweise und oder wirf alles wieder über Bord und wage dich entlang einer von zahlreichen anderen Möglichkeiten an des Rätsels Lösung heran.

Abgerundet wird die Welle an Neuzugängen schließlich von Far: Changing Tides, Weltraum-Sim Elite Dangerous, dem Action-Shooter Gungrave: G.O.R.E, dem Adventure Röki sowie kniffliger Soulslike-Action in Form von Eldest Souls.

Für Besitzer von PlayStation Plus Premium gibt es außerdem noch eine Reihe älterer Titel zum Durchstöbern in Form von Tekken 6, Ape Escape Academy, IQ Final sowie Soulcalibur: Broken Destiny.

All diese Titel können bereits am kommenden Dienstag, dem 17. Oktober, über den Abo-Service genossen werden.

Ein gut gefüllter Monat also, auch wenn wir einmal mehr auf wirklich große, brandaktuelle Zugänge verzichten müssen.

