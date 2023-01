Die besten Laptops auf der CES 2023: 3D OLED-Technologie, neue Gaming-Laptops und mehr

Also Leute, die CES 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist da. Die Veranstaltung läuft noch die ganze Woche, aber wir haben ein wachsames Auge auf alle neuen Computergeräte - vor allem Laptops! - und werden alles, was wir sehen, hier zusammenstellen, damit du es bequem hast.

Wir haben Laptops (Öffnet sich in einem neuen Tab)von allen großen Herstellern: Acer, Asus und LG haben bereits neue Geräte vorgestellt, und weitere werden folgen. Große Ankündigungen gab es auch von Intel und Nvidia, die jeweils neue Prozessoren (Öffnet sich in einem neuen Tab)und neue Grafikkarten (Öffnet sich in einem neuen Tab)für die PC-Bauer unter uns angekündigt haben.

Schau im Laufe der Woche wieder vorbei, denn wir werden diese Seite immer wieder ergänzen, wenn wir etwas Neues sehen. Unser engagiertes Computerteam ist vor Ort in Las Vegas, so dass du sicher sein kannst, dass wir dich mit den besten und aktuellsten Informationen von der CES versorgen werden.

Acer Laptops auf der CES 2023

Die neuen Swift Go Laptops gibt es in einer Vielzahl von raffinierten Farbvarianten. (Image credit: Acer)

Acer hat sich auf der CES richtig ausgetobt und eine ganze Reihe neuer Laptops aus allen wichtigen Produktreihen vorgestellt. Den Anfang machen die klobigen, flippigen Helios 18- und Helios 16-Notebooks (Öffnet sich in einem neuen Tab) - wobei ersteres als 18-Zoll-Gaming-Notebook ziemlich einzigartig ist -, die mit glänzenden neuen RTX 4000-Mobil-GPUs ausgestattet sind (mehr dazu später).

Diese neuen Grafikprozessoren finden sich auch in einigen neuen Nitro Gaming Laptops (Öffnet sich in einem neuen Tab), die mit den neuesten Intel Core Prozessoren der 13. Generation oder AMD Ryzen Prozessoren der 7. befinden. Ein besonderes Schmankerl für Gamer ist die SpatialLabs TrueGame Software, mit der Acer die 3D-Darstellungstechnologie einem breiteren Publikum zugänglich machen will. Außerdem haben wir ein Paar neue Predator Gaming-Monitore gesehen.

Auch außerhalb des Gaming-Bereichs hat Acer einiges zu bieten. Es gibt mehrere neue Aspire- und Swift-Laptops, darunter das unglaublich schlanke, aber großformatige Swift Go 16, das mit einem herrlichen 120Hz OLED-Display ausgestattet ist. Für diejenigen, die eine starke Leistung in einem schlanken Paket brauchen, gibt es das Swift X 14, das mit einer RTX 4050 ausgestattet ist.

Der Acer Halo Swing: der perfekte Lautsprecher für deinen Hund und deine zwei Katzen, wie es scheint. (Image credit: Acer)

Acer hat auch eine Reihe neuer All-in-One-Computer vorgestellt, darunter das Aspire S (das es als 27- und 32-Zoll-Modell gibt) und die supereinfache Chrome OS-basierte Chromebox CX15, die auch in einer auf Unternehmen ausgerichteten Variante erhältlich ist.

Und schließlich wagte Acer den Schritt aus der gewohnten Computerblase und stellte zwei völlig unerwartete Produkte vor: einen smarten Lautsprecher namens Halo Swing und - bizarrerweise - einen Schreibtisch mit eingebautem Heimtrainer namens eKinekt. Wir glauben, dass sich das von Microsofts gescheitertem Versuch, mit der Xbox Kinect kameragesteuertes Spielen zu ermöglichen, rechtlich gesehen deutlich genug unterscheidet.

Asus Laptops auf der CES 2023

Asus hat eine ganze Reihe von leistungsstarken neuen Laptops für Gamer und Content Creators im Angebot. (Image credit: Asus)

Asus überlässt das Rampenlicht nicht Acer. Auch hier gibt es ein neues 18-Zoll-Gaming-Notebook, das Teil der neuen Reihe von Asus ROG Strix SCAR-Notebooks ist, von denen einige mit Intels neuem Core i9-13980HX Mobilprozessor ausgestattet sind, dem derzeit leistungsstärksten Notebook-Prozessor der Welt.

Auch die erfolgreiche ROG Zephyrus-Linie erhält neue Produkte, angefangen bei den Zephyrus M16 und G16. Beide sind bereits hervorragende Gaming-Laptops, die jetzt mit leistungsfähigerer Hardware und einem neuen Look ausgestattet sind. Außerdem gibt es neue Modelle von Asus' kleinem Gaming Tablet, dem ROG Flow X13 und Z13.

Insgesamt wurden dreizehn neue ROG-Laptops von Asus angekündigt, wobei der Schwerpunkt auf der Nebula-Displaytechnologie des Herstellers lag. Nebula ist im Wesentlichen eine Mindestanforderung an die Hardware der Asus Laptop-Bildschirme, die "strenge Kriterien für schnelle Bewegungen, helle Hintergrundbeleuchtung und lebendige Farben" vorschreibt. Nachdem wir diese Bildschirme bereits in der Vergangenheit gesehen haben, ist es gut zu sehen, dass Asus an seinem Ziel festhält, erstklassige Laptop-Displays zu liefern.

Neben der Marke ROG haben wir auch neue Zenbooks, Vivobooks und TUF Gaming Laptops gesehen. Es sieht so aus, als würde Asus dem Schritt von Acer in die 3D-Technologie folgen: Das ProArt Studiobook Pro 16 und das Vivobook Pro 16X werden beide mit der neuen Asus Spatial Vision-Technologie ausgestattet sein, die brillenfreies 3D ermöglicht.

LG Laptops auf der CES 2023

Das Gram-Sortiment von LG wird 2023 durch aktualisierte und brandneue Modelle erweitert. (Image credit: LG)

LG hat sich dieses Jahr auf der CES im Bereich der Laptops relativ bedeckt gehalten, was vielleicht nicht weiter verwunderlich ist, da das Unternehmen auch jede Menge Fernsehgeräte vorstellte. Wir haben uns jedoch gefreut, zwei neue Varianten des hervorragenden LG Gram Laptops zu sehen: das Gram Ultraslim und das Gram Style.

Wie der Name schon sagt, ist das Ultraslim Modell, nun ja, ultraschlank. Mit einer Dicke von weniger als 11 mm und einem Gewicht von 998 Gramm ist es das bisher dünnste Gram. Es hat aber immer noch ein unglaubliches 15,6-Zoll-OLED-Display.

Noch interessanter ist das Gram Style, das mit einer schillernden Glasoberfläche ausgestattet ist, die die Farben des Gehäuses im Licht schillern lässt. Im Inneren ist das Trackpad jetzt unsichtbar; unter der Tastatur befindet sich ein haptisches Rechteck, das bei Berührung mit einer sanften LED-Hintergrundbeleuchtung leuchtet.

Es gibt auch eine Reihe von LG Gram 14, 15, 16 und 17 Modellen, die alle für 2023 aktualisiert wurden, ebenso wie das Style und Ultraslim mit neuen Intel Core CPUs der 13.

