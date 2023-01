Nvidia RTX 4070 Ti GPU auf der CES 2023 angekündigt: alle Details

Wir haben uns die große Präsentation von Nvidia auf der CES 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) angesehen und freuen uns, berichten zu können, dass Team Green eine neue GPU in Arbeit hat - eine, die nicht so ein Loch in deine Tasche (oder dein PC-Gehäuse) reißt wie die RTX 4090 (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Ja, die heiß erwartete RTX 4070 Ti (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist da und bietet leistungsstarke 4K Gaming-Performance zu einem vergleichsweise schlanken (aber immer noch recht hohen) Preis von 899 €. Sie wird am 5. Januar, auf den Markt kommen.

Diese GPU scheint die gleichen Spezifikationen zu haben wie die abgesagte RTX 4080 12GB, was kaum eine Überraschung ist, da Nvidia öffentlich zugegeben hat, dass die Karte den falschen Namen trug.

Dies deckt sich mit den durchgesickerten Spezifikationen der 4070 Ti: Die Karte wird den AD104-GPU-Die verwenden, der 7680 CUDA-Kerne, 240 Tensor-Kerne und 60 Raytracing-Kerne hat. Sie verfügt über dieselben 12 GB GDDR6X-VRAM, die auch in der ursprünglichen RTX 4080 12 GB verwendet wurden, und die GPU hat einen Boost-Takt von 2610 MHz. Damit liegt sie weit über dem Topmodell der vorherigen Generation, der RTX 3090 Ti.

Die RTX 4070 Ti kommt mit einer relativ konservativen TDP von 285 W aus, was bedeutet, dass viele Spieler ihr Netzteil nicht aufrüsten müssen, um diese Karte nutzen zu können. Die bisherigen Lovelace-Karten von Nvidia haben bei weniger intensiven Belastungen eine gute Energieeffizienz gezeigt, was hoffentlich auch hier der Fall sein wird.

Analyse: Ein dringend benötigter Einstieg in die aktuelle GPU-Generation - aber wir können noch weiter gehen

Da es sich bei der RTX 4070 Ti um eine der Lovelace-GPUs von Nvidia handelt, verfügt sie über all die tollen Features, mit denen die neue Grafikkartengeneration (Öffnet sich in einem neuen Tab)aufwartet. Der größte Clou ist DLSS 3, die verbesserte Form von Nvidias KI-gestützter Upscaling-Technologie, die jetzt die Vollbildgenerierung nutzen kann, um die Bildwiederholrate um das Doppelte zu steigern. Nvidia hat seine neuen Fähigkeiten während des Livestream-Events auf der CES vorgestellt.

Verbesserte Raytracing- und Deep-Learning-Funktionen sind selbstverständlich, und bestehende Software wie das latenzverringernde Nvidia Reflex wird auf der neuen Hardware noch besser funktionieren. Es ist gut zu sehen, dass die Einstiegshürde mit mehr Mittelklassekarten gesenkt wird, aber Team Green muss noch weiter gehen: Wir brauchen die RTX 4060, Leute!

Seien wir ehrlich: 899 € sind im aktuellen Wirtschaftsklima gerade mal "Mittelklasse". Die leistungsstärkste GPU in den Top 10 der meistgenutzten Karten in der Steam-Hardwareumfrage vom Dezember 2022 (Öffnet sich in einem neuen Tab) war die RTX 3070, die aber nur 2,72 % der Nutzer ausmachte - was zeigt, dass die meisten Gamer immer noch günstige Hardware nutzen.

Trotzdem ist es gut zu sehen, dass Nvidia sich nicht auf den überteuerten Listenpreis für die RTX 4080 12GB festlegt. Das ist ein Anfang und wir können natürlich mit niedrigeren Preisen für die RTX 4070- und 4060-Karten rechnen, sobald sie auf den Markt kommen.

