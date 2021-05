Computex 2021: Datum, Keynotes und mehr – was erwarten wir von der Computer-Fachmesse?

Nachdem die alljährliche Computer-Fachmesse in Taipeh 2020 wegen der globalen Pandemie abgesagt werden musste, findet die Computex 2021 offiziell statt. Doch obwohl sie fortgesetzt wird, ist nicht alles wie immer: Sie findet nämlich komplett online statt.

Alle Keynotes werden online gezeigt, statt bei großen Bühnenpräsentationen, und alle großen Namen im Computergeschäft sind dabei und stellen ihre neuen Komponenten vor.

Nvidia, AMD und Intel halten Präsentationen, Unternehmen wie Acer, ARM und Gigabyte auch mit von der Partie sind.

Daher wollten wir uns vor der größten Computer-Fachmesse des Jahres kurz hinsetzen und darüber nachdenken, was diese Unternehmen für uns in petto haben. Dann es wird zweifelsohne eine ereignisreiche Show, selbst wenn dieses Jahr alles nur online stattfindet.

Die Computex 2021 beginnt offiziell am 31. Mai und zieht sich technisch gesehen durch den ganzen Juni. In Bezug auf neue Produkt-Launches werden wir von den meisten wahrscheinlich schon in der ersten Woche hören. Dann finden nämlich die großen Keynotes statt, wobei Nvidia, Intel und AMD ihre Präsentationen am ersten Tag abhalten.

Wir erwarten, dass andere Hersteller im Laufe der ersten Woche neue Produkte ankündigen werden, aber danach werden die Neuigkeiten wahrscheinlich versiegen. So oder so, wir werden diese Seite mit allen großen Ankündigungen während des gesamten Monats aktualisieren.

AMD bei der Computex 2021

AMD CEO Dr. Lisa Su hält die Eröffnungsrede bei der Computex 2021, was quasi Tradition ist. Allerdings sind wir uns nicht ganz sicher, was AMD bei der Computex für uns bereithält, da alle großen Produkte bereits auf dem Markt sind.

Möglicherweise sehen wir jedoch die Radeon RX 6600 XT, denn um sie kursierten letzten Monat sehr viele Gerüchte. Computex wäre der perfekte Ort, die vermutete Mainstream-Grafikkarte vorzustellen.

Wir haben außerdem noch gar nichts über mobile Grafiklösungen für Gaming-Laptops gehört, obwohl sie schon bei der CES 2021 angesprochen wurden. Könnte AMD bei der Computex also etwas für Gaming-Laptops im Ärmel haben?

Eine weitere Möglichkeit – obwohl wir nicht glaube, dass es tatsächlich passiert – ist Threadripper 5000. Es ist schon eine ganze Weile her, dass AMD einen neuen High-End-Desktop-Prozessor (HEDT) veröffentlicht hat. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen Wunschdenken, denn wirkliche Anzeichen gibt es wenige bis keine.

Softwareseitig ist bei AMD, ebenfalls seit der CES 2021, „FidelityFX Super Resolution“ das geflügelte Wort. Zum Konkurrenzprodukt zu Nvidias DLSS (Deep Learning Super Sampling) gab es in letzter Zeit wieder vermehrt Gerüchte, von denen einige davon ausgingen, die Upscaling-Technologie könne bereits im Juni erscheinen. AMD selbst hatte im März erklärt, dass sie noch dieses Jahr veröffentlicht werden soll – wenn die Technologie bei der Computex 2021 nicht offiziell erscheint, dann dürfte es aber zumindest Neuigkeiten dazu geben und vielleicht sogar ein Release-Datum.

Nvidia bei der Computex 2021

Nvidia hält in der ersten Woche der Computex 2021 mehrere Keynotes, aber auf die erste solltest du am meisten achten. Sie heißt „The Transformational Power of Accelerated Computing, From Gaming to the Enterprise Data Center“ und obwohl wir davon ausgehen, dass sie sich früher oder später Rechenzentren zuwendet, dürfte Gaming einen nicht unerheblichen Teil ausmachen.

Wir sind uns nicht ganz sicher, was das tatsächlich bedeutet. Wir haben Unmengen an Gerüchten zur Nvidia GeForce RTX 3080 Ti und zur RTX 3070 Ti gesehen, von denen einige von einem Release nach der ersten Woche Computex 2021 ausgehen. Es ist also durchaus möglich, dass Nvidia weitere Grafikkarten vorstellt, die niemand kaufen können wird.

Abgesehen davon rechnen wir mit den üblichen Verdächtigen: Neue G-Sync-Monitore, Raytracing und DLSS und wie diese Technologien Videospiele nachhaltig verändern. Und da die E3 2021 nur ein paar Wochen nach der Computex stattfindet, könnten wir sogar einen kleinen Ausblick auf neue Spiele bekommen, die die Nvidia RTX-Technik verwenden.

Intel bei der Computex 2021

Intel hält ebenfalls eine große Keynote am ersten Tag des Events ab, aber wir rechnen nicht mit besonders aufregenden Ankündigungen. Da Tiger Lake-H und Rocket Lake-S bereits verfügbar sind, Intel hat bereits die meistne seiner verbrauhcerorientierten Produkte veröffentlicht.

Es ist dennoch möglich, dass Intel ein paar Überraschungen aus dem Ärmel schütteln kann. Genau wie AMD hat Intel schon lange keinen HEDT-Prozessor mehr veröffentlicht, weshalb wir die ein oder andere Information dazu erhalten können. Außerdem könnte das Unternehmen etwas mehr über seine Xe-Grafikkarten sprechen, da sie immer noch nicht wettbewerbsfähig mit dedizierten Grafiklösungen von AMD und Nvidia sind. Es wird leise über eine High-End Intel Xe DG2 gemunkelt, daher hoffen wir, bei der Computex 2021 etwas dazu zu erfahren.