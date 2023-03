Berichten zufolge könnte die E3 2023 abgesagt werden, nachdem sie weitere Publisher verloren hat

Die E3 2023 könnte ganz abgesagt werden, da Berichten zufolge noch mehr Publisher abgesprungen sind, so dass die Zukunft der einst bedeutenden Videospielmesse in der Schwebe hängt.

Einem neuen Bericht von IGN (Öffnet sich in einem neuen Tab) zufolge haben sowohl Sega als auch Tencent ihre Teilnahme an der E3 2023 zurückgezogen, während Gerüchte darüber kursieren, ob die Veranstaltung überhaupt stattfinden wird. Dies geschieht einen Tag, nachdem Ubisoft bekannt gegeben hat (Öffnet sich in einem neuen Tab), dass es die diesjährige E3 auslassen und stattdessen seine eigene Messe abhalten wird.

Der Bericht von IGN zitiert PR- und Verlagsquellen, die sagen, dass sie sich nicht sicher sind, wer definitiv an der E3 2023 teilnehmen wird. Diese Quellen stellen fest, dass die mangelnde Kommunikation sowohl seitens der ESA als auch des Veranstalters ReedPop die Unsicherheit darüber, was von der Veranstaltung zu erwarten ist, noch verstärkt hat. Eine Quelle sagte IGN noch vor der Absage von Ubisoft, dass "diese Messe auf keinen Fall so stattfinden kann".

(Image credit: Sega)

In dem Bericht heißt es weiter, dass andere Publisher beschlossen haben, dieses Jahr nicht an der Konferenz teilzunehmen, aber noch keine offiziellen Ankündigungen gemacht haben. Ein Teil des Problems ist offenbar, dass die massiven Unterbrechungen durch die Covid-Pandemie die Art und Weise verändert haben, wie Publisher Spiele produzieren, ankündigen und veröffentlichen, was dazu geführt hat, dass Hands-On-Demos für die Sommer-Showcases weniger wichtig sind. Bandai Namco hat zum Beispiel nur für die Play Days im Sommer zugesagt, und Devolver Digital plant immer noch seine eigene Devolver Direct.

Viele Publisher müssen außerdem ihre Event-Teams und -Budgets erst wieder vollständig aufbauen, nachdem sie im Zuge der Pandemie drastisch gekürzt wurden.

Bereits im Januar erfuhren wir, dass Nintendo, PlayStation und Xbox bei der E3 2023 nicht dabei sein würden. Damals waren wir noch zuversichtlich, dass die Veranstaltung auch ohne die großen Drei stattfinden würde, aber das wird von Tag zu Tag unsicherer.