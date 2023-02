E3 2023 scheinbar ohne Microsoft, Nintendo und Sony

Die E3 2023 wird wohl die erste E3 sein, die komplett ohne Auftritte von Xbox, Sony oder Nintendo auskommen muss. Dies ist ein bedeutender Moment in einem sich seit Jahren anbahnenden Wandel der Gaming-Branche.

Die E3-Messe im Juni ist oft der Ort, an dem wir uns über alle kommenden Spiele (Öffnet sich in einem neuen Tab) für Xbox Series X (Öffnet sich in einem neuen Tab)|S (Öffnet sich in einem neuen Tab), Nintendo Switch (Öffnet sich in einem neuen Tab) und PS5 (Öffnet sich in einem neuen Tab)informieren. Ob Updates zu bereits angekündigten Spielen oder große Enthüllungen neuer Titel - die Messe ist traditionell ein fester Bestandteil im Kalender der Spieleindustrie.

IGN (Öffnet sich in einem neuen Tab)hat jedoch aus mehreren Quellen erfahren, dass Xbox, Sony und Nintendo nicht an der E3 2023 teilnehmen und auch nicht auf dem Messegelände im Los Angeles Convention Center vertreten sein werden.

Es kann sein, dass wir von den drei großen Plattformbetreibern in Showcases rund um die Veranstaltung hören werden, aber dem Bericht zufolge werden sie nicht an der Messe teilnehmen, um ihre Spiele für die Presse oder die Verbraucher spielbar zu machen.

Im Januar bestätigte Microsoft (Öffnet sich in einem neuen Tab) Pläne für seine "jährliche Präsentation im Sommer", hat aber nicht bestätigt, dass es auf der E3 anwesend sein wird. Seltsamerweise ist Xbox im Vorstand der Entertainment Software Association, die die E3 organisiert, aber IGN ist sicher, dass "Xbox keinen Stand auf der Messe haben wird".

Sony ist bekannt dafür, die E3 zu schwänzen, daher wäre seine Abwesenheit kaum eine Überraschung. Nintendo ist jedoch traditionell sehr präsent auf der E3, und die Abwesenheit des Technikgiganten würde eine plötzliche Veränderung bedeuten.

Dreifache Bedrohung

"Wir haben einen Großteil des Jahres 2022 damit verbracht, die Gestaltung der E3 2023 zu verfeinern. Unter Berücksichtigung des Feedbacks, das wir eingeholt haben, haben wir bis Anfang dieses Monats keinen einzigen Vertrag an einen Aussteller geschickt", erklärte der E3-Veranstalter ReedPop in einem Statement gegenüber IGN. "Wir haben ein enormes Interesse und mündliche Zusagen von vielen der größten Unternehmen der Branche erhalten, und wir sind zuversichtlich, dass sich die Reise nach Los Angeles sowohl für die Branche als auch für die Verbraucher lohnen wird, wenn wir die Aussteller bekannt geben können.

Genau wie Xbox, Sony und Nintendo hat ReedPop nur wenig darüber verraten, was wir dieses Jahr auf der E3 erwarten können. Auch wenn die Organisatoren der Veranstaltung bisher nichts über die mögliche Abwesenheit der großen Drei verlauten ließen, sind die Auswirkungen deutlich zu spüren. In ihrer Blütezeit war die E3 ein weltbekanntes Fest der Videospielindustrie, das teils als Marketinginstrument, teils als Pressekonferenz und teils als Fan-Convention diente.

Die E3 2023 scheint nicht mehr die allgegenwärtige kulturelle Anziehungskraft von einst zu haben. Aber auch ohne Xbox, Sony und Nintendo auf der Messe wird es wahrscheinlich eine Menge zu sehen geben. Ihre Abwesenheit bedeutet jedoch, dass die E3 wohl kaum ihren Platz als zentrale Anlaufstelle für Ankündigungen und Hype zurückerobern wird. Es sieht so aus, als ob wir unsere Neuigkeiten aus einer Reihe von konkurrierenden Showcases und Streams, wie dem der Game Awards (Öffnet sich in einem neuen Tab), beziehen müssen.