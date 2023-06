Apple WWDC 2023: Was wir erwarten, einschließlich iOS 17, neue Macs, VR und mehr

Die WWDC 2023, Apples jährliche Worldwide Developers Conference, ist nur noch wenige Tage entfernt und die Gerüchte deuten darauf hin, dass es eine der bedeutsamsten (und vielleicht längsten) Veranstaltungen seit Jahren werden könnte.

Dieses Jahr wird die Hype-Maschine von Gerüchten angetrieben, dass Apple auf der WWDC 2023, die am 5. Juni 2023 beginnt, endlich das Apple VR-Headset enthüllen wird. Aber selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass das Mixed-Reality-Headset nicht auftaucht und auch die Apple xrOS-Plattform nicht vorgestellt wird, gibt es für Apple-Fans immer noch viel, worauf sie sich freuen können - denn auch andere Ankündigungen wie ein neuer Mac Pro und ein 15-Zoll MacBook Air (2023) sind möglich.

Das A und O der WWDC sind Software-Ankündigungen für die gesamte Apple-Produktpalette, einschließlich iPhone, Macs, iPad und Watch. Erwarte, dass du viel über iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 und tvOS 17 sehen und hören wirst.

Wenn du ein Apple-Gerät besitzt, lohnt es sich auf jeden Fall, dabei zu sein. Die Keynote beginnt am 5. Juni um 19 Uhr. Das ist die Zeit, für die du dir einen Termin vormerken solltest. Wir werden alle Ankündigungen live aus dem Apple Park in Cupertino berichten, also verfolge sie doch einfach hier auf TechRadar.

WWDC 2023 - Im Überblick

Worum geht es? Um die jährliche Entwicklerkonferenz von Apple

Um die jährliche Entwicklerkonferenz von Apple Wann findet sie statt? Vom 5. bis 9. Juni 2023. Die Keynote ist am 5. Juni um 19 Uhr.

Vom 5. bis 9. Juni 2023. Die Keynote ist am 5. Juni um 19 Uhr. Wie kann ich mich anmelden oder zuschauen? Die Plätze für die Präsenzveranstaltung sind begrenzt, aber du kannst dich auf der Apple Developer Website anmelden. Die Online-Version wird für alle kostenlos sein.

Neueste News zur WWDC 2023

31. Mai: Apples VR-Headset könnte ein 4K Display haben, das 50 Mal heller ist als das des Oculus Quest 2

26. Mai: Apples Mixed-Reality-Headset könnte in diesem Jahr sehr schwer zu kaufen sein. Neue Gerüchte besagen, dass Apple im ersten Jahr nur 100.000 Stück ausliefern könnte.

24. Mai: Apple hat Einladungen zur WWDC 2023 verschickt und viele sind an VR-Spezialisten gegangen, was darauf hindeutet, dass es auf der Veranstaltung einige VR- oder AR-Ankündigungen geben wird.

17. Mai: Apple gibt den vollständigen Zeitplan für die WWDC 2023 bekannt, einschließlich eines weiteren visuellen Hinweises auf das Mixed-Reality-Headset und die Zeiten für die Keynote-Präsentation am 5. Juni (19 Uhr).

15. Mai: Einem neuen Bericht von Mark Gurman von Bloomberg zufolge werden wir die MacBook Pro-Modelle mit den neuen M3-Chips nicht auf der WWDC 2023 sehen, sondern irgendwann im nächsten Jahr. Wir erwarten jedoch ein neues 15-Zoll MacBook Air mit dem M2-Chip.

30. März: Gerüchte des zuverlässigen Apple-Analysten Ming-Chi Kuo deuten darauf hin, dass einige Verzögerungen bei der Produktion des Apple AR/VR-Headsets zu "Unsicherheiten" bezüglich des Geräts auf der WWDC 2023 geführt haben.

29. März: Apple gibt die Termine für die WWDC 2023 bekannt, die am 5. Juni beginnen und bis zum 9. Juni dauern wird. Die Keynote, die traditionell alle großen Neuigkeiten enthält, findet am 5. Juni statt.

WWDC 2023: Termine

Apple hat angekündigt, dass seine Entwicklerkonferenz von Montag, 5. Juni, bis Freitag, 9. Juni, stattfindet.

Apple plant seine jährliche fünftägige Konferenz regelmäßig für den Juni, daher war es keine Überraschung, dass die WWDC wieder um diese Zeit stattfindet.

Die großen Ankündigungen werden am 5. Juni ab 19 Uhr von Apple bekannt gegeben.

Neueste Gerüchte zur WWDC 2023

Die Hardware-Gerüchte

Wahrscheinlich: Apple Reality Pro

(Image credit: Ian Zelbo)

Die Gerüchte über ein Apple VR-Headset sind in diesem Jahr stetig gewachsen - und die Einladung zur WWDC 2023 scheint einen Hinweis auf die Linsen zu geben, die in einigen VR-Brillen verwendet werden.

Während viele verlässliche Analysten davon ausgehen, dass das Apple Reality Pro-Headset (wie es angeblich heißen soll) auf der WWDC 2023 vorgestellt wird, gibt es andere Gerüchte, die darauf hindeuten, dass es aufgrund von Produktionsverzögerungen die große Entwicklerkonferenz von Apple nicht erleben könnte.

Im Moment sieht es so aus, als würde es zusammen mit dem neuen Apple xrOS Betriebssystem auf der WWDC erscheinen, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass es eine Vorschau für Entwickler ist, bevor es später in diesem Jahr auf den Markt kommt. Da es schon seit Jahren Gerüchte darüber gibt, wäre das für uns in Ordnung.

Wahrscheinlich: Mac Pro (2023)

(Image credit: Brittany Hosea-Small/ AFP/ Getty Images)

Letztes Jahr gab es große Hoffnungen auf einen neuen Mac Pro auf der WWDC 2022, die traditionell eher eine Industriekonferenz als eine Veranstaltung für Verbraucherprodukte ist.

Der Mac Pro, eine milliardenschwere Workstation für die Industrie (ok, nicht wortwörtlich), eignet sich perfekt für eine Vorstellung vor all den Entwicklern, die möglicherweise an einem solchen Gerät arbeiten oder zumindest mit dem Gedanken an eine solche Workstation entwickeln.

Außerdem ist es das letzte große Apple-Produkt, das noch nicht auf das hauseigene Silicon von Apple umgestellt wurde. Es macht also Sinn, sich endlich von Intel zu trennen und einen neuen Mac Pro 2023 Workstation PC herauszubringen.

Wahrscheinlich: 15 Zoll MacBook Air (2023)

(Image credit: Jon Prosser / Future)

Nachdem wir die Gerüchte über ein 15-Zoll-MacBook Air zunächst als unwahrscheinlich für die WWDC 2023 abgetan hatten, haben wir unsere Meinung geändert - eine größere Version unseres Spitzenreiters für den Titel des besten Laptops scheint nach den neuesten Gerüchten nun in Aussicht zu stehen.

Diese Spekulationen, die von MacRumors aufgegriffen wurden, legen nahe, dass Apple die Lagerbestände für ein neues MacBook aufstockt, wobei ein 15-Zoll MacBook Air der wahrscheinlichste Kandidat ist. Es wird wahrscheinlich mit dem gleichen M2-Chip ausgestattet sein wie das MacBook Pro 13 Zoll (M2, 2022) und natürlich mit einem größeren Bildschirm, der ideal für alle sein könnte, die unterwegs gerne Videos und Fotos bearbeiten.

Natürlich handelt es sich hierbei nur um Gerüchte und es besteht die Möglichkeit, dass das neue Air erst später in diesem Jahr auf den Markt kommt, aber im Moment klingt die Gerüchteküche überzeugend - deshalb haben wir es in die Spalte "wahrscheinlich" gesetzt.

Wahrscheinlich: Apple M2 Ultra

(Image credit: Future)

Neben dem neuen Mac Pro erwarten wir, dass auf der WWDC 2023 auch ein M2 Ultra SoC vorgestellt wird. Apple hat bereits die Chips M2, M2 Pro und M2 Max veröffentlicht. Der M2 Ultra ist die letzte verbleibende Stufe des Silicons, die vorgestellt wird.

Ähnlich wie beim M1 Ultra wird es sich um zwei M2 Max Chips handeln, die miteinander verbunden sind, um die Leistung des Chips zu verdoppeln, was ihn für einen Workstation-PC wie den High-End Mac Studio geeignet macht. Das letztgenannte Gerät verwendet den M1 Ultra, aber es ist nicht klar, ob diese Art von Chip leistungsfähig genug für das ist, was professionelle Nutzer brauchen.

Der 2019er Mac Pro hatte eine maximale Speicherkapazität von 1,5 TB. Die Chips der M-Serie verwenden Unified Memory und wenn der M2 Ultra aus zwei M2 Max Chips besteht, dann beträgt sein maximaler Unified Memory nur 256 GB. Das ist nicht annähernd genug, um einen großen Hollywood-Film zu schneiden oder ein Orchesterstück mit Hunderten von Samples zu komponieren, die alle eine Menge Speicherplatz benötigen.

Wenn der M2 Ultra dennoch erscheinen soll, macht die WWDC 2023 den meisten Sinn.

Möglich: Ein neuer iMac

(Image credit: Future)

Was die Computer angeht, gibt es eigentlich nur den iMac.

Der iMac (24 Zoll) wurde vor zwei Jahren mit dem damals neuen M1-Chip auf den Markt gebracht, also ist er definitiv fällig für ein Upgrade. Seine mutigen Farboptionen machten ihn zum Hit, vor allem bei mir, aber dieser Farbtrend scheint seitdem fast verschwunden zu sein.

Wir würden gerne einen lilafarbenen iMac (M2) sehen, aber der ist unserer Meinung nach weniger wahrscheinlich als ein Mac Pro.

Die Software-Gerüchte

iOS 17

(Image credit: Apple)

Mit ziemlicher Sicherheit wird Apple auf der WWDC 2023 iOS 17 vorstellen, die nächste Weiterentwicklung des iPhone-Betriebssystems.

Es sieht so aus, als könnte iOS 17 ein größeres Update werden, als wir ursprünglich dachten. Ein Analyst behauptet, dass es einige der von Apple-Fans "am meisten gewünschten Funktionen" bieten wird.

Welche das genau sind, bleibt abzuwarten, aber es ist zu erwarten, dass es einige wichtige Updates für bestehende iPhone-Funktionen wie CarPlay, Siri und Messages gibt.

macOS 14

macOS 13 Ventura (oben) kam letztes Jahr mit einem neuen Stage Manager Tool. (Image credit: Future)

In den letzten zehn Jahren hat Apple jedes Jahr eine neue Version der Software für seine Macs angekündigt - und wir erwarten, dass es auf der WWDC 2023 ähnlich ist.

Obwohl macOS bei neuen Funktionen oft hinter iOS hinterherhinkt, gibt es doch einige Hinweise darauf, was auf Apples Desktop-Betriebssystem zukommen könnte. Dazu könnten vielseitigere Desktop-Widgets gehören, die sich aus dem Notification Center lösen können, oder vielleicht sogar eine Version der dynamischen Insel für Apple-Laptops.

Die Gerüchte zu macOS 14 stehen noch ganz am Anfang, aber wir erwarten, dass wir mehr hören werden, wenn wir uns der WWDC 2023 und dem voraussichtlichen Veröffentlichungsdatum des Betriebssystems im Oktober oder November 2023 nähern.

xrOS

Das Sightful Spacetop (oben) gibt uns einen Eindruck davon, wie das Apple AR/VR-Headset mit einem virtuellen Mac Display funktionieren könnte. (Image credit: Sightful)

Du kannst kein Mixed-Reality-Headset von Apple ohne ein brandneues Betriebssystem haben - und die Gerüchte besagen, dass Apple sich auf den Namen "xrOS" für seine nächste große Softwareplattform geeinigt hat.

Die Einführung eines neuen Apple-Betriebssystems wäre eine große Sache und die WWDC 2023 ist ein guter Ort, um es vorzustellen, da sie bis unter die Decke mit begeisterten App-Entwicklern gefüllt sein wird. Die xrOS-Plattform dürfte so konzipiert sein, dass sie das riesige Arsenal an Chips, Kameras und Sensoren nutzen kann, das Apple offenbar in das Reality Pro (so der angebliche Name des Headsets) gepackt hat.

Es ist zu erwarten, dass bekannte Apps (wie Freeform, FaceTime, Apple TV Plus und mehr) für ein Mixed-Reality-Erlebnis neu erfunden werden.