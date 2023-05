Das Display des Apple VR-Headsets könnte 50 Mal heller sein als das deines Oculus Quest 2

Es sind nur noch wenige Tage bis zur WWDC 2023, der jährlichen Entwicklerkonferenz von Apple, auf der voraussichtlich das Apple VR-Headset vorgestellt wird. Je näher die Veranstaltung rückt, desto mehr Leaks scheinen die Details zu verraten. Der jüngste enthüllte die Displays, die das Headset verwenden könnte.

Der angesehene Apple-Analyst Ming-Chi Kuo hat bereits viele der High-End-Spezifikationen genannt, die wir vom Apple-Headset erwarten können - das anscheinend 12 Kameras und 2 Prozessoren enthalten wird - und gesagt, dass es sich bei dem Bildschirm um ein Micro-OLED-Display von Sony handelt. Jetzt haben wir ein paar weitere Details.

Laut Ross Young auf Twitter - CEO von Display Supply Chain Consultants, der laut seiner Biografie über 25 Jahre Erfahrung in der Displayindustrie hat - wird der OLED-Bildschirm eine 4K-Auflösung pro Auge und eine Spitzenhelligkeit von 5.000 nits bieten (etwa 50 Mal heller als Metas Oculus Quest 2, das 100 nits bietet).

Young behauptet außerdem, das Display habe 4.000 PPI (Pixel pro Zoll). Zum Vergleich: Das Quest 2 hat nur 773 PPI und das Meta Quest Pro etwa 1.059 PPI.

Wenn diese Zahlen stimmen, könnte das VR-Headset von Apple eine unglaubliche Grafik bieten. Die hohe Pixelzahl dürfte nicht nur dafür sorgen, dass virtuelle Bilder klar erscheinen, sondern auch dazu beitragen, dass der Screendoor-Effekt (das Bild sieht aus, als würdest du durch das Netzgewebe einer Bildschirmtür blicken) vermieden wird. Außerdem würde es mit seiner hohen Spitzenhelligkeit ein viel besseres HDR bieten als jedes andere VR-Headset, was dazu beitragen sollte, die Erlebnisse immersiver und realer zu machen - deshalb hat ein Meta-Prototyp versucht, ein Display mit 20.000 Nits zu verwenden.

Wie bei allen Leaks, selbst bei denen von Analysten mit Insiderwissen, sollten wir diese Informationen mit Vorsicht genießen. Wir werden nicht mit Sicherheit wissen, was Apples VR-Headset für uns bereithält, bis es offiziell vorgestellt wird. Aber hoffentlich müssen wir nicht mehr allzu lange warten.

Ein weiterer xrOS Teaser

Wir haben eine weitere Bestätigung für das Betriebssystem des Apple VR-Headsets namens xrOS erhalten.

Eine Scheinfirma von Apple hat nicht nur eine, sondern gleich zwei Marken für xrOS in Neuseeland angemeldet - den Namen xrOS und eine separate Wortmarke für xrOS in der Schriftart SF Pro. SF Pro ist die offizielle Schriftart, die Apple für alle seine Betriebssysteme wie iOS, macOS und andere verwendet.

Jetzt hat der App Store selbst scheinbar das Spiel verraten. Nachdem er sich einige Apple-Quellcodes angesehen hatte, versuchte der Entwickler Steve Troughton-Smith, eine xrOS-App im App Store einzureichen. Sein Versuch schlug fehl, aber in der Ablehnungsnachricht, die er erhielt, stand, dass seine App fälschlicherweise das "xrOS arm64 executable" verwendet. Das zeigt, dass App Store Connect - ein von Apple entwickeltes System - weiß, was xrOS ist, und deutet darauf hin, dass dies der öffentliche Name für die Betriebssoftware des VR-Headsets sein wird.

Steve Troughton-Smiths Fehlermeldung in App Store Connect (Image credit: Steve Troughton-Smith)

Mit der WWDC am 5. Juni dürfte es nur noch eine Frage von Tagen sein, bis Apple enthüllt, was es in Sachen VR-Hardware und -Software in petto hat. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was enthüllt wird.

