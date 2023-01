Samsung Galaxy S23 Ultra: Neueste Gerüchte und alles, was wir bis jetzt wissen

Das Samsung Galaxy S23 Ultra hat das Potenzial, eines der besten Smartphones (Öffnet sich in einem neuen Tab) des Jahres 2023 zu werden, und es lässt nicht mehr lange auf sich warten, denn Samsung wird die S23-Serie auf der Galaxy Unpacked 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) am 1. Februar vorstellen.

Wir erwarten sowohl das Samsung Galaxy S23 als auch das Samsung Galaxy S23 Plus, aber das Ultra wird das Topmodell mit den besten Spezifikationen und Funktionen sein.

Und obwohl es bald auf den Markt kommt, brauchst du nicht einmal bis zur Enthüllung zu warten, um viel darüber zu erfahren, denn das Samsung Galaxy S23 Ultra ist bereits ausgiebig geleakt worden. Im Folgenden findest du alle glaubwürdigen Leaks und Gerüchte, die bisher aufgetaucht sind.

Neueste News Durchgesickerte Preise aus mehreren Ländern deuten darauf hin, dass das diesjährige Ultra-Modell der Galaxy S-Serie etwas mehr kosten wird (Öffnet sich in einem neuen Tab) als das Ultra-Modell des letzten Jahres - zumindest außerhalb der USA.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Im Überblick

Worum geht es? Um Samsungs nächstes Flaggschiff-Smartphone

Um Samsungs nächstes Flaggschiff-Smartphone Wann kommt es heraus? Am 1. Februar

Am 1. Februar Wie viel wird es kosten? Erwarte einen extrem hohen Preis

Samsung Galaxy S23 Ultra: Erscheinungsdatum und Preis

Ankündigung voraussichtlich am 1. Februar

Der Preis könnte etwas höher sein als im letzten Jahr

Das Samsung Galaxy S23 Ultra wird voraussichtlich auf der Galaxy Unpacked 2023 am 1. Februar vorgestellt. Der Startschuss fällt am Mittwoch, den 1. Februar, um 19 Uhr.

Die Veranstaltung wird online gestreamt. Hier erfährst du, wie du die Vorstellung des Samsung Galaxy S23 live online verfolgen kannst. Natürlich kannst du auch einfach hier bei TechRadar bleiben, denn wir werden über die Ankündigung berichten, sobald sie stattfindet.

Es gibt noch keine Bestätigung, wann das Samsung Galaxy S23 Ultra tatsächlich ausgeliefert wird, aber ein Leak deutet auf den 17. Februar (Öffnet sich in einem neuen Tab) hin, und ein Vorbestellerangebot für das Smartphone endet am 16. Februar (Öffnet sich in einem neuen Tab), was ebenfalls auf den 17. Februar als Liefertermin hindeutet.

Wir gehen davon aus, dass du deine Bestellung schon kurz nach der Ankündigung aufgeben kannst.

(Image credit: Samsung)

Hoffentlich hast du gespart, denn die Leaks deuten darauf hin, dass das Samsung Galaxy S23 Ultra teurer sein wird als das Samsung Galaxy S22 Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab), das bei $1.199,99 beginnt.

Einem Preisleak zufolge wird das Samsung Galaxy S23 Ultra bei 1.249 US-Dollar (Öffnet sich in einem neuen Tab) starten, und zwar für ein Modell mit 256 GB Speicherplatz und 8 GB RAM. Für 512 GB Speicherplatz und 12 GB Arbeitsspeicher würde der Preis auf 1.349 USD und für 1 TB Speicherplatz und 12 GB Arbeitsspeicher auf 1.499 USD steigen.

Ein Leak von Roland Quandt (Öffnet sich in einem neuen Tab) deutet auf einen Startpreis von 1.409 Euro für die anderen Teile Europas hin.

Allerdings gibt es Hinweise darauf, dass das Samsung Galaxy S23 Ultra mit einer Speicherkapazität von 256 GB starten wird, während das S22 Ultra nur 128 GB hat. Wenn du die gemunkelten Startpreise des S23 Ultra mit dem 256-GB-Modell des S22 Ultra vergleichst (das $1.299,99 kostet), sehen die Preise gar nicht so schlecht aus.

Aber Obacht, in Deutschland steht uns scheinbar eine Preiserhöhung (Öffnet sich in einem neuen Tab) ins Haus!

Samsung Galaxy S23 Ultra: Design

Ein sehr ähnliches Design wie das des S22 Ultra

Wird wahrscheinlich in mindestens vier Farben erhältlich sein

Das Samsung Galaxy S23 Ultra könnte dem S22 Ultra sehr ähnlich sein - zumindest äußerlich. Das bedeutet, dass es ein kantiges Design mit nur einem Bildschirm hat, eine Rückseite, aus der fast alle Kameras herausquellen, und einen Steckplatz für den S Pen Stylus, der mit Sicherheit dabei sein wird.

Wir haben zahlreiche Bilder gesehen, die dieses Aussehen zeigen, darunter Renderings (Öffnet sich in einem neuen Tab), Marketingbilder (Öffnet sich in einem neuen Tab), Dummy (Öffnet sich in einem neuen Tab)-Geräte und Hüllen (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Unten siehst du eine Auswahl dieser Bilder (viele davon stammen aus einer umfangreichen Galerie auf WinFuture (Öffnet sich in einem neuen Tab)), die im Grunde alle das Gleiche zeigen - nämlich ein Smartphone, das dem Samsung Galaxy S22 Ultra sehr ähnlich sieht.

Image 1 of 7 (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: Samsung / WinFuture) (Image credit: Evan Blass / Samsung)

Es gibt sogar ein geleaktes Hands-On-Video (Öffnet sich in einem neuen Tab), das du unten sehen kannst und das ein sehr vertrautes Smartphone zeigt, sowie ein Marketingfoto der gesamten S23-Serie, das von Evan Blass (Öffnet sich in einem neuen Tab) geteilt wurde.

Auch das Gewicht und die Abmessungen (Öffnet sich in einem neuen Tab) könnten dem S22 Ultra sehr ähnlich sein. Einem Leak zufolge soll das S23 Ultra 163,4 x 78,1 x 8,9 mm groß sein und 233 g wiegen, im Vergleich zu 163,3 x 77,9 x 8,9 mm und 228 g beim aktuellen Modell. Wir erwarten auch eine IP68-Zertifizierung für Wasserfestigkeit, genau wie beim Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S23 Ultra in Green. pic.twitter.com/OEMkAEaKiGJanuary 21, 2023 See more

Der wichtigste optische Unterschied könnte einfach die Farbe des neuen Smartphones sein, denn zahlreiche Berichte deuten darauf hin, dass die Farben des Samsung Galaxy S23 Ultra (Öffnet sich in einem neuen Tab) Cotton Flower (cremefarben), Misty Lilac (rosa), Botanic Green und Phantom Black sein werden. Das sind offenbar die offiziellen Namen, aber viele andere Leaks erwähnen Farbtöne (Öffnet sich in einem neuen Tab), die so klingen, als würden sie damit übereinstimmen (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Wir haben die scheinbar offiziellen Namen (Öffnet sich in einem neuen Tab) auch schon mehrfach gehört (Öffnet sich in einem neuen Tab) und Bilder gesehen, die zeigen, wie sie aussehen könnten (siehe oben und unten).

Image 1 of 2 (Image credit: Evan Blass) (Image credit: Samsung / SnoopyTech)

Eine Quelle behauptet, dass es auch andere Farben (Öffnet sich in einem neuen Tab) geben könnte, die aber angeblich nur in Samsung Stores erhältlich sein werden.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Display

Leaks deuten auf ein 6,8-Zoll-QHD+ 120Hz-Display hin

Heller und widerstandsfähiger als bisher

Wie beim Gesamtdesign des Samsung Galaxy S23 Ultra erwarten wir auch beim Bildschirm nicht viel Neues. Leaks (Öffnet sich in einem neuen Tab) deuten auf einen 6,8 Zoll großen 1440 x 3088 AMOLED-Bildschirm mit 500 Pixeln pro Zoll, HDR10+-Unterstützung und einer variablen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz (die bis auf 1 Hz sinken kann) hin.

Dieselbe Quelle behauptet, dass der Bildschirm durch Gorilla Glass Victus 2 geschützt sein wird, was ein Upgrade darstellt und widerstandsfähiger sein soll als der Schutz des Displays des S22 Ultra.

Wir haben auch an anderer Stelle eine weniger detaillierte Version (Öffnet sich in einem neuen Tab) dieser Display-Spezifikationen gehört, also ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie stimmen.

Ein weiteres Upgrade des Bildschirms könnte die Helligkeit sein. Einem Leak zufolge könnte er 2150 nits oder mehr (Öffnet sich in einem neuen Tab) erreichen, verglichen mit 1750 nits beim Samsung Galaxy S22 Ultra.

S23u max brightness, up to 2150 nits"Numbers might be different at launch, due to further adjustments Min 2100Max 2200+Pwz dimming still lose against Q9 ( slightly )below 2kNovember 23, 2022 See more

Allerdings hat der Leaker Roland Quandt (Öffnet sich in einem neuen Tab) inzwischen angedeutet, dass es bei 1750 cd/m² bleiben wird, sodass wir nicht sicher sind, was hier stimmt.

Zwei Dinge, die wir nicht erwarten, sind eine Under-Display-Kamera (Öffnet sich in einem neuen Tab) unter dem Display und eine Verbesserung des In-Screen-Fingerabdrucksensors (Öffnet sich in einem neuen Tab), denn die Leaks deuten darauf hin, dass sie nicht geplant sind.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Kamera und Akku

Neue 200MP Kamera wahrscheinlich

Die anderen Objektive könnten die gleichen bleiben

Das größte Upgrade des Samsung Galaxy S23 Ultra könnte die Kamera sein, denn es gibt Gerüchte, dass der Hauptsensor ein neuer 200-MP-Sensor (Öffnet sich in einem neuen Tab) sein soll.

Samsung hat bereits mehrere 200-MP-Smartphone-Kameras (Öffnet sich in einem neuen Tab) angekündigt, wobei das ISOCELL HP2 der Spitzenreiter unter den Kameras ist.

It can be confirmed that S23 Ultra's night photos are very strong and much better than S22 Ultra's. I think it's the biggest improvement of Samsung's flagship mobile phone in five years.October 27, 2022 See more

Leaks deuten darauf hin, dass dies fantastische Nachtaufnahmen (Öffnet sich in einem neuen Tab) und die Möglichkeit, Hyperlapse-Videos vom Himmel (Öffnet sich in einem neuen Tab) aufzunehmen, ermöglichen wird.

Auch Samsung selbst hat diese Funktionen in einem kurzen Video angeteasert (Öffnet sich in einem neuen Tab), in dem es um großartige Nacht- und Mondaufnahmen geht.

Die anderen Kameras werden jedoch möglicherweise nicht aufgerüstet (Öffnet sich in einem neuen Tab), denn Berichten zufolge werden die 12-MP-Ultraweitwinkelkamera, die 10-MP-Telekamera mit optischem 3fach-Zoom und die 10-MP-Periskopkamera mit optischem 10fach-Zoom unverändert bleiben (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Although the 3x and 10x camera specs are exactly the same as those of the S22 Ultra, the S23 Ultra still has an improvement in telephoto, and the improvement in color and some AI algorithms is obvious.October 28, 2022 See more

Die Software könnte jedoch verbessert worden sein, denn durchgesickerte Kamera-Samples (Öffnet sich in einem neuen Tab) deuten darauf hin, dass das Smartphone bessere Aufnahmen mit 30fachem Zoom machen kann als sein Vorgänger. Diese Beispiele zeigen auch die beeindruckenden Fähigkeiten des Smartphones im Nachtmodus.

Eine zweite Reihe von geleakten Kamera-Samples (Öffnet sich in einem neuen Tab) ist jedoch eher durchwachsen, so dass es abzuwarten bleibt, wie gut die Kameras des Galaxy S23 Ultra tatsächlich sind.

Es könnte auch neue Software geben, z. B. die Möglichkeit, RAW-Fotos mit einer Qualität von 50 MP zu speichern, und einen Pro-Modus für die Selfie-Kamera. Wir haben auch gehört, dass die Fokussierung und der Verwacklungsschutz (Öffnet sich in einem neuen Tab) bei diesem Smartphone besser sein könnten als bisher.

Einem Bericht zufolge könnte die Selfie-Kamera einen 12-MP-Sensor (Öffnet sich in einem neuen Tab) bekommen. Da das Samsung Galaxy S22 Ultra aber eine 40-MP-Selfie-Kamera hat, erscheint das seltsam.

Was den Akku angeht, erwarten wir keine Änderungen. Leaks deuten (Öffnet sich in einem neuen Tab) darauf hin, dass das Samsung Galaxy S23 Ultra einen 5.000-mAh-Akku (Öffnet sich in einem neuen Tab), eine kabelgebundene Ladefunktion mit 45 W und eine kabellose Ladefunktion mit 15 W oder 10 W erhalten wird.

Samsung Galaxy S23 Ultra: Specs und Features

Erwartet einen leistungsstarken Snapdragon 8 Gen 2 Chipsatz

Leaks deuten auf 8GB oder 12GB RAM hin

Was die Erwartungen an das Samsung Galaxy S23 Ultra angeht, sind wir uns sicher, dass es mit einem Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz ausgestattet sein wird, denn das ist nicht nur ein Gerücht (Öffnet sich in einem neuen Tab), sondern auch die naheliegende Wahl - zumindest in einigen Teilen der Welt.

Während frühere Modelle in einigen Regionen auch Exynos-Chipsätze verwendet haben, wird das Samsung Galaxy S23 Ultra Berichten zufolge überall den Snapdragon 8 Gen 2-Chipsatz nutzen (Öffnet sich in einem neuen Tab).

Besser noch: Es könnte sich um eine verbesserte Version des Chips (Öffnet sich in einem neuen Tab) handeln, die ihn hier besser macht als in Smartphones anderer Hersteller - und das ist bereits der beste verfügbare Android-Chipsatz.

Berichten zufolge (Öffnet sich in einem neuen Tab) ermöglicht dieser Chipsatz eine 36%ige Steigerung der Prozessorgeschwindigkeit, eine 48%ige Steigerung der Grafikleistung und eine 60%ige Steigerung der neuronalen Verarbeitung im Vergleich zum Galaxy S22 Ultra.

Der Leaker Yogesh Brar (Öffnet sich in einem neuen Tab) deutet an, dass auch künftige Smartphones der Galaxy S-Reihe exklusive Versionen von Snapdragon-Chipsätzen erhalten könnten, so dass dies keine einmalige Sache sein dürfte.

#GalaxyS23 #comparison pic.twitter.com/NBONtiP53LJanuary 27, 2023 See more

Der obige Tweet ist Teil eines aktuellen Leaks (Öffnet sich in einem neuen Tab), der so ziemlich alles verrät, was es über die technischen Daten des Galaxy S23 Ultra zu wissen gibt.

In Bezug auf den Arbeitsspeicher deuten die Leaks auf eine Auswahl von 8 GB oder 12 GB (Öffnet sich in einem neuen Tab) hin, während wir bei der Speicherkapazität mit 256 GB, 512 GB und 1 TB rechnen (Öffnet sich in einem neuen Tab). Das 1TB-Modell könnte allerdings exklusiv in den Samsung Stores (Öffnet sich in einem neuen Tab) erhältlich sein.

Darüber hinaus wird das Samsung Galaxy S23 Ultra natürlich 5G unterstützen und möglicherweise auch Satellitennotrufe anbieten. Wir haben auch schon von Verbesserungen bei den Lautsprechern und dem Mikrofon gehört, also könnte die Audioqualität beeindruckend sein.

Was die Software angeht, wird das Smartphone mit Android 13 laufen, wahrscheinlich überlagert von Samsungs One UI 5.1 Oberfläche.

Jetzt sind wir gespannt auf Samsung Unpacked - aber was kannst du eigentlich alles erwarten? Wir verraten es dir!