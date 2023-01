Schlechte Nachrichten: Preiserhöhung beim Samsung Galaxy S23!

Die offizielle Vorstellung der Samsung Galaxy S23-Smartphones steht kurz bevor. Während die technischen Daten der Geräte durch Leaks bereits so gut wie bestätigt sind, wird über die Preisstruktur der Reihe noch viel spekuliert.

Vor kurzem berichteten (Öffnet sich in einem neuen Tab) wir über durchgesickerte Dokumente von Verizon, aus denen hervorging, dass das Samsung Galaxy S23, das Galaxy S23 Plus und das Galaxy S23 Ultra in den USA genauso viel kosten werden wie ihre Gegenstücke, das Samsung Galaxy S22 (Öffnet sich in einem neuen Tab) (d.h. 799,99 $, 999,99 $ und 1.199,99 $). Die schlechte Nachricht ist, dass Samsung anscheinend nicht überall auf der Welt dieselbe Philosophie verfolgt.

Schon vor einigen Wochen kursierten Dokumente, die auf hohe Galaxy S23-Preise (Öffnet sich in einem neuen Tab) in Südkorea und Australien hindeuteten, aber ein neuer Bericht (Öffnet sich in einem neuen Tab) des zuverlässigen Tippgebers Roland Quandt deutet darauf hin, dass Kunden in Spanien, Deutschland, den Niederlanden und Belgien ebenfalls mit horrenden Galaxy S23-Preisen rechnen müssen.

Laut Quandt werden die Preise für das Galaxy S23 in diesen europäischen Regionen um bis zu 300 Euro höher sein als bei den Vorgängermodellen, was den größten Preissprung in der Geschichte des Samsung Galaxy darstellen würde.

S23 pricing from a Spanish retailer:S23 8/128 959 EuroS23 8/256 1019 EuroS23+ 8/256 1209 EuroS23+ 8/512 1329 EuroS23 Ultra 8/256 1409 EuroS23 Ultra 12/512 1589 EuroJanuary 24, 2023 See more

Es versteht sich von selbst, dass diese vorgeschlagenen europäischen Galaxy S23-Preise im Vergleich zu ihren US-amerikanischen Pendants monumental hoch sind, aber aufgrund der Stärke des US-Dollars gegenüber instabileren internationalen Währungen steigen die Mobilfunkpreise in Ländern außerhalb der USA schon seit einigen Jahren stetig an.

In der Türkei und in Indien zum Beispiel dürften die Preise für das Galaxy S23 noch höher sein als in Spanien, Deutschland, den Niederlanden und Belgien. Laut Quandt wird der Startpreis für das günstigste Modell des Galaxy S23 bei 50.000 türkischen Lira liegen - das entspricht etwa 2.660 US-Dollar, was ein kleines Vermögen ist.

If you're unhappy about what the S23 Series will cost in your country, try and buy one in Turkey for a change. Listings on a price comparison site linking to official store for Turkey. 50K TL for S23 128GB. You do the math. Ouch. pic.twitter.com/7CxKdB9YPmJanuary 27, 2023 See more

Es ist also fast sicher, dass das Galaxy S23, das Galaxy S23 Plus und das Galaxy S23 Ultra in den USA viel günstiger sein werden als in anderen Teilen der Welt.

Wir werden die Richtigkeit dieser Zahlen überprüfen können, wenn das Galaxy S23 auf der Samsung Unpacked 2023 (Öffnet sich in einem neuen Tab) (die am 1. Februar um 19 Uhr beginnt) offiziell vorgestellt wird.

Analyse: Aber immer noch viel Grund zur Freude

Die gute Nachricht für potenzielle Galaxy S23-Kunden ist, dass Quandts Bericht fast alle spannenden Leaks bestätigt, über die wir in den letzten Wochen berichtet haben.

So werden alle drei Galaxy S23-Modelle mit 120Hz-Bildschirmen ausgestattet sein: das Galaxy S23 mit einem 6,1-Zoll-Display, das Galaxy S23 Plus mit einem 6,6-Zoll-Display und das Galaxy S23 Ultra mit einem noch größeren 6,8-Zoll-Display (und einem Stylus).

#GalaxyS23 #comparison pic.twitter.com/NBONtiP53LJanuary 27, 2023 See more

Unter der Haube startet jede Variante des Galaxy S23 mit 8 GB RAM, wobei das Standard-Modell mit 128 GB Speicherplatz und die Modelle S23 Plus und S23 Ultra mit 256 GB ausgestattet sind. Das Standardmodell des S23 wird ebenfalls mit 256 GB erhältlich sein, während seine teureren Geschwister auf 512 GB aufgestockt werden können (die größere Variante des Ultra wird außerdem mit 12 GB RAM bestückt sein).

Was die Kameras angeht, so wird das Ultra mit einem Triple-Linsen-Setup mit 200MP + 12MP + 10MP auf der Rückseite bestückt sein, während das S23 und das S23 Plus den 200MP-Hauptsensor gegen einen 50MP-Sensor austauschen. Alle drei Modelle werden anscheinend auch eine 12-MP-Selfie-Kamera haben.

Wir sind zuversichtlich, dass Samsungs Galaxy S23-Reihe am 17. Februar auf den Markt kommen wird, aber wir werden es erst nach dem Unpacked-Event des Unternehmens mit Sicherheit wissen. Übrigens: Samsungs S23-Reservierungsseite ist immer noch für Vorbestellungen geöffnet (Öffnet sich in einem neuen Tab).