Samsung Galaxy S23 Ultra erhält ein großes Night Vision Kamera-Upgrade

Wenn es um die Samsung Galaxy S23 Smartphone-Serie geht, die bald auf den Markt kommt, scheint es, dass das Ultra-Modell wieder einmal die größten Upgrades erhalten wird - und zu diesen Upgrades gehören offenbar "Nachtsicht"-Funktionen für die Kameras.

Das berichtet der angesehene Leaker Ice Universe (Öffnet sich in einem neuen Tab), der auf Twitter "noch einmal betont, dass die Nachtbildkamera des S23 Ultra wirklich 'Nachtsicht' ist". Das klingt für uns nach sehr guten Low-Light-Fotofunktionen.

Was wir hier nicht erfahren, sind Hinweise darauf, was genau die Kameramodule des Samsung Galaxy S23 Ultra beinhalten werden, aber frühere Leaks (Öffnet sich in einem neuen Tab) haben auf eine Quad-Linsen-Rückkamera mit 108MP+12MP+12MP+2MP für dieses spezielle Smartphone hingewiesen.

Mach dir ein Bild

Es scheint, als hätte Ice Universe Zugang zu einem frühen Samsung Galaxy S23 Ultra oder zu Bildern, die damit aufgenommen wurden: Die gleiche Quelle hat bereits einen Fotovergleich (Öffnet sich in einem neuen Tab) zwischen dem Galaxy S23 Ultra und dem Google Pixel 7 Pro (Öffnet sich in einem neuen Tab) veröffentlicht.

In der Vergangenheit hat Ice Universe auch von "stark verbesserten" Low-Light-Aufnahmefunktionen für Fotos und Videos gesprochen (Öffnet sich in einem neuen Tab). Das ist eindeutig eine Verbesserung, die sich bemerkbar machen wird und das Ultra zu einem der besten Smartphones in Sachen Kameraqualität machen sollte.

Auch Fotos und Videos, die bei Tageslicht aufgenommen werden, sollen verbessert werden (Öffnet sich in einem neuen Tab). Alles wird bei der Markteinführung der Galaxy S23 Smartphones bekannt gegeben, die in den ersten Februartagen stattfinden soll.

Analyse: ein wichtiges Merkmal

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Samsung Galaxy S23 Smartphones eine Reihe von Verbesserungen im Vergleich zu ihren Vorgängern mit sich bringen werden - einschließlich Performance-Upgrades (Öffnet sich in einem neuen Tab) - andernfalls könnte Samsung auch einfach die Galaxy S22 (Öffnet sich in einem neuen Tab) Handys weiter verkaufen.

Aber die Fähigkeiten der Galaxy S23 Smartphones bei schlechten Lichtverhältnissen sind auf jeden Fall einen Blick wert. Die Fähigkeit, Fotos und Videos bei schwierigen Lichtverhältnissen aufzunehmen, ist einer der Hauptunterschiede zwischen High-End-Flaggschiff-Handys und günstigen Smartphones, die dich weit weniger kosten werden.

Während die besten günstigen Smartphones (Öffnet sich in einem neuen Tab) in der Regel ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine ordentliche Leistung und eine sehr respektable Kameraausstattung bieten, wirst du oft feststellen, dass sie bei der Aufnahme von Fotos und Videos in der Dunkelheit ihre Schwierigkeiten haben. Wenn du die allerbesten Nachtaufnahmen brauchst, brauchst du wahrscheinlich ein Flaggschiff-Smartphone.

Das ist ein Bereich, in dem sich Geräte wie die Google Pixel-Serie auszeichnen, darunter das bereits erwähnte Google Pixel 7 Pro. Wenn die Nachtsichtfunktionen des Galaxy S23 Ultra genauso gut sind, werden wir beeindruckt sein.