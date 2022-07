Sonos Ray vs Sonos Beam (Gen 2): Hvilken er den bedste lille soundbar til dig?

Sonos er kendt for sit brugervenlige setup og omfattende økosystem for trådløs multirumsly i høj kvalitet. Du får meget, men prisen er også relativt høj. Men den nyeste soundbar, Sonos Ray, bryder mønsteret, og den er både forholdsvis billig og ret kompakt. Det store spørgsmål er, hvordan Sonos Ray klarer sig i forhold til Sonos Beam (Gen 2), som kun er en lille smule større? Her vil vi sammenligne de to soundbarer med hinanden for at hjælpe dig med at beslutte, hvilken Sonos Beam eller Sonos Ray der er bedst for dig.

Sonos Beam (Gen 2) (opens in new tab)er en mellemklasse-soundbar, der er perfekt til mindre rum. Den kommer med Dolby Atmos-understøttelse, HDMI eARC og et opdateret design i forhold til den første generation af Beam fra et par år tidligere. Vi synes, at den har en kraftfuld lyd, er større end dens lille størrelse kunne antyde, og den passer overraskende nok godt ind i resten af Sonos-økosystemet.

Sonos Beam er ikke den dyreste på markedet, men der findes mange endnu billigere alternativer, f.eks. Sonos Ray (opens in new tab). Hverken Beam eller Ray egner sig til at levere lyd til meget store rum Det er de heller ikke designet til. Det er skabt til at passe til mindre lokaler og et lille budget - og her er de gode til at fylde lyd på.

Hvis du synes, at Sonos Beam og Sonos Ray ligner hinanden, er du nok ikke den eneste. Men spørgsmålet er, hvad forskellen på Sonos Beam og Sonos Ray egentlig er? I denne guide hjælper vi dig med at afveje fordele og ulemper ved disse to højttalere.

Kan du godt lide tanken om et Sonos-system, men er du usikker på, om Beam- eller Ray-soundbars er det rigtige for dig? Så tag et kig på vores liste over de bedste priser og tilbud på Sonos-produkter (opens in new tab) generelt, og se, om du kan finde noget, der tiltaler dig!

Sonos Beam (Gen 2) vs Sonos Ray: Pris og tilgængelighed

Den nye Sonos Ray er tilgængelig i butikkerne nu og har en vejledende pris på 2.249 kroner.

Sonos Beam (Gen 2) blev lanceret i oktober 2021 til en vejledende pris på 3.749 kroner, hvilket betyder, at Ray i skrivende stund er den billigste soundbar fra Sonos. Dermed er den et godt bud til alle, der vil være en del af Sonos-universet, uden at det koster ret meget.

Til sammenligning kan vi også kigge på Sonos' bedste soundbar - Sonos Arc (opens in new tab), som koster 7.499 kroner. Her får du til gengæld også flere funktioner og vanvittig god lyd med i købet.

Sonos Ray er den mest kompakte soundbar fra Sonos (Image credit: Sonos)

Sonos Beam (Gen 2) vs Sonos Ray: Design

Sonos Ray er den mindste Sonos soundbar på markedet. Den har et minimalistisk design og er et godt valg, hvis du ikke har så meget plads.

Sonos Ray og Sonos Beam (Gen 2) er relativt ens i designet og fås begge i henholdsvis sort og hvid. Ray er beregnet til tv på maks. 55". Beam (Gen 2) er beregnet til lidt større fjernsyn på op til 65", hvilket også kan ses i størrelsesforskellen på de to højttalere.

Sonos Ray måler 559 x 71 x 95 mm og vejer 1,95 kg, mens Beam (Gen 2) måler 651 x 69 x 100 mm og vejer 2,8 kg.

Selv om begge soundbars kan placeres på en flad overflade eller monteres på væggen, er der nogle forskelle i designet, som igen kan være afgørende for, hvordan du bruger dem.

Alle lydelementer i Sonos Ray er designet til at sende lyden fremad, hvilket betyder, at du med fordel kan placere den på en hylde eller i et tv-skab. Sonos Beam (Gen 2) sender på den anden side også lyden sidelæns for at give et bredere lydbillede. Selv om Beam (Gen 2) kan give en mere medrivende lydoplevelse, passer Ray måske bedre til dig, fordi den passer ind i et mindre tv-møbel uden at begrænse lyden for meget.

På bagsiden af Beam (Gen 2) er der porte til strøm, HDMI (eARC), optisk forbindelse og netværkskabel. Sonos Ray har kun porte til strøm, netværkskabel og den optiske forbindelse til dit tv. Det er lidt skuffende, at vi ikke finder den eARC HDMI-forbindelse, som vi normalt ser i soundbars. Ifølge Sonos er for at gøre forbindelsen lettere og for at sikre, at den vil fungere med så mange tv'er som muligt. Det er muligt, men vi foretrækker en HDMI-forbindelse frem for den optiske.

Sonos Beam (Gen 2) understøtter HDMI-lyd til Dolby Atmos, hvilket Sonos Ray ikke gør. (Image credit: Sonos)

Sonos Beam (Gen 2) vs Sonos Ray: Funktioner

Sonos Beam (Gen 2) er næsten dobbelt så dyr som Sonos Ray, og det er ikke overraskende, at Beam har flere funktioner. Det mest fremtrædende er måske, at Beam (Gen 2) understøttelse HDMI eARC, hvilket gør det muligt for soundbaren at håndtere flere og mere avancerede lydformater, herunder lydformater i høj opløsning.

I modsætning til Ray understøtter Beam (Gen 2) Dolby Atmos for at give en endnu mere medrivende lydoplevelse. Det er dog værd at påpege, at Beam mangler de opadvendte højttaler-drivere, der faktisk er nødvendige for en "ægte" Atmos-oplevelse, som du f.eks. får med den førsteklasses Sonos Arc.

I stedet gør Beam (Gen 2) brug af forskellige teknikker til at kaste lyden rundt i rummet og snyde vores ører til at tro, at lyde kommer oppefra, når vi sidder foran fjernsynet, og vi oplever, at Beam giver et bemærkelsesværdigt bredt og kraftfuldt lydbillede i forhold til sin størrelse.

Sonos Ray må altså klare sig med frontvendte højttalere, og den kan derfor ikke give en helt så medrivende og kraftfuld lydoplevelse som Beam (Gen 2), men Sonos har i stedet arbejdet på at give en følelse af et bredt lydbillede på andre måder.

Ved hjælp af en teknik kaldet "split waveguide" kan Sonos Ray lede nogle af de højfrekvente lydbølger direkte mod dig og andre mere til siderne, hvilket udvider stereo-effekten og som skal få det til at lyde som om lyden kommer fra en større højttaler.

Der er touch-kontrolelementer på toppen af Sonos Ray, men du vil sandsynligvis mest bruge appen eller din fjernbetjening. (Image credit: Sonos)

Både Sonos Ray og Sonos Beam (Gen 2) understøtter synkronisering af lyd med andre Sonos-produkter. Du kan f.eks. parre en Sonos Ray med et par Sonos One-baghøjttalere og en Sonos Sub for at skabe et 5.1-system. Det er nok ikke det setup, du vil vælge, hvis du har valgt Sonos Ray for at spare plads og penge, men det er altså en mulighed, hvis du på et tidspunkt får plads og råd til det.

Både Beam (Gen 2) og Ray bruger Sonos TruePlay til at kalibrere lyden ud fra rummets forhold. Under kalibreringsprocessen afspiller soundbaren forskellige lyde i hele frekvensbåndet. I mellemtiden går du rundt med din telefon og Sonos-appen, som derefter bruger telefonens mikrofon til at finjustere lyden, så den passer optimalt til rummet.

Denne funktion er kun tilgængelig for Sonos-brugere, der har en iPhone. Så vidt vi ved skyldes det, at der er langt større forskel på mikrofonerne i Android-mobiler end i Apples iPhones, og det gør målingerne så usikre, at Sonos ikke vil bruge dem til kalibrering af deres højttalere. Sonos siger, at det kun er til finjustering, og at alle virksomhedens lydelementer lyder godt lige ud af boksen, men det er stadig en skam, at denne funktion mangler for brugere med Android-telefoner.

En anden forskel er, at Sonos Ray ikke har en indbygget mikrofon, så du må leve uden integrationen med Alexa og Google Assistant. Det vil faktisk være en fordel for mange brugere, der ikke vil risikere, at stemmeassistenterne lytter med.

Manglen på HDMI ARC betyder også, at Ray går glip af automatisk lydstyring via HDMI CEC. Med Sonos Beam styres lydstyrken via fjernbetjeningen til dit tv fra det øjeblik, du tilslutter den, uden at du behøver at gøre noget ekstra.

På Ray har Sonos i stedet inkluderet en funktion, så højttaleren kan lære fjernbetjeningens IR-signaler, hvilket du kan aktivere og kalibrere direkte ved opsætningen. Det betyder, at du kan styre din Ray med fjernbetjeningen, forudsat at det er en fjernbetjening, der fungerer med IR-signaler, og at du tager dig tid til at lære Ray at genkende disse signaler under installationen. Det fungerer fint, og kræver bare, at du har sikret dig, at dit tv rent faktisk har en optisk udgang.

Sonos Beam (Gen 2) soundbar er lidt bredere og dybere end Sonos Ray. (Image credit: Sonos)

Sonos Beam (Gen 2) vs Sonos Ray: Lydkvalitet

Vores test viser, at Sonos Beam (Gen 2) leverer et robust lydbillede takket være de fem højttalere, og at den sagtens kan fylde en almindelig stue med lyd.

Dolby Atmos-oplevelsen med Sonos Beam sidder ikke altid i lige i skabet, og er langt fra så imponerende, som den oplevelse Sonos Arc tilbyder med sine opadgående drivere. Alligevel giver Beam (Gen 2) en klart bedre oplevelse end en soundbar, der ikke understøtter Atmos. Bredden af lydbilledet er fremragende, og det giver en god fornemmelse af, hvad der sker på tv-skærmen.

Sonos Ray er fysisk mindre og har færre højttalerelementer, hvilket ikke overraskende medfører nogle begrænsninger i lydbilledet. Den er ikke så bred, placeringen af lyden er ikke så præcis, og den mangler dynamik sammenlignet med sin større søskende.

Den skaber er dog et relativt fyldigt lydbillede, der leverer en stærk bas og klar diskant, hvilket gør det nemt at høre f.eks. tale. Så Sonos Ray gør et gødt stykke arbejde med at opgradere dén lyd, du som udgangspunkt får i dit tv med de indbyggede højttalere. Hvis du vil have lidt mere end det, skal du i stedet vælge Sonos Beam.

Sammenligning side om side af Sonos Arc, Sonos Beam (Gen 2) og Sonos Ray. (Image credit: Sonos)

Konklusion

Sonos Beam (Gen 2) og Sonos Ray ligner måske hinanden, men der er altså forskel - både på pris og kvalitet. De af jer, der har et budget, bør overveje Sonos Ray. Det er en simpel soundbar med god lyd for sin størrelse og til en meget god pris.

Ray er en god højttaler til tv og gaming, til mindre lokaler og for dem, der leder efter en billig soundbar til at opgradere tv'ets indbyggede lyd. Fordelen her er, at du altid kan udvide dit system med flere Sonos-højttalere over tid. Og højttalerne fra Sonos har som regel en virkelig god kvalitet og er brugervenligt.

Når det er sagt, er Sonos Beam (Gen 2) en mere kraftfuld soundbar, der leverer bedre lyd. Selv om den måske ikke er i samme Dolby Atmos-liga som den større og dyrere Sonos Arc, har den bredt og medrivende lydbillede, der passer til de fleste små til mellemstore rum og fjernsyn, og vi var glade for den i vores test (opens in new tab).

Hvis du kan bruge lidt mere, vil vi anbefale Beam frem for Ray, men hvis du vil holde på dine penge, er Ray stadig et fremragende køb til prisen.