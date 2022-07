JBL Flip 6 vs. JBL Flip 5: Hvilken bærbar højttaler passer til dig?

Hvilken JBL Flip er bedst til dig?

En bærbar højttaler er et musthave, hvis du elsker at lytte til musik, når du er på farten, på ferie, eller hvis du vil spille dine yndlingssange derhjemme uden at skulle have en dyr eller kompliceret opsætning.

JBL har i årevis været et af vores mest anbefalede mærker inden for bluetooth-højttalere. Virksomheden fremstiller nogle af de bedste bluetooth-højttalere, du kan købe. De er holdbare, bærbare og giver en fantastisk lyd, og så er de mange gange mere overkommelige i pris end nogle af konkurrenterne.

JBL Flip 5 blev lanceret i 2020 og var mærkets flagskibshøjttaler af den bærbare slags. Sammenlignet med mange af dens rivaler er det en simpel lille sag uden mikrofon eller stemmeassistent. Den leverer dog en ret god lyd, er nem at bruge, har et minimalt, robust design og har en IPX7-klassificering. Derfor er det efter vores mening en af de bedste vandtætte højttalere, du kan få.

I slutningen af 2021 lancerede JBL en nyere version: JBL Flip 6, som er ligeså robust, enkel og godt skruet sammen som Flip 5. Den kan fylde et rum med din yndlingsmusik og giver god lyd til udendørs fester eller møder ved poolen. Den har fået et par opgraderinger siden Flip 5, bl.a. lever den op til den seneste bluetooth-standard, den er støvtæt, og lydkvaliteten er blevet lidt bedre. Men er Flip 6 så bedre end Flip 5?

JBL Flip 6 eller JBL Flip 5?

Måske ejer du allerede en JBL Flip 5, og går og overvejer, om du skal opgradere til den nyere version eller ej? Eller måske er du på udkig efter en ny bærbar højttaler og er nysgerrig efter at se, hvad JBL kan tilbyde dig? Uanset hvad, har vi sammenlignet JBL Flip 6 og JBL Flip 5 for at hjælpe dig med at finde ud af, hvilken JBL Flip-højtaler der passer bedst til dig.

The JBL Flip 6 (Image credit: TechRadar)

JBL Flip 6 vs. JBL Flip 5: Pris og tilgængelighed

JBL Flip 5 blev lanceret i august 2019 til en vejledende pris på 999 kr. Da det nu anses for at være en ældre model, er prisen faldet lidt siden da. Nu om dage koster den nogenlunde det samme som nogle af dens konkurrenter fra et år eller to siden.

JBL lancerede Flip 6 i december 2021 til en veledende pris på 1.099 kr. Den er altså prissat lidt højere end Flip 5, da den udkom, men det er stadig en rimelig pris i betragtning af, at den har fået lidt opgraderinger sammenlignet med Flip 5.

Alligevel er den billigere end mange af vores andre foretrukne Bluetooth-højttalere som bl.a. Sonos Roam. Flip 6 er dog ikke en direkte konkurrent til Roam, da den ikke har de samme ekstra funktioner som fx Wi-Fi-forbindelse.

Det ville nok være mere brugbart at sammenligne JBL Flip 6 med UE Boom 3 eller Anker Soundcore Flare 2, som lige nu kan købes til nogenlunde samme pris.

JBL Flip 6 vs. JBL Flip 5: Design

JBL Flip 5 er en minimalistisk, cylinderformet højttaler, der vejer 540g og er på størrelse med en lille termoflaske. Den kan nemt bæres i hånden, smides i tasken, og takket være remmen kan højtaleren hænges på dørhåndtaget eller i et træ i en park.

Den fås i et væld af forskellige farver som bl.a. hvid, mørkeblå, grå, grøn og camouflage. Den er vandtæt med en IPX7-klassificering. Det betyder, at den kan nedsænkes i vand op til en meters dybde i 30 minutter.

JBL Flip 6 ligner meget Flip 5. Den har den samme cylinderformede konstruktion, et omsluttende gitter og basradiatorer i hver ende. Logoet på forsiden er lidt anderledes. I stedet for et rødt mærke med JBL’s hvide bogstaver, matcher skriften nu højttalerens farve og fylder mere på siden.

Den vejer 550 g, så den er lidt tungere end Flip 5, men det giver god mening i betragtning af forbedringerne. Den er stadig bærbar og har en rem, så du kan lytte til musik på farten, hænge den et sted eller bære den rundt om dit håndled.

JBL Flip 5 (Image credit: Truls Steinung)

Flip 6 kommer i færre nuancer end 5’eren. Du kan få den i rød, sort, blå og grå, men JBL lancerer den muligvis i flere farver hen ad vejen.

Ligesom alle produkterne fra JBL er begge højtalere godt bygget, har en fremragende finish og et enkelt layout. De er også begge meget nemme at bruge.

Den største forskel i design er, at Flip 6 har en IP67-klassificering. Det betyder, at højtaleren er både vand- og støvtæt, så du undgår, at der kommer støv ind i enheden. Den har gennemgået tests i et laboratorie og kan modstå fine partikler som fx sand, så du kan uden problemer tage Flip 6 med på stranden.

JBL Flip 6 (Image credit: TechRadar)

JBL Flip 6 vs. JBL Flip 5: Audio performance

JBL Flip 5 har en fantastisk lyd. Under vores test fandt vi ud af, at uanset om du spiller rap eller rock, så leverer højtaleren en skarp klarhed, masser af detaljer og dynamik.

Hvis du ikke allerede kender til JBL's kvalitetslyd, vil du blive overrasket over, hvor klar og musikalsk denne højttaler lyder. Vi oplevede ingen forvrængninger, når vi skruede op for lyden, så du kan høre musikken klar og tydelig, selv når du er flere meter væk.

Selvom JBL Flip 5 er en solid højttaler med en rigtig god lyd, har Flip 6 en ny lydkonfiguration, der gør den endnu bedre.

Dens ovale bashøjttalerer leverer detaljerede, lave frekvenser og mellemtoner, mens en separat diskanthøjttaler leverer klare, høje frekvenser. Flip 6 har også to passive radiatorer, der sidder i hver ende af højttaleren og udvider spillerummet for bassen, som er tilfredsstillende dyb, og som hele tiden lyder skarp og detaljeret.

JBL Flip 5 (Image credit: Truls Steinung)

Da vi skruede helt op til den maksimale lydstyrke, oplevede vi dog nogle lidt hårde diskantlyde, men lyden forvrænges ikke, selvom du spiller højt. Generelt set er lyden varm og velafbalanceret med en fremragende klarhed.

Hvis du vil forbedre lyden, har både Flip 5 og Flip 6 en PartyBoost-funktion. Med den funktion kan du parre to kompatible JBL-højttalere i stereo eller op til 100 højtalere i mono for at skabe en mur af lyd. Desværre kan du kun parre Flip 6 i stereo med en anden Flip 6, men det er nu ikke en direkte deal-breaker.

Funktionsmæssigt er der ikke så meget at sige. De er begge minimalistiske højttalere. De har ikke et AUX-stik til at tilslutte en smartphone, og der er ingen indbygget mikrofon til at foretage håndfri opkald eller aktivere Siri og Google Assistant. Begge højtalere er et fremragende valg for dem, der udelukkende går efter fantastisk musikafspilning - eller dem, der ikke bryder sig om idéen med en smart assistent, eller "andre" der lytter med.

JBL Flip 6 (Image credit: TechRadar)

JBL Flip 6 vs. JBL Flip 5: Batterilevetid og forbindelser

Både Flip 5 og Flip 6 har 12 timers batteri, og det passer meget fint med resultaterne, vi fik, i vores test. Du kan bruge USB-C-hurtigopladning, og det tager ca. 2,5 timer at lade højtalerne op.

JBL Flip 6 har fået en Bluetooth-opgradering til 5.1 sammenlignet med 5’erens 4.2. Det var hurtigt og nemt at parre højttaleren med vores iPhone 13 Mini. Der var ingen forbindelsesforsinkelser eller udfald, og du kan parre den med to enheder på én gang, hvis du vil skiftes til at lege DJ med vennerne.

Højttaleren understøttes af JBL Portable-appen, som giver dig mulighed for at tjekke, om der er softwareopdateringer, justere equalizer-indstillingerne med trinvise slidere for bas-, mellem- og diskantfrekvenser, slå feedback-tonen til og fra (som siger en lyd, når du tænder/slukker eller opretter forbindelse med en enhed) og læse brugsvejledningen. Du kan også aktivere PartyBoost-funktionen via denne app.

JBL Flip 5 (Image credit: Truls Steinung)

Konklusion

Begge højttalere minder utrolig meget om hinanden. Hvis du står og skal vælge mellem dem, og du har pengene til det, er vores råd, at du bruger lidt flere penge og køber den opgraderede Flip 6. Den har en lidt bedre ydeevne, har ekstra støvbeskyttelse, lyder fantastisk og kan klare sig bedre på stranden og udendørs.

Hvis du derimod leder efter en god og solid højtaler til en behagelig lav pris, er Flip 5 måske et bedre valg. 5’eren har som sagt et par år på bagen, og du kan lige nu finde nogle rigtig gode tilbud. Hvis du overvejer at opgradere fra JBL Flip 5 til Flip 6, skal du være opmærksom på, at der er tale om meget små forskelle. Opgrader, hvis du tager din Bluetooth-højttaler med på ferie og på stranden - ellers kan du ligeså godt spare dine penge og beholde din Flip 5.

Hvis du leder efter flere funktioner som fx Wi-Fi-forbindelse, en mikrofon, AUX-indgang, opladningsport til din telefon eller en indbygget smart assistent, skal du kigge et andet sted. Hvis du leder efter en mere avanceret højtaler er Sonos One eller Sonos Move muligvis et bedre valg.

Hvis du leder efter en simpel bærbar højtaler uden dikkedarer til en endnu lavere pris, findes der nogle budgetmuligheder som fx Anker Soundcore Flare 2 og 1MORE Portable BT Speaker.

Uanset hvad, går du ikke galt i byen med JBL Flip 5 eller JBL Flip 6. De er begge fremragende udendørs, bærbare højttalere. De har et robust og minimalistisk design, de er nemme at bruge og leverer utrolig god lyd, uden at du drukner i ekstra funktioner. Kort og godt: De afspiller musik og de gør det godt.