Xiaomi præsenterer sin første SUV med range-extender, og den ligner et privatfly på hjul

Xiaomi præsenterer sin første SUV med rækkeviddeforlænger

SkyNomad bliver et selvstændigt mærke sideløbende med Xiaomis rene elbil-satsning, Xiaomi Auto

Den 1,5-liters benzinmotor fremstilles af Changans datterselskab Harbin Dongang

Xiaomi har præsenteret sin første elbil med rækkeviddeforlænger/extended-range electric vehicle (EREV) og tager dermed springet ind på det stærkt konkurrenceprægede marked for luksus-SUV’er gennem et helt nyt mærke, der har fået navnet SkyNomad.

Efter succesen med både SU7 og YU7 – hvor førstnævnte har solgt bedre end Tesla Model 3 på det kinesiske marked – ser smartphone-producenten nu en mulighed for at udvide sit sortiment med en elbil, hvor en benzinmotor fungerer som generator og oplader batteriet under kørslen.

Denne drivlinje er stadig usædvanlig i Europa, hvor kun modeller som Leapmotor C10 REEV og Mazda MX-30 R-EV sælges på mange markeder. I Kina er teknologien derimod blevet betydeligt mere udbredt og succesfuld.

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Li Auto er i øjeblikket førende i segmentet med seks modeller, der kombinerer forbrændingsmotor og batteripakke, mens også AITO, Deepal, Avatar og Leapmotor tilbyder lignende løsninger.

I modsætning til traditionelle plug-in-hybrider, hvor benzinmotoren både kan drive hjulene og oplade batteriet, bruges forbrændingsmotoren i en EREV udelukkende som generator. Selve fremdriften sker altid med elmotorer.

Ifølge Car News China vil SkyNomad i første omgang tilbyde modellerne N70 og N90. Sidstnævnte bliver en stor SUV med tre sæderækker, drejelige forsæder, et eksklusivt læderbeklædt interiør samt en N90 Max Camping Edition med opklappeligt tag og indbygget sidemarkise til dem, der ønsker at campere med ekstra komfort.

SkyNomad fremhæver også bilens modulære kabine i sit markedsføringsmateriale. Ifølge virksomheden kan interiøret omdannes til et studie for én person, en café for to, et mødelokale for tre eller et legeområde for hele familien.

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Under karrosseriet sidder en 1,5-liters benzinmotor fra Changans datterselskab Harbin Dongang, som fungerer som generator for et 76 kWh NMC-batteri i N90. Drivkraften leveres af to elmotorer, der tilsammen leverer 310 kW (416 hk).

Unødvendigt stor

(Image credit: Xiaomi/SkyNomad)

Xiaomi træder ind på et marked, hvor den førende aktør Li Auto ifølge Electrek har oplevet et fald i salget på 74 procent i årets første fire måneder sammenlignet med samme periode sidste år.

At udvide modelprogrammet med EREV-biler vil sandsynligvis styrke Xiaomis position på det kinesiske marked, men det er svært at overse, hvor enorm N90 faktisk er. Den er over fem meter lang og vejer hele 3.361 kg, hvilket får de 416 hestekræfter til at virke relativt beskedne.

Ifølge Car News China kan N90 køre omkring 370 kilometer på ren el, før batteriet er afladet, og den 1,5-liters benzinmotor begynder at producere strøm. Den samlede rækkevidde angives at overstige 1.500 kilometer.

Xiaomi har haft stor succes med rene elbiler, men vælger nu at genindføre en forbrændingsmotor i sit lineup.

Al kommunikation fra Kina tyder desuden på, at landets offentlige ladenetværk er både hurtigere og betydeligt mere udbygget end på mange andre markeder. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt der virkelig er behov for store, tunge elbiler med rækkeviddeforlængere som denne.

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