Prisvenligt TCL mini-LED-tv vs. Samsung QLED – her er det, du bør købe på Black Friday

Samsung er et af de mest kendte og dominerende mærker på tv-markedet, hvilket gør det til et oplagt valg for mange, der er på udkig efter et nyt tv. Og ja, det ville være dejligt, hvis vi alle kunne købe et flagskibs-OLED-tv eller et stort mini-LED-tv – men for de fleste af os er det simpelthen ikke en realistisk mulighed.

De bedste OLED- og mini-LED-tv giver naturligvis den bedste oplevelse, men der findes masser af rigtig gode og overkommelige muligheder – og med Black Friday lige om hjørnet betyder det endnu større besparelser på disse modeller.

Jeg havde for nylig Samsungs Q8F QLED-tv i vores testlaboratorium og opdagede, at prisen på 65-tommers modellen er omtrent den samme som prisen på konkurrerende mini-LED-tv fra TCL og Hisense.

Så jeg besluttede at teste Samsung Q8F overfor en af disse mini-LED-modeller for at se, hvordan de klarede sig side om side – og valget faldt på TCL Q6C (som stort set er den samme model som TCL C6K).

De to modeller ligger meget tæt på hinanden i pris, hvor TCL-modellen var en smule dyrere. Msn så har den også en mere avanceret baggrundsbelysningsteknologi. Jeg ville finde ud af, om denne prisforskel virkelig var berettiget – og hvilken model der skulle ende på din liste over potentielle Black Friday-køb.

Bakbelysning

TCL Q6C (til venstre) viser, hvordan mini-LED-teknologi giver betydeligt bedre kontrol over baggrundsbelysningen sammenlignet med Samsung Q8F (til højre). (Image credit: Future)

Da TCL Q6C og Samsung Q8F stod side om side, blev det straks tydeligt – og det vil ikke komme som nogen overraskelse for tv-entusiaster – hvor meget lysere og mere dybdegående billedet på Q6C var, med en kontrast, der også forbedrede skarpheden.

Dette skyldes mini-LED-baggrundsbelysningen, som med sin avancerede local dimming giver bedre kontrol over lyse og mørke områder end almindelig LED-belysning kan klare.

Når man ser scener i dæmpet belysning – og det gælder også farverige scener som i Wicked – skaber QLED-modellens baggrundsbelysning en sløringseffekt på tværs af skærmen. Noget, som mini-LED-modellens mere præcise dæmpning kunne reducere eller helt eliminere.

Selv mini-LED'er i denne prisklasse kan dog stadig lide under »blooming«, hvor der vises en lys glorie omkring lyse objekter på mørk baggrund – men samlet set var forskellen mellem disse to tv'er tydelig fra starten.

Farver

Image 1 of 2 Både TCL Q6C (til venstre) og Samsung Q8F (til højre) har god farvegengivelse, men Q6C-modellens mini-LED-panel giver den en fordel. (Image credit: Universal Pictures / Future ) Aktivering af Color Booster Pro på Samsung Q8F (til højre) kan dog gøre farverne endnu stærkere. (Image credit: Universal Pictures / Future )

Et område, hvor begge tv'er imponerer, er farvegengivelsen. I scenen »The Wizard & I« fra Wicked, formåede begge modeller at gengive de stærke lyserøde nuancer i træernes blomster og Elphabas grønne hudfarve på en naturlig og overbevisende måde.

Det var dog tydeligt, at Q8F mangler den samme lysstyrke som den betydeligt lysere Q6C, hvilket gjorde farverne på TCL's model meget mere levende og intense.

Takket være den stærkere kontrast fra Q6C's mini-LED-baggrundsbelysning havde farverne også mere dybde. Den mørkeblå tone i de andre elevers uniformer i Wicked virkede rigere og mere dynamisk på Q6C end på Q8F.

Da Q8F og Q6C stod side om side, og begge var indstillet til deres standard filmtilstand, så Q8F flad og livløs ud i sammenligning, hvilket fik den billigere Q6C (af samme størrelse) til at fremstå endnu mere imponerende.

Et hurtigt kig på Q8F's billedindstillinger viste dog, at det var muligt at forbedre farvegengivelsen noget. Mærkeligt nok gav HDR Tone Mapping på »Static« faktisk mere lysstyrke og detaljer til billedet (hvilket normalt gør det modsatte), og Colour Booster Pro-funktionen hjalp yderligere. Når den var indstillet til Lav, blev Q8F's farver lidt mere levende; på Høj eksploderede farverne på skærmen.

For mig blev de for mættede, men det gav i det mindste Q8F et mere kraftfuldt og levende farvebillede.

Mørke scener og visning i dæmpet belysning

Med mørke film som Batman leverer Q6C's (til venstre) mini-LED-baggrundsbelysning bedre kontrast og lokal dæmpning. (Image credit: Warner Bros. / Future)

Batman har længe været en fast del af vores tv-tests her hos TechRadar. Filmens lave lysstyrke gør den til en rigtig stresstest for mange tv'er. Den afslører hurtigt, om en model har problemer med ensartethed (evnen til at vise ensartede overflader i samme tone – i dette tilfælde sort eller grå) og fungerer perfekt til at teste kontrast, sortniveauer og skygge detaljer.

Da jeg testede den under dæmpet belysning i en simuleret stue, med loftslyset slukket og kun en bordlampe tændt i siden, var det tydeligt, at Q6C's mini-LED-belysning virkelig strålede.

Ikke kun var de mørke toner rigere og mere naturlige end Samsungs, men kontrasten mellem lyse og mørke områder – som i den indledende kriminalitetsscene i borgmester Mitchells hus – var betydeligt stærkere på Q6C.

På Q8F var de sorte farver grålige og udvaskede, og kontrasten mellem lys og mørke virkede ikke så overbevisende.

Den største svaghed ved Q8F's QLED-belysning var dog den overskyede effekt, jeg nævnte tidligere. Batman fremhævede virkelig fordelene ved mini-LED-teknologien, uden tegn på lyslækage eller ujævnheder, hvilket resulterede i et mere præcist og autentisk billede.

Det var muligt at forbedre billedet en smule på Q8F ved at aktivere Contrast Enhancer, hvilket gjorde billedet lysere og med en lidt bedre kontrast. Desværre gik dette ud over præcisionen i sorte farver og kontrast, så resultatet var mere et kompromis end en løsning.

Samsungs styrker

Begge tv’er kræver en vis justering af bevægelsesindstillingerne, men Q8F (til højre) leverer sandsynligvis den mest ensartede bevægelseshåndtering. (Image credit: Paramount Pictures / Future)

Selvom denne sammenligning indtil videre har virket noget ensidig – hvilket den til en vis grad også er – er der faktisk nogle positive ting at sige om Samsung Q8F. Farverne virker naturlige, og teksturerne ser realistiske ud, selvom baggrundsbelysningen nogle gange skaber en uklar effekt. Hudfarver, ansigtstræk såsom skæg og detaljer i tøjet gengives med stor præcision – betydeligt bedre end på enklere QLED-modeller i entry-level-segmentet.

Hverken Q8F eller Q6C har den mest jævne bevægelseshåndtering, men med de rigtige indstillinger formår begge at finde en balance mellem flydende og naturlig.

Q8F leverede faktisk det mest nøjagtige billede. Q6C havde undertiden bevægelsesartefakter og sløring under hurtige bevægelser, noget som også er forekommet tidligere på nogle af TCL's billigere modeller.

Hvilken skal du købe?

Begge modeller har deres styrker, men TCL Q6C (til venstre) er uden tvivl den mest overkommelige løsning. (Image credit: Future)

Det er værd at bemærke, at både Samsung Q8F og TCL Q6C har deres styrker, når det gælder billedkvalitet – med god tekstur, farvegengivelse og kontrast.

Men det er klart, at Q6C's mini-LED-baggrundsbelysning tilbyder fordele såsom højere lysstyrke, stærkere kontrast og mere intense farver.

Desuden handler det ikke kun om billedet. Q6C har også flere spilfunktioner end Q8F: Den understøtter 4K 144 Hz, variabel opdateringshastighed (VRR) inklusive FreeSync Premium og Dolby Vision Gaming. Q8F stopper derimod ved 60 Hz og mangler både VRR- og Dolby Vision-understøttelse.

Det er faktorer som disse, der gør TCL Q6C til det oplagte valg i denne duel. Så det er det tv, du bør overveje at holde øje med på Black Friday.