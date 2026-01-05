Kamp om OLED-paneler: LG og Samsung præsenterer paneler med en lysstyrke på 4.500 nits – men det er måske for godt til at være sandt

Nye paneler lover en maksimal lysstyrke på op til 4.500 nits.

Lysstyrken ved faktisk brug vil sandsynligvis være betydeligt lavere.

Alligevel en stor forbedring i forhold til eksisterende paneler.

LG Display og Samsung Display er begge kommet med en lys idé: OLED-paneler, der kan levere op til 4.500 nits maksimal lysstyrke. Dette er virkelig en stor nyhed, fordi de to virksomheder leverer paneler til stort set hele branchen, hvilket betyder, at der er betydeligt lysere OLED-tv på vej. Men kan vi forvente at få alle disse nits ud af vores næste tv?

Det korte svar er nej, og det lidt længere svar er nej. Det skyldes, at den angivne maksimale lysstyrke er det, der er teknisk muligt, ikke det, du rent faktisk får i praksis.

Det betyder ikke, at disse nye paneler ikke vil være helt fantastiske, men lysstyrken på 4.500 nits bliver højst sandsynligt ikke standard på de næste OLED-tv.

LG's G5 har en maksimal lysstyrke på 4.000 nits, men leverede tættere på 2.250 i vores tests. (Image credit: Future)

Hvad er LG Display og Samsung Displays nye paneler?

Vi ved endnu ikke, i hvilke størrelser disse paneler vil blive lanceret, men rygter via FlatpanelsHD tyder på, at Samsungs nye ekstremt lyse paneler vil nå op på 77 tommer, mens LGs vil nå op på 83 tommer.

LG's nye panel er 2026 Tandem WOLED-panelet, der bruger den nyeste version af virksomhedens Primary RGB Tandem-teknologi, hvor røde, grønne og blå elementer er stablet i separate lag for at maksimere lyseffektiviteten. Resultatet er ifølge LG, at det nye panel »opnår en maksimal lysstyrke på op til 4.500 nits. Det indeholder også avanceret lysabsorptions- og diffusionsteknologi for at minimere refleksioner og leverer det laveste refleksionsniveau blandt eksisterende skærme på kun 0,3 procent.«

Samsungs QD-OLED-panel til 2026, der blev præsenteret på CES 2026 i Las Vegas, bruger »nyligt optimerede organiske materialer og understøtter en maksimal lysstyrke på 4.500 nits, hvilket er blandt de højeste lysstyrkeniveauer, der er opnået for en selvlysende skærm.«

Alt dette er meget imponerende, men det er vigtigt at huske, at tal for maksimal lysstyrke fungerer meget ligesom maksimale Wi-Fi-hastigheder. De er baseret på meget specifikke forhold i et testlaboratorium, ikke på det, du faktisk ser i din stue. For eksempel blev der i 2025 lanceret flere tv-apparater med en angivet lysstyrke på op til 3.500-4.000 nits, men i vores tests blev de kalibreret til omkring 2.250 nits.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Det betyder, at vi realistisk set kan forvente, at den faktiske lysstyrke på tv'er med disse paneler vil være tættere på 3.000 nits. Det er ikke så lyst, som det kan være under perfekte laboratorieforhold, men stadig langt lysere end panelerne for bare få år siden.

TechRadar dækker CES 2026 på stedet og rapporterer om alle de store nyheder, når de sker. Se vores CES 2026-side for de seneste artikler og vores første indtryk af alt fra trådløse tv'er og foldbare skærme til nye telefoner, computere, smarte hjem-gadgets og det nyeste inden for AI.

Glem ikke at følge os på TikTok og WhatsApp for løbende opdateringer direkte fra messen.