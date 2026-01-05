Striden mellan OLED-paneler: LG och Samsung presenterar båda paneler med påstådd ljusstyrka på 4 500 nits – men det finns en hake

Nya paneler lovar en maximal ljusstyrka på upp till 4 500 nits

Ljusstyrkan i verklig användning kommer sannolikt att vara betydligt lägre

Fortfarande en stor förbättring jämfört med befintliga paneler

LG Display och Samsung Display har båda fått en ljus idé: OLED-paneler som kan leverera upp till 4 500 nits i maximal ljusstyrka. Det är en riktigt stor grej eftersom de två företagen levererar paneler till i stort sett hela branschen, vilket innebär att betydligt ljusstarkare OLED-TV-apparater är på väg. Men kan vi räkna med att faktiskt få ut alla dessa nits från nästa TV?

Det korta svaret är nej, och det något längre svaret är neeeeej. Det beror på att den angivna maximala ljusstyrkan är vad som tekniskt sett är möjligt, inte vad du faktiskt kommer att få i praktiken.

Det betyder inte att de här nya panelerna inte kommer att vara helt fantastiska, men du kommer inte att behöva solglasögon för att titta på Stranger Things riktigt än.

LG:s G5 har en maximal ljusstyrka på 4 000 nits men levererade närmare 2 250 i våra tester. (Image credit: Future)

Vad är LG Display och Samsung Displays nya paneler?

Vi vet ännu inte vilka storlekar dessa paneler kommer att lanseras i, men rykten via FlatpanelsHD pekar på att Samsungs nya extremt ljusstarka paneler kommer att toppa på 77 tum medan LG:s når upp till 83 tum.

LG:s nya panel är 2026 års Tandem WOLED-panel som använder den senaste versionen av företagets Primary RGB Tandem-teknik, där röda, gröna och blå element staplas i separata lager för att maximera ljuseffektiviteten. Resultatet, enligt LG, är att den nya panelen ”uppnår en maximal ljusstyrka på upp till 4 500 nits. Den innehåller även avancerad teknik för ljusabsorption och spridning för att minimera reflektioner och levererar den lägsta reflektionsnivån bland befintliga skärmar på endast 0,3 procent.”

Samsungs QD-OLED-panel för 2026, som visas upp på CES 2026 i Las Vegas, använder ”nyligen optimerade organiska material och stöder en maximal ljusstyrka på 4 500 nits, bland de högsta ljusstyrkenivåerna som uppnåtts för en självemitterande skärm.”

Allt detta är mycket imponerande, men det är viktigt att komma ihåg att siffror för maximal ljusstyrka fungerar ungefär som maximala Wi-Fi-hastigheter. De baseras på mycket specifika förhållanden i ett testlabb, inte på vad du faktiskt ser i vardagsrummet. Till exempel lanserades flera TV-apparater under 2025 med påstådd ljusstyrka på upp till 3 500–4 000 nits, men i våra tester var de kalibrerade till runt 2 250 nits.

Det innebär att vi realistiskt sett kan förvänta oss att faktiska ljusstyrkenivåer för TV-apparater med dessa paneler hamnar närmare 3 000 nits. Det är inte lika ljust som de klarar av i perfekta labbförhållanden, men fortfarande enormt mycket ljusare än panelerna från bara några år sedan.

TechRadar bevakar CES 2026 på plats och rapporterar om alla stora nyheter när de händer. Kolla in vår CES 2026-sida för de senaste artiklarna och våra första intryck av allt från trådlösa TV-apparater och vikbara skärmar till nya telefoner, datorer, smarthem-prylar och det senaste inom AI.

Glöm inte att följa oss på TikTok och WhatsApp för löpande uppdateringar direkt från mässgolvet.