Er Dolby Vision nødvendigt på et OLED-tv? Vi sammenligner to prisvenlige OLED-tv fra LG og Samsung

Hvor vigtigt er High Dynamic Range (HDR) på tv?

Hvis du ikke er bekendt med udtrykket, er HDR en type metadata, der gør det muligt for en skærm at vise indhold med et udvidet kontrastområde og flere farver sammenlignet med Standard Dynamic Range (SDR). HDR bruges hovedsageligt i 4K Blu-ray, 4K-streaming og spil på den nyeste generation af konsoller. Det mest almindelige format er HDR10, efterfulgt af det mere avancerede Dolby Vision og HDR10+.

Dolby Vision er det mest populære af de to store formater (selvom flere tjenester nu begynder at inkludere HDR10+), og det er tilgængeligt på nogle af de bedste fjernsyn fra mærker som LG, Sony, Panasonic, Hisense, TCL og Philips. Samsung understøtter derimod ikke Dolby Vision på sine tv, men fokuserer i stedet på HDR10+.

I betragtning af at de bedste 4K Blu-ray-afspillere og de største streamingtjenester understøtter Dolby Vision, kan man spørge sig selv: går man glip af noget, når man køber et Samsung-tv? Eller er HDR-håndteringen på Samsungs enheder god nok til at mindske bekymringerne om at gå glip af Dolby Vision? Jeg havde mulighed for at teste dette ved at placere LG B5 og Samsung S85F, to af årets bedste OLED-tv, side om side.

Begge disse tv bruger det samme W-OLED-panel. Til min test afspillede jeg det samme indhold på begge tv, hvor B5 viste Dolby Vision og S85F brugte det grundlæggende HDR10-format. Jeg sørgede for at bruge det samme kildemateriale og næsten identiske 4K Blu-ray-afspillere – Sony UBP-X700 og dens 2025-version, UBP-X700K – tilsluttet hvert tv.

Hvad gør Dolby Vision?

Dolby Vision er et populært HDR-format, som snart vil blive erstattet af Dolby Vision 2 (vist her på et Hisense RGB mini-LED-tv). (Image credit: Future)

Først en kort oversigt over, hvad Dolby Vision egentlig gør. I modsætning til HDR10, der bruger statiske metadata til at fortælle skærmen, hvordan den skal vise indhold baseret på dens maksimale lysstyrke, bruger Dolby Vision dynamiske metadata. Dette gør det muligt for en kompatibel skærm at justere lysstyrken, farven og kontrasten i billedet scene for scene for at optimere billedet.

Dolby Vision bruger også 12-bit farve og understøtter op til 10.000 nits lysstyrke, mens HDR10 bruger 10-bit farve og understøtter op til 4.000 nits. (Dolby har for nylig afsløret Dolby Vision 2, og selvom vi indtil videre kun har set korte demonstrationer, er det et spændende skridt fremad med fokus på optimering af lysstyrken.)

Star Wars: The Last Jedi

(Image credit: Disney / Future)

Jeg begyndte min test med en 4K-streaming af Star Wars: The Last Jedi på Disney+, hvor jeg fokuserede på kampscenen i tronsalen. LG B5 var indstillet til Dolby Vision Cinema Home, mens Samsung S85F var indstillet til HDR Movie.

Under testen blev det klart, at B5 med Dolby Vision havde overlegen kontrast og dybere sorte nuancer. En skygge, der faldt over Reys ansigt fra en lampe på siden, skabte meget stærkere skygger og kontrast på hendes ansigt, mens S85F med HDR10 leverede et lysere billede, hvilket fik Reys hud til at fremstå blegere.

Med hensyn til farverne fremstod de røde toner i væggene, vagternes uniformer og lyssværdene mere markante og rige på B5. På S85F så farverne lysere ud, og højdepunkter som lyssværdets klinge havde en mere intens glød. På begge tv'er virkede farverne dog naturlige og virkelighedstro. B5 havde måske en lille fordel takket være sine dybere sorte farver, men begge så generelt meget gode ud.

Da jeg afspillede scenen i hver Filmmaker Mode, blev det imidlertid klart, hvor meget arbejde S85F-modellens Movie Mode udførte. I Filmmaker Mode mistede S85F både lysstyrke og kontrast, og selvom billedet ikke så dårligt ud, var Dolby Vision-billedet på B5 mere tiltalende.

Batman

Image 1 of 2 Forskellene var mindre mellem B5 i Dolby Vision (til venstre) og Samsung S85F i HDR10 (til højre), da vi så Batman, men B5 viste sig at være mere præcis. (Image credit: Universal Pictures / Future) Om man byter till filmläge har S85F dock bättre kontrast och skuggdetaljer, med bättre högdagrar från ljuskällor. (Image credit: Universal Pictures / Future)

Batman er den film, jeg ofte bruger som en »torturtest« for tv'er, da dens lave lysstyrke gør det svært at gengive den korrekt. 4K Blu-ray-versionen af filmen understøtter Dolby Vision, så jeg var nysgerrig efter at se, hvordan den så ud på begge skærme.

Med tv'erne indstillet til den mørkere Filmmaker Mode var det tydeligt, at B5 havde mere præcise sorte nuancer og stærkere kontrast med en større forskel mellem de lyse toner fra lys og fakler og de mørke omgivelser – både i kampscenen i metroen og på gerningsstedet i borgmester Mitchells hus. På S85F var skyggerne mere markante og fik en grålig nuance nogle steder. Begge tv'er viste dog gode detaljer i skyggerne, hvor billederne på de mørke vægge stadig var synlige.

Da jeg skiftede til den respektive filmtilstand (Dolby Vision Cinema Home på B5 og HDR Movie på S85F), blev HDR-tonemapping på S85F-modellen markant forbedret. Kontrasten blev stærkere og de sorte farver dybere end før, hvilket bragte den meget tættere på B5's Dolby Vision-billede. Alligevel leverede B5 det bedste billede, hvilket viste, hvor effektiv Dolby Vision var til Batman.

Ready Player One

Image 1 of 2 Selvom farverne i Ready Player One var de samme på begge tv'er i Filmmaker-tilstand (1), var det forskellen i lysstyrke, der overraskede mig mest (2). (Image credit: Warner Bros. / Future ) (Image credit: Warner Bros. / Future )

Den næste test var Ready Player One, en film, der blander farverig animation med live action. Da jeg indstillede begge skærme til Filmmaker Mode, var den største forskel lysstyrken. Selvom S85F havde en lignende målt HDR-lysstyrke som B5, så den meget mere kedelig ud. Farverne manglede også den samme livlighed på S85F – de røde forlygter og guldmønterne under åbningsløbet virkede meget mere kraftfulde på B5.

Da jeg skiftede tilbage til Movie-tilstand, blev billedet på S85F meget lysere, hvilket gjorde farverne mere levende og teksturerne mere detaljerede. Dog var sortniveauet på B5 stadig bedre, hvilket gav teksturerne en lidt mere tredimensionel fornemmelse.

Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray

Denne snedækkede scene var det mest ekstreme eksempel på Dolby Vision kontra HDR10, hvor detaljer forsvandt på S85F i HDR10 (til højre). (Image credit: Future)

I min afsluttende sammenlignende test brugte jeg demo-klip - Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray fra benchmarkvirksomheden Spears & Munsil.. Der er flere forskellige HDR-indstillinger for dette materiale, og jeg valgte Dolby Vision 10.000 nits. Dette er et ekstremt eksempel, da den højeste lysstyrke, man typisk ser i rigtige film og tv-programmer, er 4.000 nits.

Med begge tv indstillet til Filmmaker Mode var resultaterne blandede. I mere farverige scener, f.eks. når en orange sommerfugl spreder sine vinger, var billedet på S85F meget tættere på B5. Farverne så lidt udvaskede ud på S85F i sammenligning, men var stadig realistiske nok, og detaljer som de sorte prikker på vingerne og sommerfuglens krop var til stede.

Det mest overraskende og ekstreme eksempel på forskellen mellem Dolby Vision og HDR10 på disse tv var en scene med heste i et snedækket felt. Ikke kun så den hvide farve på sneen kedelig ud på S85F, men detaljer i baggrunden – såsom skråninger og huse – forsvandt helt. På B5 så scenen ud, som jeg havde forventet, med masser af dybde og detaljer.

Andre scener fra viste et lignende tab af detaljer på S85F. Det hjalp noget at skifte til filmtilstand, men i sidste ende var forskellen ikke så stor i forhold til filmskabertilstand, især i scenen med hestene i sneen.

Går du glip af noget?

Med det rigtige indhold og de rigtige indstillinger kan HDR10-billedet på Samsung S85F (til højre) se ud som Dolby Vision-billedet på LG B5 (til venstre), men generelt ser Dolby Vision-indhold bedre ud på B5. (Image credit: Future)

Så går du glip af noget, hvis du køber det bedste Samsung-tv uden Dolby Vision? Baseret på mine tests afhænger det af indholdet. Da jeg afspillede streamet Dolby Vision-indhold, klarede S85F sig godt i farverige scener og manglede egentlig kun lidt billeddybde i forhold til LG B5. Med 4K Blu-ray så B5 dog bedre ud med skarpere teksturer, stærkere kontrast, mere markante farver og, i tilfældet med Ready Player One, højere lysstyrke.

Det blev dog også klart under mine tests, at billedtilstanden spiller en stor rolle. Selvom Filmmaker Mode er mit førstevalg til test på grund af dens nøjagtighed, var det tydeligt, at S85F havde stor fordel af tonemappingen i sin Movie-tilstand. Dette bragte den tættere på B5 og betød i nogle tilfælde faktisk, at Dolby Vision ikke betød en væsentlig forskel imellem kvaliteten på de to skærme.

Jeg mener, at Dolby Vision-understøttelse er en vigtig funktion, men billedbehandlingen i Samsungs tv kan i nogle tilfælde kompensere så godt, at du ikke vil bemærke, at Samsungs fjernsyn kommer uden Dolby Vision.