Er dit nye tv ikke så godt, som du havde håbet? Her er 3 indstillinger, jeg altid ændrer for at få bedre billedkvalitet

Du har fundet et nyt tv til en god pris – perfekt! Men måske har du enten sat det op og tænkt: »Der er noget, der ikke helt føles rigtigt her«, eller også føler du bare, at du burde kunne få endnu mere ud af det. Så kan TechRadar hjælpe.

Som tv-anmelder hos TechRadar gennemgår jeg altid indstillingerne, før jeg begynder at teste et tv. Selv de bedste tv'er på markedet har indstillinger, der skal justeres. Lige ud af kassen kan et tv se »forkert« ud af flere årsager: for mørkt, for skarpt, for lyst, forkerte farver, unaturlige bevægelser – listen er lang.

Det kan virke uoverskueligt at dykke ned i tv-indstillingerne, men det kan også være meget givende, og du behøver ikke nødvendigvis at rode rundt i lang tid for at opnå en stor forskel. Der er masser af indstillinger, jeg kunne gennemgå her, men jeg har udvalgt tre grundlæggende indstillinger, som du bør tjekke på ethvert tv.

Billedtilstand

Det kan gøre en stor forskel at ændre billedindstillingen på dit fjernsyn. (Image credit: Future)

Den første indstilling, jeg ser på, når jeg tester tv'er, er billedtilstanden. For nogle år siden blev tv'er ofte leveret i »Vivid«-tilstand. Dette er en billedtilstand, jeg ikke anbefaler, da farverne ofte er overmættede, og detaljerne er for skarpe. Selvom de fleste tv'er nu leveres i »Eco«-tilstand, mere om det om et øjeblik, kan der stadig være modeller, der starter i »Vivid«-tilstand.

»Eco«-tilstand er præcis, hvad det lyder som: en energisparende billedindstilling, der begrænser lysstyrken og andre indstillinger for at spare energi. Dette er nyttigt, hvis du er meget bekymret for elforbruget, men det påvirker billedkvaliteten negativt. Mini-LED-tv, som er kendt for deres høje lysstyrke, kan se ret blege ud i »Eco«-tilstand, så det er værd at skifte til en anden tilstand.

Hvilken tilstand der er bedst, er i sidste ende et spørgsmål om smag. Personligt indstiller jeg tv'et til Filmmaker Mode, når jeg tester det, da det viser film på den mest »rene« og nøjagtige måde. Men det er ikke altid det bedste valg til alt.

Spiltilstand er naturligvis god til spil, Standard fungerer godt til tv og sport om dagen, og Biograf-tilstand kan være et lysere valg til film, hvis du synes, at Filmmaker Mode er for mørk, hvilket jeg gjorde, da jeg testede et af de bedste OLED-tv i 2025, LG B5. Uanset hvad du foretrækker, er det værd at prøve forskellige billedtilstande.

Du kan normalt ændre billedtilstanden via tv'ets hurtigmenu, hvis det har en, ved at trykke på indstillingsknappen på fjernbetjeningen eller via billedindstillingerne i hovedmenuen. Producenterne gør næsten altid denne indstilling til en af de nemmeste at finde.

Bevægelsesindstillinger

Mens nogle tv'er kan håndtere billeder uden bevægelsesbehandling (som billedet på LG G5 ovenfor), har andre brug for lidt ekstra hjælp. (Image credit: Future)

En af de mest almindelige klager over moderne tv'er er deres bevægelsesudjævning. På de fleste tv'er kaldes disse indstillinger noget i retning af »Blur Reduction« (sløringreduktion) og »Judder Reduction« (rystenreduktion). Når disse indstillinger er aktiveret, oplever mange mennesker det, der kaldes »soap opera-effekten«, fordi billedet ligner en billigt produceret tv-serie mere end en film.

Disse indstillinger forsøger at ændre indholdet på skærmen kunstigt. Da film optages med 24 billeder i sekundet og sport ofte med 30 billeder i sekundet, kan disse kunstige mellemliggende billeder forårsage alvorlige problemer. Resultatet kan være unaturlige bevægelser eller såkaldt ghosting, for eksempel en bold, der efterlader flere »skygger« efter sig, når den sparkes i en fodboldkamp.

Der er dog et modargument, at billigere tv faktisk kan have brug for lidt bevægelsesudjævning. Vanskelige scener, især panoreringer, kan se meget rykvise ud på enklere tv. Vi har set dette her hos TechRadar, da vi brugte en panorering over en klippevæg fra No Time To Die som en del af vores tv-tests. Af forskellige årsager er det endelige resultat ofte bedst, når der er aktiveret en lille mængde bevægelsesudjævning.

Det er i det mindste værd at gå ind i bevægelsesindstillingerne og justere dem, slå dem fra eller indstille dem til et lavt niveau, afhængigt af hvad der passer dig. Disse indstillinger findes normalt under billedindstillinger og kan undertiden findes under noget, der hedder »Klarhed« eller lignende.

Energibesparende tilstand

Selvom det er nyttigt, kan energibesparelse virkelig dæmpe dit tv's lysstyrke, hvilket igen påvirker billedet. (Image credit: Future)

Det her er måske lidt kontroversielt. For selvom vi hos TechRadar er store fortalere for at spare på energien. så kan energibesparende indstillinger være en reel hindring for tv'ets ydeevne.

Det er lysstyrken, hvor energibesparende indstillinger gør den største forskel. En almindelig klage, jeg modtog, da jeg arbejdede i AV-detailhandlen, var, at et tv »ikke så ud som i butikken«, når kunden pakkede sit nye tv ud derhjemme, fordi det virkede for mørkt.

Dette skyldes normalt enten den »Eco«-billedtilstand, jeg nævnte tidligere, eller separate energibesparende indstillinger, der begrænser lysstyrken.

Jeg bemærkede det særligt tydeligt sidste år på OLED-tv fra LG og Samsung. Nogle OLED-modeller har allerede begrænset lysstyrke, og med energibesparende tilstand aktiveret blev det endnu værre. En hurtig tur til billedindstillingerne, eller i LG's tilfælde Generelle indstillinger > Energibesparende tilstand, og at slå dette fra resulterede straks i et betydeligt lysere billede.

Mange fjernsyn har også indstillinger for omgivende lys, som justerer lysstyrken i forhold til rummet. I et mørkt rum dæmpes billedet, og i et lyst rum lyses det op. Det kan være en god måde at spare energi på uden så stor negativ indvirkning, da justeringen sker automatisk.