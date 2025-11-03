Samsungs store One UI 8.5-opdatering er muligvis på vej til Galaxy-telefoner – her er 5 af de mest spændende nye funktioner

Galaxy S25 Ultra bliver en af de første telefoner, der får One UI 8.5.

Flere funktioner i Samsung One UI 8.5 er blevet afsløret

Disse omfatter kamera, AI, notifikationer og mere

Et beta-program vil muligvis blive lanceret i de kommende uger

Samsung One UI 8 (baseret på Android 16) er blevet udrullet til Galaxy-enheder i de seneste måneder, men den næste store softwareopdatering er allerede under udarbejdelse i form af One UI 8.5 – og mange detaljer om, hvad man kan forvente, er nu blevet lækket.

One UI 8.5 er endnu ikke officielt, men der er stærke indikationer på, at Samsung vil lancere et beta-program inden årets udgang, og at den endelige opdatering derefter vil blive rullet ud til telefoner og tablets engang i 2026.

Galaxy S26-serien bliver sandsynligvis den første til at modtage den nye software, men det er stadig uklart, hvilke andre modeller der vil være kompatible. Mens vi venter på den officielle lancering, har vi samlet fem af de mest interessante nye funktioner, der er blevet afsløret indtil videre.

1. Prioriterede meddelelser

Det ser ud til, at One UI 8.5 vil indeholde nye funktioner, der prioriterer visse notifikationer frem for andre – noget, der kan hjælpe med at administrere den konstante strøm af notifikationer, som mange af os modtager hver dag.

Ifølge hjemmesiden SammyGuru, som har formået at aktivere funktionen via lækket One UI 8.5-kode, vil brugerne kunne indstille prioriteter pr. app, hvor vigtige notifikationer fremhæves og placeres over andre notifikationer fra samme kilde.

2. Kameraindstillinger

Der har længe været klager over, at Samsung har forsømt kamerahardwaren i sine flagskibsmodeller i de senere år, men One UI 8.5 bringer i det mindste nogle velkomne forbedringer for mobilfotografer – i form af kameraforudindstillinger.

Ifølge Android Authority, der opdagede henvisninger til funktionen i en lækket version af softwaren, vil brugerne kunne gemme deres egne forudindstillinger for ISO, eksponering, lukkertid og lignende parametre. Dette gør det nemt at skifte mellem forskellige fototilstande afhængigt af situationen – for eksempel natfotografering, portrætter eller action-fotos.

3. Fotoredigering

One UI 8.5: Object eraser has been integrated into generative edit.

Fra kameraindstillinger til billedredigering: @tarunvats33 fundet har fundet tegn på for, at værktøjet Object Eraser nu integreres direkte i den nye Generative Edit-funktion i Samsungs Gallery-app.

Dette er ikke en helt ny funktion, men snarere en forbedring af et eksisterende værktøj. Det betyder dog, at du kan fjerne objekter fra billeder ved hjælp af AI med færre tryk – direkte via Generative Edit-knappen (symbolet med glitrende stjerner).

4. Adaptiv datalagring

En anden ny funktion, som Android Authority har fundet i koden, er Adaptive Data Saver. Som navnet antyder, optimerer denne funktion håndtering af data. Det skulle f.eks. betyde at videoer på sociale medier ikke indlæses automatisk, og i stedet kun afspilles, når du aktivt vælger at gøre det.

Dette vil være nyttigt for dem med lave datagrænser eller ustabile forbindelser, selvom vi endnu ikke ved præcis, hvordan funktionen vil fungere i praksis. Ifølge kodereferencerne bør videokvaliteten og hastigheden dog normalt ikke blive påvirket.

5. Edge Panel i vandret position

Edge Panel – det pop up-panel med genveje, der allerede findes i One UI 8 – ser også ud til at få større fleksibilitet i den næste opdatering, ifølge SamMobile.

For første gang vil panelet kunne bruges i liggende tilstand, hvilket gør det nemmere at få adgang til og bruge genveje, når skærmen drejes – for eksempel når man ser film eller spiller spil. Men som med alle disse lækkede funktioner, er det endnu uvist, hvilke der rent faktisk vil finde vej til den endelige version af One UI 8.5.