Nye rygter om Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 tyder på snarlig lancering

Masseproduktion for Samsungs næste foldbare telefoner kan være i gang

Et lanceringsevent forventes at blive afholdt i juli

Kun Z Flip 7 ser ud til at få et batteriløft i år

Vi forventer, at Samsung Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 bliver lanceret i juli, og et par nye rygter tyder nu på, at alt går efter planen - men at kun én af disse foldbare telefoner får et større batteri i år.

For det første siger lækagen @PandaFlashPro (via SamMobile) at masseproduktionen af Galaxy Z Fold 7 og Galaxy Z Flip 7 nu er gået i gang, som tidligere forudsagt. Det passer godt med en lanceringsdato om et par måneder.

For det andet The Tech Outlook (igen via SamMobile) opdagede certificeringer, der afslører batteristørrelserne: 4.400 mAh for Galaxy Z Fold 7 (samme som Z Fold 6) og 4.300 mAh for Galaxy Z Flip 7 (sammenlignet med 4.000 mAh i Z Flip 6).

Forskelle i batterikapacitet betyder ikke altid længere batterilevetid, men alt tyder på, at Galaxy Z Flip 7 vil holde længere mellem opladningerne. Desuden kan et mere effektivt chipsæt give en bedre udnyttelse af strømmen, så batterilevetiden hæves en del. Galaxy Z Fold 7 forventes at lande på omkring 10-11 timers batterilevetid, baseret på vores test af forgængeren Galaxy Z Fold 6.

Her er, hvad der er på vej

Den næste Galaxy Unpacked nærmer sig. (Image credit: Samsung)

Vi har allerede hørt en masse rygter om disse to foldbare flagskibe. Med Galaxy Z Fold 7 siger rygterne, at der kan omme forbedret støvbeskyttelse og en større kameraopgradering til 200 MP. Processoren forventes at blive Snapdragon 8 Elite, og vi har også set uofficielle gengivelser af telefonen.

Med Galaxy Z Flip 7 virker det sandsynligt, at den vil få en yderskærm i fuld størrelse, svarende til den, vi har set i Motorolas Razr-telefoner - noget, der ville være en meget stor forbedring. En forbedret batterilevetid er også blevet nævnt i tidligere lækager, og flere kilder er enige om, at batterikapaciteten vil være 4.300 mAh i dette års model.

Der kan også være en uventet softwarekonflikt: Rygterne siger, at telefonerne kan blive lanceret med One UI 8 (baseret på Android 16), selv om One UI 7 (baseret på Android 15) lige er begyndt at rulle ud til de fleste Galaxy-enheder. Det virker dog mindre sandsynligt.

Hvis Samsung virkelig afholder endnu en Unpacked-begivenhed i juli, vil det være noget særligt. Udover Galaxy Z Fold 7 og Z Flip 7 kan det være, at få får en helt ny tri-fold enhedat se. Muligvis vil vi også kunne se Galaxy Watch 8-serien og måske vil Galaxy Ring 2 dukke op.