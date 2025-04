Nyt læk om Samsungs tri-fold giver os et hint om, hvor stor »G Fold«-telefonen kan blive

Endnu et læk af Samsungs tri-fold er dukket op

Hovedskærmen siges at være 9,9 tommer

Det ser ud til, at telefonen allerede kan blive lanceret i år

Samsung har bekræftet, at de arbejder på en tri-fold foldbare telefon, og selvom vi endnu ikke har alle detaljerne, giver det seneste læk os flere oplysninger om skærmstørrelsen.

De nye oplysninger kommer fra det velkendte læk Digital Chat Station (via Notebookcheck), som siger, at hovedskærmen vil være omkring 9,9 tommer. Det er lidt mindre end den 10,2-tommers skærm, der findes på Huawei Mate XT tri-fold.

Dette passer også godt med tidligere rygter om Samsungs kommende enhed og nævner en hovedskærm på 9,96 tommer og en ydre skærm på 6,49 tommer. Det indebærer også en vigtig forskel i forhold til Huawei Mate XT: Mens Huaweis paneler foldes udad og efterlader en tredjedel af skærmen synlig, når enheden er lukket, forventes Samsungs variant at blive foldet indad - hvilket efterlader hele hovedskærmen dækket og en sekundær ydre skærm nødvendig.

Flere lækager og rygter

Galaxy Z Fold 6 får sandsynligvis en efterfølger i år. (Image credit: Future)

Det samme læk hævder også, at Samsungs tri-fold vil blive lanceret allerede i år. Det kunne ske engang i juli, hvor vi også forventer, at Samsung Galaxy Z Fold 7 og Samsung Galaxy Z Flip 7 bliver afsløret.

Andre rygter om denne enhed antyder, at skærmene vil nå op på 2.600 nits i lysstyrke - hvilket er et meget godt niveau og svarer til det, vi allerede ser i Samsung Galaxy Z Fold 6.

Der har også været snak om, at den nye foldbare telefon kunne få navnet Samsung Galaxy G Fold. Selvom det ikke er officielt endnu, ville det passe godt ind i Samsungs eksisterende navngivningsstrategi for deres foldbare enheder.

Det bliver interessant at se, hvordan Samsung vælger at prissætte denne telefon. Den bliver naturligvis dyr på grund af teknologien, men vi håber, at den ikke bliver ublu - og at den også kommer på markedet globalt.

