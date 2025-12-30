Fremtidige Samsung-telefoner kan et stærkt forbedret batteri - læk om test af kæmpe batteri

Samsung tester angiveligt et 20.000 mAh batteri til telefoner

Kapacitetsforøgelsen er muliggjort af en silicium-kulstof-løsning

Teknologien forventes ikke at være klar til Galaxy S26-serien

Batterikapacitet er en af de vigtigste specifikationer for mange mennesker, når de køber en ny telefon. Her har blandt andet OnePlus hævet niveauet gevaldigt med lynhurtig opladning og et stort batteri på 7.300 mAh i topmodellen OnePlus 15. Her har Samsung været bagud, men nu går der altså rygter om, at Samsung arbejder på en større opgradering på dette område. Det er virkelig godt nyt – selv om det ikke ser ud til, at den vil være klar til virksomhedens næste topmodel.

Ifølge læk fra kilderne @phonefuturist og @SPYGO19726 (via Wccftech) tester Samsung i øjeblikket et dobbeltcellebatteri baseret på silicium-kulstof-teknologi med en kapacitet på op til 20.000 mAh. Det er fire gange så meget som 5.000 mAh-batteriet i Samsung Galaxy S25 Ultra.

Som navnet antyder, adskiller silicium-carbon-batterier sig fra nutidens traditionelle lithium-ion-batterier i deres valg af materialer. En silicium-carbon-komposit-anode gør det muligt at opnå en betydeligt højere kapacitet uden at batteriet bliver urimeligt stort eller tykt.

Vi har hørt rygter om denne teknologi før, herunder i et læk tidligere på året, der antydede, at den næste generation af batterier kunne være klar allerede i Galaxy S26-serien. Det virker dog ikke sandsynligt, at Samsung kan nå at have det klar til den kommende topmodel.

På vej – men ikke helt i mål endnu

Some extra size detail about the dual stacked cell Cell 1 (Primary):Capacity: 12,000mAhThickness: 6.3mmDimensions: 10cm × 6.8cmCell 2 (Secondary / Competitive Stack):Capacity: 8,000mAhThickness: 4mmDimensions: 10cm × 6.8cmThe 8000 MaH swole up from 4mm to 7.2mm. https://t.co/xVRA4Th3HkDecember 25, 2025

Selvom et 20.000 mAh batteri lyder meget lovende, er det stadig uklart, hvornår teknologien vil være klar til masseproduktion. Ifølge det seneste læk er der stadig problemer med batterier, der udvider sig. Det er helt klart noget, Samsung tager seriøst, for de har tidligere haft mobiler, hvor det gik galt med batteriteknologien. Det var en slem oplevelse for Samsung, som måtte trække dele af Note 7-serien tilbage for at skifte batterierne. Men det gik for hurtigt og efter en relancering opstod der nye problemer med batterierne. Detfor bliver det nok svært at finde en virksomhed, der tager batteriteknologi og sikkerhed mere alvorlig end Samsung, og vi forventer ikke at se den nye teknologi i deres mobiler, før den er velfungerende og gennemtestet.

Det betyder, at vi ikke bør forvente nogen større opdateringer af batterierne i Galaxy S26-serien, som forventes at blive lanceret i begyndelsen af året. Ifølge andre rygter kan Galaxy S26 Ultra for eksempel få en mere beskeden opgradering til omkring 5.200 mAh.

Ikke desto mindre er det stadig opmuntrende at se, at der er betydeligt større batteriopgraderinger på vej. Inden for et par år kan vi meget vel se telefoner, der kan holde to eller endda tre dage mellem opladninger. Den udvikling ser vi allerede nu hos OnePlus og OPPO, så Samsung er nødt til at følge med.