Framtida Samsung-telefoner kan få ett rejält batterilyft, enligt ny läcka

Samsung uppges testa ett batteri på 20 000 mAh för telefoner

Kapacitetsökningen möjliggörs av en kisel-kol-lösning

Tekniken väntas inte vara redo i tid för Galaxy S26-serien

Batterikapacitet är en av de viktigaste specifikationerna för många när man köper en ny telefon, och nu ryktas Samsung arbeta på en rejäl uppgradering på området – även om den inte ser ut att hinna bli klar till företagets nästa flaggskepp.

Enligt läckor från källorna @phonefuturist och @SPYGO19726 (via Wccftech) testar Samsung just nu ett dubbelcellsbatteri baserat på kisel-kol-teknik, med en kapacitet på upp till 20 000 mAh. Det är fyra gånger så mycket som batteriet på 5 000 mAh i Samsung Galaxy S25 Ultra.

Som namnet antyder skiljer sig kisel-kol-batterier från dagens traditionella litiumjonbatterier genom materialvalet. En anod av kisel-kol-komposit gör det möjligt att nå betydligt högre kapacitet utan att batteriet blir orimligt stort eller tjockt.

Vi har hört rykten om den här tekniken tidigare, bland annat i en läcka tidigare i år som antydde att nästa generations batterier skulle kunna vara redo redan till Galaxy S26-serien. Det verkar dock nu mindre troligt.

På väg – men inte riktigt än

Även om ett batteri på 20 000 mAh låter mycket lovande är det fortfarande oklart när tekniken kan bli redo för massproduktion. Enligt den senaste läckan finns det fortfarande problem med svällning som måste lösas.

Samsung har tidigare erfarenhet av vad som kan hända när batteriteknik går fel, och företaget lär vara extra försiktigt med att inte upprepa gamla misstag. Både Samsung och konkurrenterna väntas därför hålla tillbaka tekniken tills den är helt mogen.

Det innebär att vi inte ska räkna med några större batterinyheter i Galaxy S26-serien som väntas lanseras i början av året. Baserat på andra uppgifter kan Galaxy S26 Ultra exempelvis få en mer blygsam uppgradering till omkring 5 200 mAh.

Trots det är det uppmuntrande att se att betydligt större batterilyft är på väg. Inom ett par år kan vi mycket väl stå inför telefoner som klarar två eller till och med tre dagar mellan laddningarna.