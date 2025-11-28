iPhone 17 kan gøre Apple til verdens største mobilproducent

Den nye iPhone 17 Pro har bidraget til at skabe stærke salgstal for Apple.

Apple forventes at tegne sig for 19,4 % af det globale mobilsalg i 2025

Dette placerer Apple lige foran Samsung

Samsung har haft førstepladsen i 14 år

Der er en forandring på vej i toppen af det globale mobilmarked i 2025. Ifølge nye prognoser vil Apple blive den producent, der sælger flest telefoner på verdensplan i år, hvilket vil sætte en stopper for Samsungs 14 år lange dominans.

Dataene stammer fra analytikere hos Counterpoint Research, skriver The Verge. Det er stadig prognoser, men Counterpoint estimerer, at Apple er på vej til at sælge omkring 243 millioner telefoner i 2025, hvilket svarer til 19,4 procent af hele markedet.

Det vil betyde, at Apple vil overhale Samsung med en lille margin. Ifølge samme rapport forventes Samsung at nå op på omkring 235 millioner solgte telefoner ved udgangen af året. Apples stærke resultater bidrager også til en stigning på 3,3 procent i det globale mobilsalg sammenlignet med sidste år.

En vigtig forklaring siges at være en større efterspørgsel end forventet efter iPhone 17-serien. Ifølge Counterpoint solgte Apple 12 procent flere iPhone 17- og iPhone Air-modeller sammenlignet med de fire iPhone 16-modeller i den tilsvarende periode, selv når man tager højde for et langsommere salg af iPhone Air.

Fortsat stor efterspørgsel efter iPhones

Galaxy S25 Ultra er en af Samsungs flagskibsmodeller for 2025. (Image credit: Future)

»Forbrugere, der købte telefoner under pandemibommen, er nu i deres opgraderingsfase,« siger Counterpoint-analytiker Yang Wang.

»Derudover blev der solgt 358 millioner brugte iPhones mellem 2023 og andet kvartal af 2025. Disse brugere vil sandsynligvis også opgradere til nye iPhones i de kommende år.«

Denne kombination, sammen med andre faktorer såsom lavere told end forventet på visse markeder, forventes at fortsætte med at drive den høje efterspørgsel efter iPhones i de kommende år. Counterpoint estimerer, at Apple potentielt kan bevare sin førende position indtil 2029.

Samtidig forventes Samsungs salg stadig at stige i 2025, især i nye markeder og mindre udviklede regioner. Dette vil dog ikke være nok til at bevare sin globale førerposition, i hvert fald ifølge Counterpoints data baseret på oplysninger fra forsyningskæder og detailhandlere.

Rapporten giver også næring til rygterne om, at Apple planlægger både en iPhone 17e og en foldbar iPhone i 2026. Derudover har der været rapporter om, at Apple muligvis vil ændre sin lanceringsplan næste år, så kun Pro-modellerne af iPhone 18 vil blive lanceret i september.