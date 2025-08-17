iOS 26-beta 6 kommer med flere overraskende opgraderinger til din iPhone

iOS 26 beta 6 er ude til udviklere

Der er ændringer i Liquid Glass og Kamera-appen

Der er også syv nye ringetoner

Apple fortsætter med at frigive beta-opdateringer til sin iOS 26-software forud for den fulde lancering senere på året, og den seneste beta 6-version til udviklere indeholder en række interessante justeringer – herunder en, vi er særligt ivrige efter at afprøve.

Som rapporteret af TechCrunch og andre er iOS 26 hurtigere end nogensinde, med mærkbart hurtigere app-start og skift mellem apps – et tydeligt tegn på, at Apple fortsætter med at optimere softwaren, inden den rulles ud til millioner af iPhones.

Der er også flere justeringer af Liquid Glass (via MacRumors), med mere gennemsigtighed på låseskærmen og et mere tredimensionelt look på låseskærmens ur. Apple ser også ud til at have arbejdet mere på at forbedre tekstens læsbarhed med Liquid Glass-effekten.

Apple har også gendannet den tidligere swipe-retning for tilstandene i Kamera-appen, så nu er den tilbage som før – for et par opdateringer siden ændrede man swipe-retningen af ukendt årsag, hvilket var forvirrende for de fleste brugere.

Nye ringetoner

iOS 26 beta 6 adds 6 new ringtones!All 6 are variants of “Reflection” pic.twitter.com/BN3mWXm2t5August 11, 2025

Der er også en ny og forbedret introduktionsproces for brugere, som vil forklare alle ændringer, når iOS 26 bliver udgivet til offentligheden (sandsynligvis i september sammen med iPhone 17-serien). Bemærk dog, at dette er udvikler-betaversionen, og at du ikke kan se disse ændringer endnu, hvis du bruger det offentlige beta-program.

Det, vi er mest begejstrede for, er dog de syv nye ringetoner som Apple har tilføjet, hvilket giver endnu flere muligheder for indgående opkald. Ud over nogle smarte variationer af standardtonen Reflection findes der også en helt ny signal, der hedder Little Bird.

Vi har allerede lyttet til den, og det er en frisk tone, der blander synthesizer- og fløjtelyde på en interessant måde. Vi kan også godt lide de nye Reflection-varianter, som lyder bekendt, men har et friskt nyt lag af lyd ovenpå.

Okay, det er måske lidt nørdet at blive begejstret over nye ringetoner, men det er trods alt lyde, vi hører hver dag, og nye valg muligheder er altid en god ting – det er faktisk et par år siden, Apple sidst bød på nogle nye variationer.