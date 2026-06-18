»Et oplagt køb« – iPhone Air 2 ser ud til at blive lanceret i 2027, og den kan løse to store problemer med den oprindelige model

Ifølge rygterne kan iPhone Air 2 få forbedret batterilevetid og et ekstra kamera på bagsiden

Den seneste nyhed bekræfter oplysninger om en lancering i foråret 2027

Apple-fans ser ud til at være positive over for opgraderingerne, men ser stadig ulemper som mono højttaleren og manglen på zoomobjektiv

iPhone Air er en af de mere interessante enheder, som Apple har lanceret de seneste år, men den er også en af dem, der indebærer flest kompromiser. Det tynde design giver ganske enkelt begrænset plads til visse komponenter. Nu ser det dog ud til, at Apple måske har fundet plads til nogle længe ventede forbedringer i iPhone Air 2.

Ifølge Apple-kilden Mark Gurman, der skriver for Bloomberg (via 9to5Mac), får iPhone Air 2 et ekstra kamera på bagsiden. Det skulle afhjælpe det, som mange anser for at være den største svaghed ved den nuværende model, der kun har én kameralinse.

Det ekstra kamera siges at være et ultravidvinkelkamera. Telefonen forventes desuden at få forbedret batterilevetid, hvilket også har været en udbredt kritik af den første model. Gurman påpeger dog, at det stadig er uklart, om forbedringen skyldes et større batteri – noget, der kan være svært at få plads til i det tynde kabinet – eller mere effektive komponenter.

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Hvis Apple rent faktisk får løst de to problemer, kan iPhone Air 2 blive betydeligt mere populær end sin forgænger. Reaktionerne på oplysningerne har indtil videre været positive. En læser på 9to5Mac beskrev modellen som et »klart køb«, mens flere Reddit-brugere skrev kommentarer som »dag ét-køb for mig« og »det eneste, jeg savner, er ultravidvinkelkameraet – tilføj det, så er den perfekt«.

Men der er flere ting, som brugerne gerne vil se

iPhone Air har kun én højttaler (Image credit: Jacob Krol/Future)

Samtidig har flere Reddit-brugere påpeget, at der er andre problemer med den nuværende iPhone Air, som de hellere vil have løst – eller i det mindste forbedret – på samme tid.

Den mest almindelige kritik vedrører den enlige højttaler, men mange efterspørger også et zoomobjektiv i stedet for et ultravidvinkelobjektiv.

Det er muligt, at Apple vælger et ultravidvinkelkamera, fordi det er nemmere at få plads til i det tynde kabinet. Men det er måske endnu mere sandsynligt, at virksomheden bevidst ønsker at bevare tydelige forskelle mellem Air-modellen og Pro-serien.

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Selvom oplysningerne holder stik, vil iPhone Air 2 derfor ikke gøre alle tilfredse. Der er trods alt grænser for, hvor meget teknologi der kan være plads til i et ekstremt tyndt kabinet. Den, der ønsker stereohøjttalere, et zoomkamera og et stort batteri, bliver muligvis nødt til at vælge en fremtidig standard- eller Pro-model i stedet.

Hvis du vil have fingre i en iPhone Air 2, må du sandsynligvis vente lidt endnu. Nyheden gentager nemlig tidligere oplysninger om, at modellen lanceres i foråret 2027, hvilket sandsynligvis betyder et eller andet tidspunkt mellem marts og maj.

For Apple ser det ud til, at den næste generation af Air-serien handler om at finde en bedre balance mellem det tynde design og de funktioner, som brugerne rent faktisk efterspørger. Hvis virksomheden lykkes med det, kan iPhone Air 2 blive betydeligt mere attraktiv end originalen.