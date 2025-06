Apple arbejder angiveligt på haptiske knapper til iPhone, iPad og Apple Watch

Haptiske knapper kan være på vej til Apple-produkter

De er mere holdbare og kan tilpasses til mange funktioner

Men det er usandsynligt, at vi får dem at se i iPhone 17

Haptiske knapper - også kendt som solid state-knapper - bevæger sig ikke fysisk. I stedet giver de dine fingre vibrationsbaseret feedback, der simulerer et klik. Apple bruger allerede teknologien i sine MacBook-trackpads, og nu ser den ud til at være på vej til betydeligt flere enheder.

Ifølge den velkendte kilde Instant Digital (via MacRumors) undersøger Apple nu muligheden for at introducere haptiske knapper i iPhone, iPad og Apple Watch - selvom det ikke ser ud til, at vi får dem at se i dette års kommende modeller.

Det er ikke første gang, vi hører om det - det var der allerede rygter om før iPhone 15-serien – men nu ser det ud til, at planerne er tilbage på tegnebrættet, og denne gang er det ikke kun til iPhone.

Vi får ikke meget mere information, men fordelene ved haptiske knapper er tydelige: De slides mindre (fordi de ikke bevæger sig), og de kan tilpasses bedre.

Kan starte forsigtigt

Vi vil måske også se haptiske knapper på Apple Watch. (Image credit: Apple)

Baseret på dette rygte virker det usandsynligt, at haptiske knapper vil være klar i tide til iPhone 17 eller Apple Watch Series 11. Begge enheder er allerede i de sidste faser af udviklingen forud for en forventet lancering i september.

Ser vi længere frem, kan teknologien dog begynde at dukke op i Apple-produkter fra 2026 og fremefter. Det er også muligt, at knapperne starter med at være delvist haptiske.

For eksempel har iPhone 16 en kamerakontrolknap, der er delvist haptisk. Den bruger en teknologi, der er en hybrid mellem solid state og fysiske komponenter - hvilket tyder på, at Apple allerede er i gang med at eksperimentere med overgangen til fuldt haptiske løsninger.

Andre lækager har antydet, at Apple arbejder mod en fremtidig iPhone med et selfie-kamera som er skjult under skærmen. Så der vil ikke være behov for noget udsnit til kameraet eller Dynamic Island. Der er også rygter om en iPhone uden porte. Et rygte, der har været i omløb i flere år. Haptiske knapper kan derfor også være en del af Apples udviklingsplaner.