Fra næste år kan du selv skifte dit mobilbatteri takket være nye EU-regler

Efterfølgerne til Galaxy S26-serien kan blive påvirket af den nye EU-regel.

Nye EU-regler om reparerbarhed træder i kraft i 2027

Det skal være lettere at fjerne og udskifte batterier

Visse enheder kan være undtage afhængigt af batteriets levetid

Efter at have indført regler om aldersverifikation, eunderstøttelse af flere styresystemer og app-butikker retter Den Europæiske Union nu fokus mod reparerbarhed, og især hvor nemt det skal være at udskifte batterier i mobiltelefoner.

Ifølge rapporter fra The Olive Press træder nye love i kraft i 2027. De kræver, at producenter gør det relativt nemt at fjerne og udskifte batterier i mobile enheder. Reglerne gælder inden for EU, men da mange produkter fremstilles globalt, kan de også få indflydelse på andre markeder.

Det betyder dog ikke, at vi får en tilbagevenden til gamle mobiltelefoner, hvor man nemt kunne pille bagcoveret af og skifte batteri på få sekunder. Men det skal være lettere end i dag. Som SamMobile skriver, handler det om at batterier skal være “lette at fjerne og udskifte” for brugeren.

I praksis betyder det, at batterier skal kunne tages ud uden specialværktøj eller med værktøj, der følger gratis med i emballagen. Det kan altså handle om enklere demontering snarere end helt aftagelige bagdæksler.

Ifølge Bloomberg omfatter reglerne ikke kun telefoner og tablets, men også andre enheder som smarte briller. Nintendo siges for eksempel allerede at have udviklet en Switch 2 med udskifteligt batteri.

Retten til at reparere

Selvom nutidens batterier ikke er lige så nemme at udskifte som før, er det dog for nogle enheder stadig muligt, hvis man altså ved, hvordan man gør. Apple tilbyder for eksempel reparationssæt til hjemmebrug, delvist som reaktion på lignende lovgivning.

Samtidig kan Apple faktisk undgå at blive påvirket af reglerne. Som bemærket på Reddit gælder der undtagelser for batterier, der beholder mindst 80 % af deres kapacitet efter 1.000 opladningscyklusser. Apple opfylder allerede dette krav i modeller fra iPhone 15 og fremad.

Apples kommende CEO John Ternus har tidligere udtalt, at han grundlæggende støtter retten til at reparere, men at bæredygtighed på lang sigt er vigtigere end reparerbarhed.

Reaktionerne fra brugerne har overordnet set været positive. Mange beskriver reglerne som et forbrugervenligt skridt og påpeger, at batteriet ofte er den første komponent, der forringes i en telefon.

Lovgivningen har været undervejs i flere år, men træder således i kraft i februar 2027. Det betyder, at fremtidige modeller, som f.eks. Samsung Galaxy S27, kan blive blandt de første, der skal opfylde kravene i EU.