Teaser-video for Oppo F9 Pro afslører et nyt og unikt twist på notchen

Oppo's nyligt annoncerede F9 Pro-mobil er nu blevet vist fra alle vinkler i en officiel teaser-video for den kommende model, som blandt andet byder på en smuk, gradueret overfladefinish og en minimalistisk notch, der er inspireret af vand.

F9 Pros skærm, som firmaet kalder "The Waterdrop Screen" ("vanddråbe-skærmen"), har et næsten kantløst design med en meget lille dråbeformet notch (lidt i stil med Essential Phones), som mobilens selfie-kamera med en enkelt linse titter frem fra.

Selv om videoen ikke afslører enhedens specifikationer, fremgår det dog, at Oppo F9 Pro får VOOC Flash Charge-funktionalitet, hvilket giver mulighed for 2 timers taletid fra en 5-minutters opladning.

Skuffende nok ser det ud til, at den kinesiske producent holder sig til en uddateret micro USB-port til opladning og dataoverførsel på F9 Pro.

Ifølge Gadgets Now er Oppo F9 Pro tippet til at få en 6,3 tommer skærm med en opløsning på 1080 x 2280, et octa-core chipset, 4 GB RAM, et batteri på 3.500 mAh, en Mali-G72 MP3 GPU samt 64 GB lagring med mulighed for microSD-udvidelse.

I øjeblikket er Oppo F9 Pro udset til lancering den 15. august i Indien, Vietnam og Filippinerne (hvor den vil blive kaldt Oppo F9). Vi har endnu ikke har fået oplyst, hvornår telefonen rammer andre dele af verden, men vi forventer, at det bliver offentliggjort i den nærmeste fremtid.