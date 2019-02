Sony Xperia XZ2 Premium annonceret med 4K HDR display og "et bemærkelsesværdigt kamera"

Sony Xperia XZ2 Premium er nu officielt blevet bekendtgjort, og det er firmaets tredje generation smartphone, der kan bryste sig af et 4K display, og det første med to kameraer på bagsiden.

Det afløser Xperia XZ Premium, og Sony hævder, at der er "et af de mest bemærkelsesværdige kameraer, der nogensinde er indbygget i en smartphone".

Det er, fordi de to kameraer (19MP farve og 12MP sort/hvid) på Xperia XZ2 Premium har "verdens højeste ISO 12800 følsomhed for videooptagelse med en smartphone" – hvilket oversat skulle betyde en fremragende ydeevne under dårlige lysforhold.

Den har også en høj følsomhed på ISO 51200 for fotografier, og selv om det ikke er så højt som Huawei P20 Pro's 102400, betyder det, at Sonys XZ2 Premium skulle være i stand til at tage nogle temmelig gode low-light shots.

Xperia XZ2 Premium er udstyret med et 5.8-tommer 4K (2160 x 3840) HDR display, Snapdragon 845 chipset, 6GB RAM hukommelse, 64GB lagring (plus et microSD slot), 13MP kamera foran og et 3,540mAh batteri med trådløs opladning.

Det er også IP65/68 vand- og støvtæt, kører Android 8 Oreo, har en fingeraftryksscanner bagpå og vil kunne fås globalt (men ikke i UK eller Mellemøsten) i sort krom og sølv krom fra engang midt på året.

Hold i de kommende uger øje med vores dybtgående Sony Xperia XZ2 Premium anmeldelse for at se, om kameraerne og skærmen leve op til det, der bliver lovet.