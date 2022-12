Sådan googlede vi i 2022

Vinkøleskabe og terrassevarmere er i år udskiftet med el- og benzinpriser på Googles liste over de mest søgte ord.

Det markerer et tydeligt skifte i danskernes bevidsthed fra luksusvarer, man kunne varme sig med i de kolde corona-tider, til stigende bekymringer relateret til de store kriser for tiden.

På den generelle top-10 blandt de mest google ord i 2022 finder vi ord som elpriser, Ukraine, klimaforandringer og benzinpriser, mens de mest stigende spørgsmål går på, hvorfor diesel er dyrere end benzin, hvornår strømmen er billigst, hvornår varmechecken kommer - og hvem der kan få den.

Det viser den årlige opgørelse over højdespringere i danskernes Google-søgninger.

Det er godt nok VM og Tour de France, der topper listen over de ord, som er steget mest, men at vi står overfor lavkonjunktur, vidner populære søgninger som kredit og kviklån også om.

"Det er meget tydeligt, at de store verdenskriser og de økonomiske konsekvenser

virkelig er kommet helt ind på livet af folk i år. Bekymringen - især for privatøkonomien - står meget klart at læse i danskernes søgninger. Der er simpelthen mere nervøsitet og mindre forbrugsfest over det end de foregående år," lyder det fra Jesper Vangkilde, kommunikationschef for Google i Danmark.

Googles lister opgøres primært ud fra de ord, der er steget mest, da det ifølge Google fortælle noget om året, der er gået.

Listerne dannes på den baggrund af de søgeord, som har haft den største søgetilvækst i det forgangene år dog med et vist minimum antal søgninger.

Eneste undtagelse er listen over de mest google personer, som i år opgøres målt på ren volumen.

Årets højdespringere - alle søgninger

VM

Tour de France

Elpriser

Ukraine

Sidney Lee

Kandidattesten

Klimaforandringer

Meningsmåling

Abekopper

Benzinpriser

Årets højdespringere - spørgsmål:

Hvorfor er der krig i Ukraine?

Hvorfor er diesel dyrere end benzin?

Hvorfor angriber Rusland?

Hvorfor virker MitId ikke?

Hvorfor spiller Danmark med sørgebind?

Varmecheck hvornår?

Hvornår er strømmen billigst?

Hvornår starede krigen i Ukraine?

Hvem kan få varmecheck?

Hvem vinder valget?

Årets højdespringere - tv og film:

Jeffrey Dahmer

Herlufsholm

Carmen Curlers

Simon Spies

Euphoria

Stranger Things

Speak No Evil

Smile

Uncharted

Top Gun

Mest googlede personer i 2022