Google vil erklære sig konkurs i Rusland

Ligesom vi her i landet har Google Danmark, har den amerikanske tech-gigant også underselskaber i mange andre lande. Et af disse lande er Rusland, men det går ikke just fantastisk for tiden.

Googles russiske underselskab vil nemlig begære sig konkurs, efter russiske myndigheder har overtaget selskabets bankkonto, hvilket gør det umuligt at fortsætte driften

Det meddeler Google ifølge Reuters.

Alphabet Inc, som ejer Google har i flere måneder været presset i Rusland, fordi selskabet ikke har fjernet indhold, som det russiske styre anser for ulovligt, og for at begrænse adgangen til nogle russiske medier på YouTube.

"De russiske myndigheders beslaglæggelse af Google Ruslands bankkonto har gjort det uholdbart for vores russiske kontor at fungere, herunder at ansætte og betale russisk-baserede medarbejdere, betale leverandører og sælgere og opfylde andre økonomiske forpligtelser," meddeler Google ifølge Reuters.

Derfor har Google nu til hensigt at erklære sig konkurs i Rusland. Det skriver Computerworld.

Databasen for Ruslands føderale fogedtjeneste bekræfter ifølge Reuters, at myndighederne har beslaglagt Googles aktiver i landet.

Google har tidligere trukket alle sine betalingstjenester som Google Plays og Youtubes betalingsfunktioner fra landet, mens de gratis funktioner har været tilgængelige.

Og overtagelsen af bankkontoen kommer faktisk lige i kølvandet på, at det russiske styre har meldt ud, at landet ikke vil blokere for Youtube trods mange trusler.

Det vides ikke, hvor stort et beløb, der er blevet beslaglagt, men det russiske datterselskabs omsætning i 2021 var på 134,3 milliarder rubler svarende til omkring 15 milliarder kroner, skriver Reuters ifølge Computerworld.