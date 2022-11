Nyt samarbejde mellem Oister og TV 2

I januar lancerede Oister et nyt abonnementsunivers med streamingtjenesterne Deezer og Viaplay. Og nu udbygger lavprismobilselskabet OiSTERtainment-universet med en ny aftale med TV 2, der giver kunder, der vælger OiSTERtainment, mulighed for adgang til TV 2 PLAY Favorit.

Den nye aftale indebærer, at du får adgang til størstedelen af TV 2s livekanaler herunder TV 2, TV 2 NEWS, TV 2 ZULU, TV 2 CHARLIE og TV 2 FRI. Samtidig giver det også adgang til alle TV 2’s kendte underholdningsprogrammer samt stærke dokumentarer, fiktionsserier og snigpremierer på disse.

”I begyndelsen af året lancerede vi hos OiSTER vores nye abonnementsunivers OiSTERtainment. Her fik danskerne mulighed for at få Viaplay Film & Serier samt Deezer Musik med deres mobilaftale hos os. Det har været så stor en succes, at vi nu byder et nyt medlem af OiSTERtainment-familien velkommen. Nu kan OiSTER-kunder også få TV 2 PLAY Favorit. Der er ingen tvivl om, at danskerne streamer mere end nogensinde, og derfor skal vi også kunne tilbyde adgang til de mest populære streamingtjenester, og det gør vi nu med to nye attraktive abonnementspakker," siger Anthony Lim, Director hos OiSTER.

Abonnementet Fri tale, fri sms/mms og 65 GB data inklusive TV 2 PLAY Favorit fås til 219 kroner om måneden. Er du hurtig, kan du få samme abonnement til 179 kroner i den første måned, hvis du køber inden 14. november.