Nyt Apple-patent viser hvordan foldbare iPhones og iPads kan se ud

Apple har indsendt en patent ansøgning til US Patent and Trademark Office, som i en række billeder viser, hvordan en foldbar iPhone kunne se ud. Et udvalg af billederne viser forskellige designs, som vil gøre det muligt at folde enhed sammen og reducere størrelsen, så den igen kan blive mere transportabel.

Flere af billederne viser en enhed, som foldes langs skærmens bredde via en form for hængsel, hvorved skærmen enten foldes sammen på inder- eller ydersiden. Andre designs viser hvordan dette kunne fungere, inklusiv en enhed som vil fungere ved at skærmen foldes sammen indvendigt.

Samsungs foldbare Galaxy X bliver en af de første foldbare smartphones

bliver en af de første foldbare smartphones Læs vores anmeldelse af iPhone XS

Her er hvad vi forventer af iOS 13

Imens nogle af tegningerne viser skærmen på ydersiden af enheden, når denne er foldet sammen, har andre dem på indersiden. Apple har med andre ord ikke bestemt sig for hvilket design de skal gå videre med endnu.

Andre designs viser en enhed med to hængsler, som foldes sammen i tre sektioner under opbevaring, hvilket vil kræve en skærm, der er fleksibel nok til at kunne bøjes så meget. Billedet antyder, at denne form for design kan udvides til flere dele – med nok dele, vil man tilsyneladende kunne rulle enheden sammen, i stedet for at folde den sammen i to eller tre dele.

Billede 1 af 3 Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image: © Apple / US Patent and Trademark Office) Dette design viser hvordan en iPhone vil se ud, når den er foldet sammen. Billede 2 af 3 Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image: © Apple / US Patent and Trademark Office) Disse designs viser, hvordan skærmen kan gemmes væk, når telefonen er foldet sammen. Billede 3 af 3 Image credit: Apple / US Patent and Trademark Office (Image: © Apple ) Dette design viser, hvordan det ser ud, når enheden foldes sammen i tre dele.

Der er dog ikke til at sige, om dette foldbare design skal bruges til en iPhone, iPad eller en hybrid-enhed. Imens andre firmaer arbejder med foldbare enheder, som kan gå fra smartphone til tablets, såsom Samsungs kommende Galaxy X-enhed , ses der på Apples tegninger kun enheder, som kan reduceres i størrelse, hvilket forstærker mistanken om, at der ikke er tale om et hybridprodukt.

Siden patentansøgninggen inderholder så mange forskellige typer af designmuligheder, er det samtidig klart, at Apple er i et meget tidligt stadie ift. foldbare enheder – vi forventer eksempelvis ikke, at iPhone 11 kan foldes sammen eller bøjes

Apple har dog altid vist sig interesserede i at konkurrere, når det kommer til nye teknolgi-trends og vi har hørt, at vi måske får en foldbar iPhone at se i 2020 .