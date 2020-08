Fortnite fjernet fra App Store og Google Play Store

Fortnite forsvandt pludselig fra Apples App Store. Officielt have Epic overtrådt App Store-retningslinjerne (se den officielle Apple-erklæring nedenfor), fordi spillet indførte betaling direkte i appen for at omgå App Store's berygtede andel på 30% af alle køb.

Tidligere i dag annoncerede Epic Games offentligt, at spillere ville være i stand til at købe V-bucks, den særlige Fortnites-valuta, som bruges i spillet, direkte fra appen til iOS- og Android (og det sågar med 20% rabat - en sats, Epic hævder, der vil være det nye normale, så længe brugerne køber direkte fra Epic).

I løbeet af få timer blev spillet fjernet fra App Store uden forklaring. Senere hen fulgte Google Play Store trop og fjernede også Fortnite fra deres online butik.

Fornite just has been scrubbed from the iOS App Store. 😳🪂 pic.twitter.com/CrVlX8Od0nAugust 13, 2020

Få timer efter dette havde Epic Games anlagt sag mod Apple, der sigter mod Apples 'konkurrencebegrænsende retningslinjer og monopolistiske praksis' på software-distribuerende markeder, også kaldet App Store.

Epic har efterfølgende også anlagt en separat retssag mod Google - men har ikke offentliggjort den endnu.

Det er indlysende, at Epic ventede Apples forudsigelige reaktion og havde derfor forberedt sit juridiske træk - men spilgiganten ønsker ikke at holde kampen bag lukkede døre i en retssal.

Epic frigav en YouTube-video, der genskaber Apples egen berømte '1984' Superbowl-reklame, men erstattede den ikoniske hammer-kastede heltinde med sine egne Fortnite-figurer, der kastede seriens velkendte enhjørningøkse mod en skærm i stedet. En skærm, der viser en person med et æbleformet hoved, der underviser droner i kontrol. Raffineret.

Epic sørgede naturligvis for, at folk så YouTube-videoen: selskabet har tilsyneladende lagt den ind i selve spillet Fortnite, i stil med de koncerter vi sidste år så i spil.

no one could predict this timeline pic.twitter.com/8ReuUm11eSAugust 13, 2020

Blot for at illustrere hvor forberedt Epic har været, har de allerede oprettet en FAQ, hvor Fortnite-fans kan læse hvem der er ansvarlig for, at spillet er fjernet fra App Store, hvad Epic vil gøre ved det og hvilket hashtag spillerne skal bruge, for at skabe opmærksomhed om situationen. Under de ofte stillede spørgsmål gøres opmærksom på, at Fortnite stadig kan spilles på iOS, hvis man tidligere har downloadet det - men da nyt indhold kræver en opdatering, der skal downloades fra App Store, kan de ikke opleve noget i Fortnite Chapter 2 - Sæson 4, når den starter, hvilket skulle være sket inden udgangen af august.

Apple svarer

Apple er kommet med en udtalelse i medierne, hvor de i uklare vendinger gjorde det klart, at Epics handlinger overtrådte App Store-retningslinjerne, som alle udviklere på platformen skal overholde.

“Today, Epic Games took the unfortunate step of violating the App Store guidelines that are applied equally to every developer and designed to keep the store safe for our users. As a result their Fortnite app has been removed from the store. Epic enabled a feature in its app which was not reviewed or approved by Apple, and they did so with the express intent of violating the App Store guidelines regarding in-app payments that apply to every developer who sells digital goods or services. "Epic has had apps on the App Store for a decade, and have benefited from the App Store ecosystem - including its tools, testing, and distribution that Apple provides to all developers. Epic agreed to the App Store terms and guidelines freely and we’re glad they’ve built such a successful business on the App Store. The fact that their business interests now lead them to push for a special arrangement does not change the fact that these guidelines create a level playing field for all developers and make the store safe for all users. We will make every effort to work with Epic to resolve these violations so they can return Fortnite to the App Store.”

Fortnite v-bucks direkte i appen

Det hele startede med en simpel beslutning fra Epic om at lade spillere købe V-bucks direkte fra Epic, i stedet for at skulle gøre det gennem App Store og dermed omgik at skulle betale 30% til Apple. Tidligere tilføjede Epic en anden "Epic direct betaling"-mulighed til sin liste i appen, så man kunne købe V-bucks direkte igennem Fortnite - og denne mulighed er tydeligt billigere. Sådan ser skærmen ud:

(Image credit: Epic Games)

Epic var endnu mere vage i deres pressemeddelelse, der annoncerede den nye betalingsmulighed: "Når du i øjeblikket bruger Apples og Googles betalingsmuligheder, tager Apple og Google et gebyr på 30%, og rabatten på op til 20% gælder ikke."

Det er temmelig indlysende, hvilken mulighed Epic forventede spillere at vælge, selvom virksomheden erkender, at de muligvis kan sænke prisen på V-bucks i App Store / Play Store i fremtiden: "Hvis Apple eller Google sænker deres gebyrer for betalinger i fremtiden, vil Epic lade disse besparelserne komme dig til gode. "

App Store 12 år snere: mere sikker software, men stadig problemer og gebyr på 30%

Sender besparelserne videre, men udfordrer stadig Apples regler

'At give besparelserne videre' er den vinkel, som Epic har valgt til at forklare ændringen, og er gået så langt som at offentliggøre en FAQ, der forklarer, hvorfor virksomheden introducerede muligheden for spillere kunne betale direkte: "Ved at tilbyde et alternativt betalingssystem, tilbyder vi ikke kun spillerne flere valg, men vi er også i stand til at give besparelserne videre til spillerne. "

Der gøres desuden opmærksom på at direkte betalinger er sikre, mens de ikke så subtilt noterer sig, at andre apps til Amazon, Grubhub, Best Buy, Uber og mere er godkendt af Apple til at håndtere betalinger i appen. Hvorfor ikke Fortnite, spørger FAQ-svaret og siger, at "vi synes, at alle udviklere skal være frie til at støtte direkte betalinger i alle apps."

Epic tog skridtet videre og implementerede direkte betalinger alligevel som en direkte udfordring til Apple, som har reageret som forventet - ved at fjerne appen fra App Store. Det var præcis, hvad Apple for nylig gjorde med Hey, en e-mail-tjeneste fra Basecamp, der tillader køb i appen - og selvom de to virksomheder var i stand til at nå frem til en aftale, krævede det nogle mærkelige kompromiser, som at give folk en 14-dages gratis prøveversion inden for iOS-appen ... som måtte overføres til en betalt konto andetsteds.

Apple har et ry for at forsvare sit krav om 30% af købsprisen i App Store - procentdelen falder kun til 15% for abonnementsbetalinger efter et år. Mens App Store har forbedret sikkerheden og softwaren på sin platform i de 12 år, som er gået siden den gik i live i 2008, forbliver tiendelen på 30% et skærende punkt for udviklere, især da andre butikker kommer til og sænker prisen på software - Epic har været gode til at fortælle, at de tager 12%, af salget fra Epic Store.

Mens Epic har størrelsen og ressourcerne til at udfordre Apple på måder, som mindre udviklere ikke kan, har virksomheden tidligere trukket i land, og eksempelvis underkastet sig Googles krav om 20%, for at få Fortnite i Play Store, efter at have eksisteret som en ekstern download på Android-telefoner i 18 måneder.

Kun tiden kan vise, hvem der først bukker under, Epic eller Apple og Google.