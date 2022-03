Derfor var Canon EOS 650 iPhone-øjeblikket for kameraer

For præcis 35 år siden blev Canon EOS 650 lanceret og ændrede alt inden for fotografering. Det var Canons første EOS-kamera nogensinde, og selvom det måske ikke umiddelbart ligner en iPhone, har kameraet overraskende meget tilfælles med Apples revolutionerende mobiltelefon. Ikke nok med at det var et modigt brud med fortiden, men det nye take på allerede eksisterende teknologi blev startskuddet på en helt ny æra inden for industrien.

For virkelig at forstå, hvor vigtig EOS 650 var, er vi nødt til at rejse tilbage til den 2. marts 1987. Interessant nok var det præcis den samme dag, at Apple gjorde klar til at afsløre Macintosh II, og samme år at Nokia senere introducerede sin første mobiltelefon Cityman 1320. Men kameraverdenen var også midt i en teknologisk revolution.

(Image credit: Canon)

Ligesom telefoner og kapacitive berøringsfølsomme skærme var det i 2007, var kameraindustrien i gang med en spændende ny teknologi kaldet ”autofokus” i midten af 80'erne. Leica satte tingene i sving i slutningen af 1970'erne, men Minolta chokerede fotoverdenen ved at lancere det første spejlreflekskamera med indbygget autofokus (7000AF) i 1985.

Det kamera kan ses som LG Prada-telefonen i denne historie, fordi det var et banebrydende kamera, som slet ikke fik den opmærksomhed, det rent faktisk havde fortjent. Ligesom Apple gjorde 20 år senere så Canon muligheder i at gå endnu længere. Virksomheden tog chancen og udviklede et kamerasystem, der er grunden til, at Canon den dag i dag stadig ligger i spidsen inden for fotoverdenen.

Elektroniske drømme

Canon havde rent faktisk autofokus-kameraer og -linser i begyndelsen af 1980'erne, men teknologien var løbet lidt ind i en mur. Canon-udvikleren Yasuo Suda forklarede, "før EOS-serien blev lanceret, var vores kameraer udstyret med FD-linsefatning. Der var dog behov for en fuldelektronisk løsning for at kunne opnå AF-teknologi af høj kvalitet".

Det betød at Canon var nødt til at droppe linsefatningen, som de eksisterende SLR-fans havde investeret i, og skabe en helt ny for at få et forspring med autofokus. Det var et modigt spring, ikke mindst fordi at det ikke var alle, der så autofokus som den hellige gral. Nikon var det førende mærke inden for professionelle kameraer på det tidspunkt, og de så teknologien som noget af en gimmick. De var overbeviste om, at de fleste seriøse, professionelle fotografer foretrak at bruge manuel fokus.

Det originale katalog med en reklame for Canon EOS 650 i 1987. (Image credit: Canon)

Men Canon besluttede sig for at springe ud i det i 1985, og 2 år senere blev deres Electro Optical System (eller EOS) født i et avanceret amatørkamera med navnet Canon EOS 650.

Der er 2 grunde til at det var stort: For det første var EOS det første system med en helt igennem elektronisk forbindelse mellem et spejlreflekskamera og linserne, og det ændrede fuldstændig autofokus fra datidens langsomme, klodsede oplevelse. For det andet var det også begyndelsen på EF-linsefatningen, som stadig bruges på Canons DSLR-kameraer i dag - og de har nøjagtig det samme fysiske design som dengang.

Ligesom den originale iPhone var Canon EOS 650 en gadget med et futuristisk look, bygget på en proprietær platform, der satte standarden i sit felt langt ind i fremtiden.

Ligesom den originale iPhone var Canon EOS 650 en gadget med et futuristisk look, bygget på en proprietær platform, der satte standarden i sit felt langt ind i fremtiden. Men det var samtidig langt fra det endelige produkt, da det blev lanceret tilbage i 1987.

En højteknologisk ledsager

Hvad sagde folk om Canon EOS 650 dengang? I en anmeldelse fra 1987 med titlen "Camera; a new experience in simplicity" (Kameraet; en ny oplevelse i enkelhed), skrev Andy Grunberg fra New York Times, at selvom "det tog et par dage at vænne mig til min højteknologiske ledsager", fandt han ud af, at det kunne udføre "et bemærkelsesværdigt antal bedrifter uden nogen indblanding eller input fra den person, der holder det i hænderne".

Han roste enkeltpunkts autofokussystemet og var meget overrasket over, at "alt, jeg skulle gøre, var at trykke knappen helt i bund, og så blev billedet taget". Han var dog knapt så imponeret over den meget følsomme udløserknap. Alligevel var hans konklusionen, at "Canon EOS 650 har givet mit et nyt og positivt syn på elektroniske spejlreflekskameraer med autofokus", og at "nogle aspekter af kameraets brummende, blinkende præstationer faktisk er temmelig sjove".

Canon EOS 650 var det første kamera med EF-linsefatning, som senere blev det mest populære i verden. (Image credit: Marko Duca / Shutterstock)

Selv om EOS 650 er et analogkamera, blev det starten på den moderne, elektroniske kameraoplevelse. Det blev faktisk så udbredt, at Canon EOS 650 stadig ret intuitivt bruges den dag i dag. Men ligesom den originale iPhone (som ikke havde en App Store, da den blev lanceret), var det EOS 650-kameraets efterfølgere, der gjorde Canon til det største navn inden for kameraverdenen.

Hvad sagde de... i 1987? (Image credit: Canon) "Canon EOS 650 har forbedret min mening om elektroniske spejlreflekskameraer med autofokus. Visse aspekter af kameraets brummende, blinkende præstationer er faktisk temmelig sjove".

Andy Grundberg, New York Times (1987)

De første afgørende USM (UltraSonic Motor)-linser blev først lanceret i november 1987, med EF 300 mm f/2.8L USM. Her placerede man en lille, støjsvag autofokusmotor inde i linsen i stedet for i kameraet. Under iPhone lanceringen sagde Steve Jobs, at Apple havde "patenteret [teknologien] som ind i helvede", og Canon gjorde præcis det samme med sin nye teknologi.

Dette førte til utrolige, revolutionerende kameraer som Canon EOS 1 og EOS 1N, der af mange folk betragtes som 2 af de mest indflydelsesrige kameraer i det sidste halve århundrede. Faktisk i så høj grad, at vi spændt venter på deres nye spejlløse efterfølger, nemlig Canon EOS R1, som der tales en del om.

Fokus i højsædet

Noget andet fascinerende ved Canon EOS 650 er måden, det blev annonceret og markedsført på tilbage i 1987. Og her kan man drage paralleller til smartphone-kameraer.

Salgssloganet i en amerikansk tv-reklame lød: "Nu behøver du ikke at være professionel for at tage professionelle billeder". En anden sagde: "En af disse fyre er professionel fotograf, den anden er tandlæge - med Canon EOS autofokus er det svært at skelne dem fra hinanden". Og annoncen nedenfor introducerer EOS 650 som en ny point-and-shoot-konge.

Selvom det ikke helt viste sig at være tilfældet, banede Canon EOS 650 helt klart vejen for nye, moderne spejlreflekskameraer. Ligesom den tidligere Canon T90 fjernede man knapper, forenklede fotograferingsoplevelsen og prioriterede brugervenlighed. Lyder det bekendt? Hvem skulle have troet, at Apple, som i 1987 kæmpede for at komme væk fra Macintosh, ville ende med at blive en af Canons store point-and-shoot-efterfølgere i løbet af 2010’erne?

EOS 650 kameraets design oser så meget af 80'erne, at det minder om en nær slægtning af Knightriders KITT-bil. Det forklarer måske, hvorfor kameraet ofte overses af folk, der er på jagt efter et analogkamera i dag.

Det klassiske look som det originale Olympus OM-1-kamera har en tendens til at tiltrække retrokamerakundernes opmærksomhed, men EOS 650 er helt klart værd at overveje. Især hvis du allerede har EF-linser og ikke har brug for den gamle, manuelle oplevelse.

Tilbage i 1987 kostede kameraet 830 amerikanske dollars, som dengang svarede til over 5.500 kr. Nu om dage kan du købe et brugt på nettet for omkring 500 kr. Det er Ikke så dårligt for et kamera, der skabte autofokus-revolution, ændrede historien inden for fotografering, og som angiveligt tog det første billede, der blev uploadet på internettet tilbage i 1992.