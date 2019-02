Supertilbud til de hurtige: Spar hele 42 % på Canon EOS M100

Denne uge er en forrygende uge for foto-feinschmeckere med shoppingkløe: For et par dage siden fremhævede vi et virkeligt godt tilbud på den populære mobil Huawei P20 Pro, der især udmærker sig ved sit fortræffelige kamera – og nu har vi desuden fundet et supertilbud på et smart kompaktkamera fra Canon.

Er du hurtig, kan du nemlig spare intet mindre end 42 % procent på Canon EOS M100 i Elgiganten, hvor kameraet er sat ned fra 4.299 til 2.499 kroner – men kun i nogle få dage endnu.

Canon EOS M100 er skabt til dig, der har fået blod på tanden med hensyn til fotografering og gerne vil tage skridtet videre fra mobilkameraet, men endnu ikke er helt klar til en stor, forkromet (og kostbar) løsning.

Det spejlløse kompaktkamera er designet, så det er enkelt at betjene, ligesom indbygget Wi-Fi samt Bluetooth med NFC-parring gør det nemt og hurtigt at dele dine billeder eller videoer. Desuden kan touchskærmen på 3 tommer vippes 180 grader, hvilket er en god hjælp, når der skal tages selfies eller skydes fra vanskelige vinkler.

Avanceret teknologi

Selv om EOS M100 er tænkt som et begyndervenligt kamera, er det ikke skrabet – tværtimod. Det rummer blandt andet en 24,2 megapixel APS-C CMOS sensor, hvilket er samme teknologi, som man også finder i mange af de mere avancerede og langt dyrere Canon-modeller.

Kameraet kommer med et EF-M 15-45 mm f/3,5-6,3 objektiv, som er fint til hverdagsbrug, men kan desuden anvendes med forskellige EF-M-objektiver, der kan tilkøbes.

Du kan læse meget mere om specifikationerne og vores vurdering af kameraet i vores anmeldelse af Canon EOS M100.

Som nævnt gælder det om at være hurtig på aftrækkeren, hvis du gerne vil have fingre i det praktiske kamera, da tilbuddet kun gælder til og med søndag den 10. februar, hvis lageret da rækker så længe.

