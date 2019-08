Canon er på banen med to nye EOS-kameraer

Selv om mobiltelefonernes fremragende kameraer har betydet, at markedet for de traditionelle spejlreflekskameraer har det svært, betyder det ikke, at der aldrig dukker nye kameraer op. Der er trods alt stadig rigtigt mange foto-entusiaster, som nøjes med at bruge deres smartphones til at tale i.

En af giganterne på markedet, Canon, lancerer nu to kamera-nyheder, der begge bliver tilgængelige herhjemme i september.

Der er tale om DLSR-kameraet EOS 90D, som er en udbygning af producentens kendte EOS 80D-model, samt EOS M6 Mark II, et kompakt spejlløst kamera.

Hvor EOS 90D henvender sig til for eksempel sports- og naturfotografer, så har EOS M6 Mark II primært fokus på folk på farten og hverdagsfotografer.

Lynhurtige skud

De to nye modeller er begge udstyret med Canons nyeste DIGIC 8-processor, hvilket betyder, at de har lynhurtig processorhastighed og reaktionsevne – både hvad angår foto og video.

Den hurtige processor betyder bandt andet, at EOS 90D kan tage 10 billeder i sekundet med autofokussporing samt 11 billeder i sekundet i Live View.

Med andre ord er det noget nemmere at tage fremragende billeder af objekter som fugle og fodboldspillere i bevægelse. Og ikke mindst, så leverer DLSR-nyheden 1.300 optagelser per batteriopladning.

Canon EOS 90D (Image credit: Canon)

EOS M6 Mark II-kameraet snupper kontinuerligt op til 14 billeder i sekundet med autofokussporing, og vil du have mere speed på, så kan det tage 30 billeder i sekundet i RAW-format i burst-rate. Så burde de fleste vist være dækket ind.

Begge kameraer kommer med ny APS-C CMOS-sensor med 32,5 megapixel opløsning, og selvfølgelig har de også både WI-FI og Bluetooth, så man kan dele mesterværkerne med resten af verden sekundet efter, at de er skudt.

Priserne er ikke for folk med huller i lommerne, da EOS M6 Mark II kommer til at koste 7.499 kr., mens du skal slippe 10.399 kr. for EOS 90D.

Som nævnt kommer begge de nye modeller på markedet i september (Canon ikke har oplyst en specifik dato), men du kan forudbestille EOS 90D i Canons webshop allerede nu.