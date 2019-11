Anmeldelse: Nikon D850

Om du skyder bryllupper, landskaber, portrætter eller actionbilleder, vil D850 ikke skuffe dig. Et mere alsidigt tilbud end D810 (og desuden kameraets nærmeste konkurrenter, for den sags skyld). D850 er et fantastisk DLSR-kamera, og måske det mest gennemførte kamera, vi nogensinde har testet.

Nikon D850 er her endelig. Efter måneders spekulationer, hvor Nikon afslørede tilbage i juli, at kameraet eksisterede og var ved at blive udviklet, er D850 officielt blevet præsenteret – og hold da op, hvor det ser ud til at være ventetiden værd.

Kameraet afløser det fantastiske 36,3MP D810, der er elsket af både profesionelle og entusiaster, så D850 har bestemt store sko at fylde. Når det er sagt, gjorde den beskedne serieskudshastighed på 5fps, at D810 ikke var et perfekt allround DSLR-kamera for alle fotografer, selvom det var godt på vej.

Nikon holder sig umiddelbart ikke tilbage med D850, og producenten øger kameraets ydeevne på flere områder, og på papiret ligner D850 det mest gennemførte DSLR-kamera, vi har set. Er D850 således også det ultimative DSLR-kamera?

Funktioner

Full-frame CMOS sensor, 45,4MP

3,2-tommer tilt-angle touchskærm, 2.359.000 dots

4K video

Selvom D810 bevarede samme 36,3MP opløsning som det banebrydende Nikon D800/D800e, er det blevet overgået af både Canon EOS 5DS med 50,6MP og Sony Alpha A7R II med 42,2MP. D850 får derimod en helt ny 45,4MP full-frame bagbelyst sensor (BSI), hvilket er en markant forøgelse af pixels i forhold til D810 – og kun marginalt efter 5DS.

Takket være det faktum, at de lysopfangende elementer nu er tættere på sensorens overflade – takket være BSI-designet – skulle kameraet præstere bedre i dårligt lys end med tidligere sensorer. Som vi har set med D810 (og D800e), er D850 ikke udstyret med et anti-aliasing filter, hvilket betyder, at der kan klemmes endnu flere detaljer ud af sensoren, selvom der er den øgede risiko for Moiré-effekt.

I situationer hvor du ikke ønsker (eller har brug for) at skyde i D850s fulde opløsning, er der to reducerede størrelsesmuligheder – 25,6MP og 11,4MP – som kan skydes i enten raw eller JPEG. Vi kan bestemt se denne funktion appellere til nyheds- og sportsfotografer, som vil overføre billederne så hurtigt, som muligt til aftageren, og som ellers ville have fravalgt D850 til fordel for Nikon D5 med 20,8MP.

D850 har endnu et es i ærmet, og det er kameraets DX Crop Mode, hvor et område i søgeren er maskeret, så det svarer til størrelsen fra et DSLR-kamera med en APS-C sensor. Opløsningen falder, da du kun bruger et område af sensoren, men takket være D850s enorme opløsning, er du stadig i stand til at skyde i 19,4MP – det er imponerende, og ikke langt fra opløsningen på 20,9MP fra både D500 og D7500. Der er også et 1:1 billedformat ved 30,2MP.

D850 er udstyret med en ny 0,75x optisk søger – det er den største forstørrelsesfaktor nogensinde på et FX Nikon DSLR-kamera, og det er også en anelse større end den 0,71x søger, man finder på 5DS. Ulig D810 har D850 også en tilt-angle touchskærm på 3,2-tommer med 2.359.000 dots. Specifikationerne minder om den, man finder på D500, men den nye giver bedre touchskærmsstyring, og gør dig i stand til at at bladre gennem menuerne og vælge fokus med en berøring, udløse lukkeren og gennemse billeder.

D850 kan skyde 4K UHD-video i FX-format uden sensorbeskæring op til 30p, hvilket gør dig i stand til at udnytte den fulde bredde af dine objektiver.

Der er også indstillinger til video i lavere opløsning, herunder Full HD i 60, og du kan desuden lave 4K UHD-timelapsevideoer direkte i kameraet.

Hvis 4K-timelapseoptagelser ikke helt er nok for dig, kan D850 også klare timelapseoptagelser i fuld opløsning via et tredjepartsprogram, takket være det indbyggede intervalometer, hvor du nu kan lave en ny mappe og genstarte nummereringen af billederne for hver ny sekvens, og på den måde undgå besværet ved selv at udvælge de ønskede filer.

CompactFlash-indgangen, som var på D810, er droppet på D850 til fordel for en XQD-indgang

Der er også et elektronisk vibrationsreduktionssystem, som kan minimere betydningen af kamerarystelser, når du optager håndholdte videoer, og der er indgange til ekstern mikrofon og lydovervågning.

CompactFlash-indgangen, som var på D810, er droppet på D850 til fordel for en XQD-indgang og den fremgang i ydeevne, som det medbringer (selvom Nikon i øjeblikket er den eneste producent, som har implementeret det lagringsformat i sine kameraer), og SD-indgangene understøtter UHS-II.

D850 får også Nikons SnapBridge tilslutning til trådløs overførsel af billeder, som etablerer en lav-energi Bluetooth-forbindelse mellem kamera og dit device. Billeder kan herefter overføres, når du skyder dem – enten som 2MP eller i fuld opløsning (selvom vi ville undgå det med 45,5MP-filer) – eller individuelt, hvis du vælger billederne på kameraet. For hurtigere wifi-overførsel kan du bruge appen og vælge de billeder, du ønsker.