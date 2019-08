Hvis du gerne vil arbejde mere kreativt med fotograf, og du skal købe dit første DSLR kamera, så er det svært at finde et bedre kamera end Nikon D3500.

På trods af at spejlløse kameraers popularitet bare vokser og vokser, er begynder DSLR kameraer stadig voldsomt populære, og D3500 er Nikons seneste bud på et begynderkamera i et marked med hård konkurrence.

Nikon's D3xxx serie af DSLR begynderkameraer har klaret sig godt, og Nikon vil gerne fortsætte succeshistorien med D3500.

Kameraet er rettet mod den prisbevidste forbruger, som gerne vil opgradere deres fotos. For at ramme den målgruppe er D3500 udstyret med særlige features: Det er nemt at bruge,og ydelsen og billedkvaliteten ligger langt over, hvad man kan forvente hos f.eks. smartphones eller kompakt-kameraer.

Samtidig får man her mulighed for at skifte objektiver. Så selv om man sandsynligvis vil købe D3500 med standard kit 18-55mm (det medfølgende objektiv kaldes kit) objektiv. Men for at få det meste ud af kameraet, kan man med tiden købe objektiver, der mere specifikt passer til den type billeder, man ønsker at tage.

Nikon D3500 anmeldelse: funktioner

Ny sensor, men den effektive opløsning er den samme

Ingen touchskærm eller 4K video

Bluetooth forbindelse

D3500 har 24,2MP nøjagtig som D3400, som den erstatter. Men Nikon understreger, at der D3500 er udstyret med en ny senor, og en nærmere gennemgang af kameraets specifikationer viser, at D3500s sensor er på 24,78MP sammenlignet med 24,72MP i D3400.

APS-C sensoren der sidder i kameraet er standard i begynder DSLR kameraer. Den er meget større end de sensorer, der sidder i de fleste kompakt kameraer. D3500 har også fjernet det optiske low-pass filter for at forbedre billedkvaliteten.

ISO følsomheden i D3500 går fra 100 til 25.600, hvilket er udmærket, men ingen forbedring i forhold til D3400 ISO følsomhed.

Nikon D3500 specs Sensor: 24,2MP APS-C CMOS Objektivfatning: Nikon F Skærm: 3.0 tommer display, 921.000 dots Burst fotografi: 5 billeder i sekundet Autofokus: 11-punkt AF Video: Full HD 1080p Forbindelser: Bluetooth Batterilevetid: 1.550 fotos Vægt: 415g (med batteri og kort)

Når man tænker på, hvor meget fokus der har været på 4K video inden for de senere år, især inden for spejlløse kameraer, er det en smule skuffende kun at se fuld HD på D3500. Det er ikke kun en skidt ting, for D3500 kan optage i smuk 60/50p og også i 30/25p og 24p samt i lavere opløsninger. Der er ingen indgang til en mikrofon, så du må satse på at D3500s indbyggede mono mikrofon fanger lyden. Så hvis du skal bruge et kamera til gentagende videooptagelser, skal du nok kigge et andet sted.

Nikon har valgt at fortsætte med det samme 3-tommer 921.000 punkts display som sidder på D3400. Skærmen kan ikke vippe og går i et med kamerahuset. Hvis du vil have et Nikon DSLR med et display, der kan vippes, skal du opgradere til D5600. D3500 har heller ikke touch-skærm, selv om det er oplagt selv i et begynder DSLR i en tid, hvor alle er vant til at betjene deres mobil med touch.

Ud over skærmen på bagsiden er kameraet også udstyret med en optisk søger. Det er måske den mest genkendelige feature, der adskiller DSLR kameraer fra spejlløse modeller. Mange spejlløse kameraer i samme prisklasse må udelukkende klare sig med et display på bagsiden, men nogle kan udstyres med en elektronisk optisk søger (electronic viewfinders eller EVF).

Billede 1 af 4 Billede 2 af 4 Billede 3 af 4 Billede 4 af 4

Elektroniske søgere har bestemt deres fordele, især fordi du kan se eksponeringen "live", så du ikke får nogle ubehagelige overraskelser, når du har taget billedet. Men mange fotografer foretrækker den mere enkle oplevelse af at fotografere med en optisk søger. Den optiske søger i D3500 giver en dækning på 95%, hvilket er ret typiske for et begynder DSLR, så du skal måske passe godt på, at du ikke får uønskede elementer med i kanten af billedet, når du liner op til dit foto.

Ligesom på D3400 er der ingen mulighed for Wi-Fi forbindelse, men du får Bluetooth, som gør det muligt at overføre fotos via Nikons SnapBridge funktion. Her oprettes der en konstant, lav-energi Bluetooth forbindelse imellem kameraet og din smart-enhed, og du kan indstille SnapBridge, så billeder automatisk bliver overført, når du tager dem eller efterfølgende, så du kan udvælge, hvilke fotos, der skal overføres.

Hvilket 18-55mm objektiv kit skal du købe med D3500?

Selv om det er muligt at købe D3500 kamerahuset uden objektiv, vil de fleste, der leder efter et begynder kamera nok vælge at købe det 18-55mm objektiv, der sælges som samlet pakke med kameraet, da prisen kun bliver en lille smule højere.

Det medfølgende objektiv kaldes for kit-objektiv, og har ofte en brændvidde på 18-55mm, hvilket er rigtig godt, når man skal i gang med mere avanceret fotografering. Det dækker nemlig alt fra vidvinkel landskabs optagelser til moderat zoom, der er velegnet til portrætfotografi.

Det kan godt betale sig at tjekke objektiverne en ekstra gang, for der findes to forskellige versioner til D3500. Der er AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G og AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR. VR versionen er den, du skal holde øje med, for navnet betyder, den er udstyret med Nikons stabiliseringssystem VR (står for Vibration Reduction).

Prisforskellen mellem de to versioner er lille, så gør dig selv en tjeneste og brug lidt ekstra på at få VR versionen af objektiverne, for så kan du tage billeder med kortere lukkertid og stadig få stabile og skarpe skud i kassen.

Når du er klar til at opgradere dit objektiv eller har behov for flere muligheder ud over din 18-55mm objektiv, så gå ind og læs vores købeguide til de bedste Nikon objektiver.