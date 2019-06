Apple Watch lader dig slette standard-apps i watchOS 6

Selvom Apple ikke har proppet dit Apple Watch med standard-apps, har de ikke tidligere ladet dig slette de indbyggede apps på dit ur. Det ændrer sig snart, når du opgraderer til watchOS 6 .

Nyheden stammer fra TechCrunch , som har talt med kilder tæt på Apple, som hævder, at du snart vil kunne fjerne alle Apples egne tjenester fra dit smartwatch.

Dette inkluderer Alarm, Timer, Stopwatch, Remote, Camera Remote, Radio, ECG og Breathe.

Hvis dette er sandt, tyder det på, at også fremtidige Apple-tjenester vil kunne fjernes. Dette inkluderer Noise, Cycle Tracking, Calculator, Apple Books og Voice Memos.

Tidligere har Apple kun tilladt agt man fjernede tredjeparts-apps fra Apple Watch, og det er på nuværende tidspunk uklart, hvordan du får tjenesterne tilbage, når du først har slettet dem.

Dette ventes at komme til watchOS 6 sammen med en ny dedikeret App Store, en app til menstruationscyklus samt en tjeneste der lytter og aflæser støj omkring dig, for at beskytte din hørelse. Softwareopgraderingen kommer til alle udgaver af Apple Watch, bortset fra den første generation og kan benyttes fra Apple Watch Series 1 og derover.

Vi forventer indtil videre at se watchOS 6 til september i år, sammen med den kommende iPhone 11 og Apple Watch 5 .

Via Wareable