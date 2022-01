2021 i smartphones: Samsung Galaxy S21, iPhone 13, Pixel 6 og mere, men farvel til LG

2021 har været endnu et mærkeligt år for de fleste af os, men det har også været et spændende år i smartphone verdenen med mange ændringer hos Android og forbedringer til Apples iPhone-serie.

Covid-19 pandemien forsinkede mange teknologiske lanceringer, men vi har stadig set nogle top-tier smartphones blive udgivet i løbet af året.

Vi er her for at lede dig gennem alle de store lanceringer, som de skete, og minde dig om, hvordan året gik inden for smartphones. Lad os komme i gang med begyndelsen af 2021.

Januar til marts - En rodet konferencesæson

Samsung Galaxy S21 (Image credit: Future)

CES 2021 var første virtuelle CES nogensinde, takket være den igangværende pandemi, der afskrækker folk fra at samles. Den største historie om telefoner var LG Rollable, som blev udstillet for første gang via en kort teaser trailer. Alle forventede, at den ville blive lanceret på et tidspunkt i 2021, men det skete ikke. For i slutningen af januar afslørede LG, at de muligvis stopper med at lave smartphones, hvilket de gjorde. Mere om det senere.

Mere pålidelige nyheder kom fra Samsung. Virksomheden brugte en lignende timing som CES 2021 til at annoncere Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus og Galaxy S21 Ultra. Alle tre modeller ankom i slutningen af januar og viste sig at få stor succes.

Andre telefoner der faktisk var med på CES 2021 inkluderede Motorola, der viste sine G-serie telefoner, og TCL fremhævede sin nye TCL 20 lineup. Under CES viste Sony 360 Reality Audio support frem i et forsøg på at tage imod Dolby Atmos og spatial audio teknologi.

Mens CES 2021 bød på nogle spændende nyheder, blev MWC 2021 udskudt til slutningen af juni på grund af bekymringer om Covid-19. Væk fra CES blev Honor V40 lanceret, og Xiaomi Mi 11 blev frigivet som en rival til Samsungs Galaxy S21.

Marts var også en travl måned, med afsløringen af Oppo Find X3 den 11. marts, en smartphone, der leder vejen for en ny generation af flagskibs Oppo telefoner. Samme måned introducerede Samsung nye mellemklasse modeller, Samsung A52 og A72.

OnePlus 9 kom til salg i marts, som viste sig at være en god mulig uden væsentlige problemer. Gaming-telefoner fik også en vis kærlighed med udgivelsen af ikke kun ASUS ROG 5, men også Nubia Red Magic 6 og Xiaomi Black Shark 4.

April til juni - Farvel LG

LG Rollable smartphone (Image credit: LG)

April var den måned, hvor LG officielt sagde farvel til os og forlod smartphone verdenen. Det betød ingen LG Rollable, og heller ingen mulighed for LG V70 ThinQ, som der var rygter om.

I denne periode så vi også indledende glimt af, hvad vi kunne forvente af udgivelsen af iOS 15 senere på året - især et redesignet kontrolcenter stjal alles opmærksomhed.

Apples første launch event i 2021 var i april. Spring Loaded fokuserede på Macs og iPads, men introducerede også en ny iPhone 12 farve: lilla.

Oppo Find X3 series inklusive Oppo Find X3 Pro, Find X3 Neo og Find X3 Lite kom endelig til salg. Og Oppo fortsatte sin travle sæson med introduktionen af nogle billige 5G headsets - A54, A74 og A94.

Samsung udgav Galaxy M12, en billig telefon med et massivt batteri. Samtidig blev virksomheden erklæret den største smartphone-producent i verden, endnu en gang, med en markedsandel på 22%.

Motorola kom ind på budgetmarkedet ved at afsløre Moto G20. Det var dog Realme, der med Realme 8 5G, havde den billigste 5G-telefon i Storbritannien på det tidspunkt.

I USA fjernede Department of Defense Xiaomi fra sin blacklist, hvilket havde forhindret amerikanske investeringer i producenten. Xiaomi bekræftede snart efter, at det forbud var ophævet.

Efter lang tid begyndte Honor telefoner endelig at tilbyde Google apps igen, et resultat af adskillelsen fra moderselskabet Huawei. Juni var fyldt med iPhone rygter, selvom der stadig ville gå måneder, før vi fik nogen konkrete detaljer om iPhone 13.

Juli til september - Sommer, Samsung og Apple

iPhone 13 Pro Max (Image credit: TechRadar)

I starten af sommeren og ind i juli hørte vi mange rygter om Samsung Galaxy Z Flip 3 og Galaxy Z Fold 3. Ville det endelig blive tid til at se en fantastisk foldbar telefon?

Det var først i august, til Samsung Unpacked event, at de to telefoner blev bekræftet. Disse telefoner blev Samsungs billigste foldbare telefoner, da de endelig blev lanceret senere samme måned.

Men sommeren var ikke helt problemfri for Samsung. Virksomheden mistede titlen som verdens største smartphone leverandør til Xiaomi.

Andre steder, og også i juli, blev OnePlus Nord 2 frigivet. Nord 2 var meget ventet og en velkommen tilføjelse til mellemklasse markedet for telefoner, især fordi den tilbød nogle overraskende avancerede specifikationer for sin pris.

Nokia annoncerede også nogle nye telefoner - den usædvanligt robuste Nokia XR20, sammen med C30 og dens enorme batteri, og Nokia 6310, som var en nyopfattelse af den originale 6310 telefon.

Motorola havde også travlt om sommeren og bekræftede officielt Moto G60 som tilbød en 120Hz skærm med en lavere pris end konkurrenterne.

iPhone 13-serien blev også annonceret i september, og Apple lovede bedre funktioner, bedre videooptagelse faciliteter og - endelig - en 120Hz adaptiv refresh rate OLED-skærm, specifikt til iPhone 13 Pro.

Kamerafunktionerne var uden tvivl de mest spændende aspekter. Men desværre, tvang leverings- og leveringsproblemer nogle tidlige brugere til at vente uger, før de kunne nyde deres seneste iPhone anskaffelse.

Oktober til december - Der kommer endnu flere telefoner

Google Pixel 6 Pro (Image credit: Future)

Med årets udgang kom løftet om store telefonlanceringer, samt fornyede bekymringer om et Covid-19 comeback.

Nye Xiaomi telefonlanceringer fulgte hurtigt i form af Xiaomi 11T og 11T Pro.

Oktober betød også den forudsigelige afsløring af det seneste i Googles smartphone linje, Google Pixel 6 og Google Pixel 6 Pro. Med en forbedring af sine muligheder for at tage billeder viste Pixel sig at være en ideel telefon til fans af fotografering.

Husker du kampen om at være den største smartphone producent? Nå, men ved årets udgang fik Samsung kronen igen, og Apple slog Xiaomi til andenpladsen.

December var for det meste fuld af Samsung Galaxy S22 leaks, og mange håber, at telefonen traditionen tro vil blive afsløret i begyndelsen af 2022. Lige i tide til, at vi kan blive begejstrede for endnu et år med telefonrelaterede nyheder.