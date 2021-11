Samsung øger produktionen af foldbare telefoner til næste år

Samsung har efter sigende planer om en kraftig øgning af produktionen af foldbare telefoner til næste år for at være forberedt på et øget salg. Det skriver The Elec, der har oplysningerne fra dokumenter med oversigter over produktionsmål.

Fordelingen mellem Galaxy S, Z og A-serierne er ret interessant, især for de enkelte modeller i serierne. Selskabet satser på at producere 6,9 millioner Samsung Galaxy Z Flip4 og 2,9 millioner Z Fold4. Det skriver Computerworld.

Som sammenligning var produktionsmålet for 2021 fire millioner Z Flip3 og tre millioner Z Fold3. Det betyder, at målet for den større Fold er stort set det samme, mens det forventet større salg udelukkende udgøres af den mindre og billigere Flip-model.

Selvom antallet af foldbare telefoner i Samsungs lineup af flagskibe stiger, bliver flagskibssegmentet stadig domineret af S-serien. Ifølge dokumentet vil Samsung producere 14 millioner Galaxy S22-telefoner, otte millioner S22+ og elleve millioner S22 Ultra, hvilket også er en fordobling i forhold til sidste års Note-telefon med bedre integration af S Pen. Det skriver Computerworld.

De tilsvarende tal for S21-serien var ti millioner S21-telefoner, otte millioner S21+ og otte millioner S21 Ultra. Serien har ikke helt klaret de forventninger, men det ser ud til, at Samsung regner med væsentligt større interesse for standard S22 og S22 Ultra, hvor antallet af enheder, der skal produceres, er steget med henholdsvis fire og tre millioner, mens Plus-modellen holder sig på samme niveau.

Ifølge Computerworld tror The Elec, at S22-serien snart bliver præsenteret, nemlig ved CES 5. januar. Det baserer de på tiden for, hvornår masseproduktionen går i gang. Det kommer også en Galaxy S22 FE en gang i andet halvår af 2022, og her vil Samsung producere 5,7 millioner enheder.

Regner man det hele sammen, kommer 20 procent af næste års Samsung-flagskibe til at være foldbare telefoner. Størstedelen af enhederne fra producenten vil stadig være af den billigere slags, frem for alt A-serien.

Galaxy A53 forventes at blive den mest producerede telefon fra Samsung næste år med 28 millioner enheder, med Galaxy A13 lige i hælene med 27 millioner enheder og A33 med 23 millioner enheder.

Bare de tre modeller alene kommer til at stå for næsten en fjerdedel af Samsungs forventede antal telefoner, 334 millioner, for 2022.