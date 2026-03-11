STIGA lancerer kabelfri robotplæneklippere med AI-kamera og app-styring
Ny robot med kamerabaseret AI-navigation, styring via app og nem opsætning er til brugere, der vil have nem automatisering i haven.
STIGA har præsenteret en serie kabelfrie robotplæneklippere udviklet til brugere, der ønsker automatiseret plænepleje uden fysisk installation. Serien introducerer AI-kamera, satellitbaseret navigation og styring via app.
STIGA oplyser, at de otte nye modeller kombinerer et kamerabaseret system med antennefri opsætning. Formålet er at gøre daglig plænepleje til en mere direkte og mindre tidskrævende opgave.
Robotterne anvender STIGA Vista-teknologi, hvor et AI-drevet kamera registrerer græsarealer, overflader og forhindringer. Funktionen skal gøre det muligt at klippe uden afbrydelser og uden behov for manuel håndtering i daglig drift. Antennefri opsætning betyder, at brugeren kun placerer ladestationen og gennemfører få trin i STIGA.GO-appen, hvorefter robotten kan tages i brug.Artiklen fortsætter nedenfor
Navigationen understøttes af Active Guidance System (AGS), der analyserer kvaliteten af satellitsignaler i realtid for at planlægge ruter. Serien udnytter også quad-band RTK-GNSS, der skal sikre stabil modtagelse i områder med vanskelige forhold.
Pris og tilgængelighed
Serien omfatter modellerne A 6v, A 8v, A 10v, A 15v, A 25v, A 50v, A 100v og A 140v til arealer fra 600 m² til 14.000 m².
Modellerne sælges via STIGAs hjemmeside og autoriserede forhandlere til priser mellem 7.999 kroner og 54.999 kroner afhængigt af model.
Klipning med fokus på plænesundhed
Serien arbejder med daglig bioklipning, hvor små findelte græsrester fordeles i plænen og nedbrydes i jordens overfladelag. Bioklipning fungerer som naturlig gødning og reducerer behovet for opsamling, fordi materialet integreres i plænen. Sensorerne holder pause ved regn eller forhold som f.eks. meget vådt underlag, hvor robotten ikke kan arbejde ordentligt.
Plæneklipperne er ifølge STIGA konstrueret af materialer udviklet til udendørs brug med beskyttelse mod stød, vejr og UV-stråling. Driften baseres på ePower-batteriet, der er udviklet til stabil klipning med lavt forbrug. Styringen foregår via STIGA.GO-appen, hvor brugere kan justere klippetider, følge robotten i realtid, modtage notifikationer og udføre basale serviceopgaver. Appen giver dermed mulighed for kontrol, uanset om man befinder sig hjemme eller på afstand, mens vedligeholdelsen understøttes af let adgang til komponenter og support gennem forhandlernetværket.
Specifikationer og funktioner:
- Vista-kamera med AI-analyse af overflader og forhindringer
- Antennefri opsætning uden kanttråd
- Active Guidance System (AGS) til ruteplanlægning
- Quad-band RTK-GNSS til stabil positionering
- Daglig bioklipning med findelt græsafklip
- Sensorer der stopper ved regn eller meget vådt underlag
- ePower-batteri
- Appstyring via STIGA.GO
- Arealdækning på 600–14.000 m² afhængigt af model
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.