STIGA lancerer kabelfri robotplæneklippere med AI-kamera og app-styring

STIGA har præsenteret en serie kabelfrie robotplæneklippere udviklet til brugere, der ønsker automatiseret plænepleje uden fysisk installation. Serien introducerer AI-kamera, satellitbaseret navigation og styring via app.

STIGA oplyser, at de otte nye modeller kombinerer et kamerabaseret system med antennefri opsætning. Formålet er at gøre daglig plænepleje til en mere direkte og mindre tidskrævende opgave.

Robotterne anvender STIGA Vista-teknologi, hvor et AI-drevet kamera registrerer græsarealer, overflader og forhindringer. Funktionen skal gøre det muligt at klippe uden afbrydelser og uden behov for manuel håndtering i daglig drift. Antennefri opsætning betyder, at brugeren kun placerer ladestationen og gennemfører få trin i STIGA.GO-appen, hvorefter robotten kan tages i brug.

Navigationen understøttes af Active Guidance System (AGS), der analyserer kvaliteten af satellitsignaler i realtid for at planlægge ruter. Serien udnytter også quad-band RTK-GNSS, der skal sikre stabil modtagelse i områder med vanskelige forhold.

Pris og tilgængelighed

Serien omfatter modellerne A 6v, A 8v, A 10v, A 15v, A 25v, A 50v, A 100v og A 140v til arealer fra 600 m² til 14.000 m².

Modellerne sælges via STIGAs hjemmeside og autoriserede forhandlere til priser mellem 7.999 kroner og 54.999 kroner afhængigt af model.

Klipning med fokus på plænesundhed

Serien arbejder med daglig bioklipning, hvor små findelte græsrester fordeles i plænen og nedbrydes i jordens overfladelag. Bioklipning fungerer som naturlig gødning og reducerer behovet for opsamling, fordi materialet integreres i plænen. Sensorerne holder pause ved regn eller forhold som f.eks. meget vådt underlag, hvor robotten ikke kan arbejde ordentligt.

Plæneklipperne er ifølge STIGA konstrueret af materialer udviklet til udendørs brug med beskyttelse mod stød, vejr og UV-stråling. Driften baseres på ePower-batteriet, der er udviklet til stabil klipning med lavt forbrug. Styringen foregår via STIGA.GO-appen, hvor brugere kan justere klippetider, følge robotten i realtid, modtage notifikationer og udføre basale serviceopgaver. Appen giver dermed mulighed for kontrol, uanset om man befinder sig hjemme eller på afstand, mens vedligeholdelsen understøttes af let adgang til komponenter og support gennem forhandlernetværket.

