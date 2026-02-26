Huawei Watch GT Runner 2 er lanceret – træningsuret er en direkte udfordrer til Garmins topmodeller

Nyt dedikeret løbeur fra Huawei, efterfølger til 2021-modellen

Ny antennearkitektur giver op til 3,5 gange bedre positioneringsnøjagtighed

Intelligent maraton-tilstand med coaching og træningsplaner

Pris: 2.999 kroner og kommer til salg fra 23. marts

Huawei lancerede sin første Runner-model i 2021, men siden da har der været stille – indtil nu. Virksomheden har nu afsløret sit helt nye dedikerede løbeur, Watch GT Runner 2, som markerer en klar tilbagevenden til løbesegmentet og tager direkte sigte på etablerede alternativer som Garmin Forerunner 970.

Fokus på GPS-nøjagtighed og seriøs løbetræning

Huawei positionerer uret som en direkte konkurrent til modeller som Coros PacePro og hævder, at deres ur ifølge interne tests har bedre nøjagtighed langs testruter både i bymiljøer og på baner. Dette er muligt takket være en ny »Advanced 3D Floating Antenna Architecture«, som ifølge virksomheden finder satellitsignaler hurtigere og leverer op til 3,5 gange bedre ydeevne end den forrige generation. Det bliver spændende at se, hvor godt disse påstande holder i praksis, når vores TechRadar-team tester uret.

Watch GT Runner 2 er klart rettet mod løbere. Det har blandt andet en intelligent maraton-tilstand, der hjælper både begyndere og mere erfarne løbere med at nå deres første maraton eller en ny personlig rekord. Dette inkluderer:

Maraton-tests og løbssimulationer

Påmindelser om væske- og næringsindtag

Personlig træner direkte i uret

Træningsforslag og individuelle mål

Uret kan også oprette træningsplaner for supplerende styrketræning, der forbedrer din løbestil.

Efter hver session får du omfattende statistikker – herunder puls, intensitet, løbekraft, højde, jordkontakttid, restitutionstid, træningsbelastning, lodret bevægelse og kalorieforbrug – samt analyser af dine fremskridt og områder, hvor du kan forbedre dig.

Letvægtsurkasse i titanium

Uret er udelukkende fremstillet af titanium af rumfartskvalitet og beskyttet af Kunlun-glas. Det er interessant, at hele urkassen er fremstillet af titanium, ikke kun rammen, mens glasset er tyndere og lettere end safirglas for at holde vægten nede. Kunlun-glas er også en meget holdbar glastype, der bruges i Huaweis flagskibstelefoner.

Resultatet er en vægt på 43,5 gram inklusive remmen – hvilket faktisk er lettere end flere sammenlignelige modeller fra Garmin. Uret er også lidt tyndere og bruger en ny AirDry Woven Strap, der siges at være 25 % mere åndbar end den forrige generation.

Batterilevetid og smarte funktioner

Ifølge Huawei kan batteriet holde op til 14 dage ved let brug eller cirka 32 timers udendørs GPS-træning, hvilket er på niveau med alternativer fra Coros og overgår batterilevetiden for modellerne Forerunner 970 og Forerunner 570 (som har henholdsvis 21 og 14 timers batterilevetid i GPS-tilstand).

Uret fungerer med apps som Komoot, Intervals.icu, Kotch, RacePace og Huawei Health. Ud over løbefunktionerne er der også klassiske smartwatch-funktioner som opkald, musikstyring og forskellige sundhedsindsigter.

Huawei Watch GT Runner 2 kommer i salg i Danmark den 23. marts og får en vejledende udsalgspris på 2.999 kroner. Det fås i tre farver: blå med en gradient, der skifter fra lys til mørk, hvid med en gradient, der skifter til lilla og orange, og en sort version.

Med andre ord er dette Huaweis hidtil tydeligste forsøg på at tage kampen op med Garmins løbeure – og hvis GPS-nøjagtigheden lever op til sine løfter, kan det blive en usædvanlig interessant udfordrer i løbeverdenen i år.