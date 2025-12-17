Får vi en Apple-ring i 2026? Her er, hvad rygterne siger indtil videre

Forestil dig noget lignende, men lavet af Apple i stedet for Samsung.

Du har måske bemærket, at Apple ikke er med i vores oversigt over de bedste smarte ringe, men det kan være, at de snart kommer med. Der går fortsat rygter om, at tech-giganten vil lancere en smartring i fremtiden, og her har vi samlet alle de lækager og forudsigelser, vi har set indtil videre.

Der er klare paralleller til Apple Watch. Da det første Apple Watch blev lanceret i 2015, tog Apple sig god tid, ventede mens andre virksomheder lancerede og forbedrede deres smartwatches, og sprang derefter ind på markedet med et af de bedste eksempler på formfaktoren – en model, der ikke har ændret sig radikalt siden.

Vi kunne se det samme mønster gentage sig med en smart ring, hvis Apple beslutter at udfordre Oura Ring 4 og Samsung Galaxy Ring. Læs videre for at få detaljer om alle de rygter, der cirkulerer om Apple Ring – og måske begynde at spare op, hvis du vil have en.

Patentansøgninger peger på en mulig udvikling

Oura Ring 4 (Image credit: Oura)

Der er ingen garanti for, at patentansøgninger rent faktisk fører til forbrugerprodukter, men de giver et indtryk af de ideer, som et firma arbejder med. Apple-relaterede ringpatenter går flere år tilbage, herunder et for en »bærbar elektronisk ringcomputer«, der dukkede op i 2019.

Dette patent beskrev en enhed, der fungerede mere som en controller til en iPhone eller Mac, med sin egen lille touchscreen og en integreret mikrofon. Den indeholdt dog også biometriske sensorer. Alt i alt lød det som et mini Apple Watch, hvilket meget vel kan være, hvad Apple Ring ender med at blive.

Apple har fortsat med at indgive patenter gennem årene. Et fra 2020 beskrev en smart ring med omfattende bevægelsesunderstøttelse til trådløs styring af enheder som Apple TV, mens et andet fra 2023 beskrev fysiske sensorer, der kunne aktiveres for at udføre handlinger på andre tilsluttede Apple-enheder.

Denne type forbindelse – til iPhones, iPads, Macs, Apple Watch, Apple AirPods Max og så videre – synes at være nøglen til den type smart ring, Apple er ved at udvikle. Hvis og når den kommer på markedet, vil den sandsynligvis være bygget til at interagere problemfrit med andre Apple-enheder, du ejer.

Apple har endda været travlt optaget med at indgive patenter på bærbare enheder, der kan udvides til ankelkæder og halskæder, så du måske ikke engang behøver at bære Apple-ringen på din finger. Virksomheden overvejer tydeligvis flere forskellige typer bærbare enheder, der er beregnet til at blive båret det meste af dagen.

Nedlagt … eller ikke?

Apple Watch Series 11 (Image credit: Jacob Krol/Future)

Patenter til side, har mange insidere diskuteret, om Apple rent faktisk vil lancere en smart ring. I oktober 2024 rapporterede den kendte Apple-kilde Mark Gurman, at Apple ikke havde nogen kortfristede planer om at udvikle en smart ring.

Dette blev hurtigt bakket op af Oura-CEO Tom Hale, der sagde, at han ikke troede, at hans virksomhed ville skulle konkurrere med en smart ring fra Apple i den nærmeste fremtid. En del af hans skepsis skyldtes, at en smart ring kunne skade salget af Apple Watch, der måler mange af de samme sundhedsdata.

TechRadars eksperter er dog ikke helt overbeviste om denne argumentation. Smarte ringe adskiller sig fra smartwatches på en række måder, herunder batterilevetid og hvor diskrete de er at have på, så eksistensen af Apple Watch betyder ikke nødvendigvis, at vi aldrig vil se en Apple Ring. Det har trods alt ikke forhindret Samsung i at træde ind i branchen.

En anden velkendt kilde har antydet, at en »ringlignende wearable« faktisk stadig er under udvikling sammen med flere andre hemmelige produkter, der endnu ikke har set dagens lys – hvilket, lad os være ærlige, er præcis, hvad man ville forvente af et teknologifirma af Apples størrelse og betydning. Med andre ord bør vi ikke opgive håbet om en Apple Ring endnu.

Selvom utallige lanceringsbegivenheder er gået uden tegn på en smart ring, ved vi, at Apple investerer kraftigt i sundhed og fitness i disse dage, og at virksomheden har udforsket denne formfaktor i sine patenter. Det kan simpelthen være, at Apple venter på at få design, funktioner og pris helt rigtige.