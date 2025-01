Vi tester Thomson 4K QLED Pro Google TV

Thomson 4K QLED Pro Google TV er et smart-TV med masser af funktioner til en virkelig lav pris. QLED-skærmen betyder, at dette TV fungerer fint i lyse rum. Selv om skærmen ikke er den bedste QLED-skærm på markedet, så får vi alligevel et ganske fornuftigt tv-billede. Selv om skærmen generelt er rigtig god, er der dog også nogle udfordringer med den. Betragtningsvinklen er ret smal, så man skal ikke rykke ret meget ud til siderne, inden skærmen begynder at miste farve og kontrast.

Fjernsynet har indbygget Google TV, så du kan tilføje apps og streaming-tjenester i lange baner. Selve menuen til indstilling af TV'et er ikke særligt intuitiv, og byder ind imellem på nogle utroligt dårlige oversættelser til dansk. Så her kunne brugervenligheden godt være bedre.

Til gengæld er lyden bedre end ventet i det forholdsvis lille og lette TV. Dette TV er oplagt til brugere, der vil have et billigt TV med indbygget Google TV.

Skærmen har en opdateringshastighed på op til 144Hz, og det betyder, at den er velegnet til brugere, der vil tilslutte en computer og bruge skærmen til gaming.

Men når man tænker over prisen, er det faktisk udfordringer, som vi sagtens kan lave med. Til gengæld får vi så en hurtig skærm med Google TV til en rigtig fornuftig pris.

Thomson QLED 4K Google TV (Image credit: Thomson)

Specifikationer

Skærmformat: 16:9

Opdateringshastighed: 144 Hz

Opløsning: 3840x2160p (4K)

Skærmteknologi: QLED

Lyd: Understøtter Dolby Atmos

Højttalere: 2x16W

HDR-understøttelse: Dolby vision, HDR10

2x HDMI 2.1

2x HDMI 2.0

Farver: 10 bits

DisplayPort: Nej

USB-tilslutning:

2 x USB 2

1 x USB 3

Ethernet: 1

Thomson QLED 4K Google TV er perfekt til Netflix. (Image credit: Peter Hoffmann)

Pris og tilgængelighed

Skærmen er lanceret i 2024, så der er tale om den nyeste fra Thomson. Fjernsynet findes i 7 forskellige størrelser fra 43-tommer op til 100-tommer. Thomson sælger ikke på deres hjemmeside, men vi har fundet vores testmodel på 43-tommer til 5.999 kroner i Power.

Her kan du også få 50"-modellen til 6.499 kroner eller 55" til 6.999 kroner. Det er virkelig gode priser, hvis du mangler et stort tv til små penge. Vil du helt op på 100-tommer, koster det til gengæld 34.999 kroner.

Du får masser af porte og forbindelsesmuligheder. (Image credit: Peter Hoffmann)

Design

Skærmens har et 16:9-format, hvilket er ret standard. Kanten er smal, og det ser flot ud. En bred ramme får hurtigt et fjernsyn til at se gammeldags ud, men det slipper du for her.

Alle porte sidder på bagsiden eller i siden, så her er der heller ikke meget nyt under solen. Der findes 2 x HDMI 2.0 og 2 X HDMI 2.1 med E-ARC og ARC. Der er også en optisk indgang, 2 x USB 2.0 og 1 x USB 3.0 samt en ethernetport. Der er ingen USB-C-port, og vi savner en DisplayPort, som kan være smart, da det fungerer bedre og hurtigere til gaming end HDMI.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Fjernsynet i en smart indpakning i kassen. Ud over den traditionelle hårde skum, er fjernsynet pakket ind i en pose med to hanke. Det gør det superlet at hive fjernsynet op ad kassen.

Selv om der er tale om en fladskærm, er den faktisk forholdsvis tyk. Tykkelsen varierer, og skærmen er tyndere for oven og tykkest på den nederste del, hvor den på det tykkeste sted måler den ??? cm. Det er et område mere, hvor det er tydeligt, at der ikke er tale om en af de dyreste fladskærme. Og igen er det noget, vi sagtens kan leve med.

Når skærmen er tændt, kan man se, at den har smalle kanter, hvilket ser rigtig godt ud. Fjernsynet står på en enkelt metalfod, der er robust og bred, så den altid står sikkert.

Portene sidder på bagsiden og i venstre side (set forfra). Det gør det nemt at tilslutte de permanente forbindelser på bagsiden. Så kan man tilslutte enheder lejlighedsvist i siden.

Thomsons fjernsyn giver generelt et indtryk af at være i god kvalitet, og det er pænt og diskret at have stående, når det er slukket.

Du får også en ekstra HDMI-port og USB-port på siden. (Image credit: Peter Hoffmann)

For mange streaming-knapper på fjernbetjeningen

Den medfølgende fjernbetjening ligner de fleste andre, som kommer på markedet i dag. Den er plastret til med dedikerede knapper til streaming-tjenester: YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+ og Apple TV+. Det bliver lidt for farvestrålende, især hvis man ikke bruger tjenesterne.

Thomson QLED 4K Google TV (Image credit: Peter Hoffmann)

Ydelse

Thomson QLED 4K Google TV (Image credit: Peter Hoffmann)

Der er tale om en QLED-skærm, hvilket generelt betyder, at skærmen er god til lyse og kraftige farver. Til gengæld er QLED-teknologien bagbelyst, så sortniveauerne er dårligere på QLED sammenlignet med OLED-fjernsyn.

Når vi sidder lige foran Thomsons tv, oplever vi meget friske og kraftige farver og et udmærket kontrastniveau. Farverne i film som Dune, er kraftige og har høj lysstyrke. Billedet ser flot ud, når man sidder i normal siddeafstand fra skærmen. Går man tættere på fjernsynet, kan man godt se, at detaljerne ikke er helt så skarpe og øh... detaljerede, som på dyrere tv. Men til generel tv-kiggeri, streaming og gaming, fungerer det rigtig godt.

Der er dog et punkt, hvor selve skærmen virkelig er udfordret: Betragtningsvinklen. Den er ret smal, sammenlignet med dyrere skærme. Sidder du lige midt for skærmen, får du et flot og lækkert billede. Men rykker du et par skridt til siden, begynder billedet hurtigt at se farveløst ud og mister detaljerne i billedet. Så her er det meget tydeligt, at Thomsons skærm har sparet på nogle områder. Hvis man bor alene og bruger skærmen til gaming, vil det næppe være et problem. Men er der tale om en gruppe, der er fordelt i et sofaarrangement foran skærmen, så kan det faktisk være en udfordring. Derfor kan vi ikke anbefale dette tv til storfamilien.

Thomson QLED 4K Google TV (Image credit: Peter Hoffmann)

Rodet menu-oplevelse

Der kan være stor forskel på, hvordan indhold ser ud på skærmen. Her oplever vi, at streaming og film generelt ser godt ud. Det kan dog være nødvendigt at justere på billedet, og det virker ind imellem ikke så brugervenligt. Det skyldes, at man skal ind og justere billedet i indstillinger, og de er ikke særligt intuitive. Vil man tilpasse billedet, skal man ind i indstillinger, klikke ned til "Billede" og herinde klikke videre til "Avancerede indstillinger". Samtidig bliver man hver gang advaret om, at en ændring af indstillingerne kan påvirke strømforbruget. Dét bliver hurtigt irriterende. Oversættelserne er heller ikke helt lykkedes optimalt. Vi kunne bedst lide den farvetemperatur, der hedder "Fedt nok", uden at vide, hvad det så dækker over?

Med 144 Hz opdateringshastighed giverer Thomsons TV en god spiloplevelse. (Image credit: Peter Hoffmann)

God gaming-ydelse

Thomson har ikke bare proppet Google TV ind i dette fjernyn. Det er også udstyret med en opdateringshastighed på 144 Hz, hvilket gør det velegnet til at tilslutte til konsol eller computer til gaming. Det fungerer godt, og spil ser faktisk utroligt flotte ud på den meget lysstærke skærm, der også viser ret så kraftige farver. Vi oplever et glidende og flot billede fra computeren, og der er ingen hakkende billeder, når vi gamer. Faktisk er der så meget smæk på farverne, at det nærmest virker som om skærmen er lavet mere med henblik på gaming end på TV. I hvert fald, når man slå den mest farverige billedvisning til.

Udmærket lyd til hverdags-tv

Køber du nogle af de bedste tv på markedet, vil du opdage, at der i stigende grad også bliver gjort meget ud af lyden på fjernsyn - selv om der er tale om fladskærme. Flere fjernsyn har indbyggede højttalere, som sidder inde bag skærmen og sender lyden direkte imod brugere, der sidder foran skærmen. Men selv de skærme får først rigtig god lyd, hvis du tilslutter en soundbar og måske en subwoofer. Det gør sig også gældende for Thomsons tv. Selv om lyden er ganske udmærket til brug i hverdagen, så savner vi bulder og brag, når vi ser film. Top Gun: Maverick kræver bare mere af det hele, og her kommer Thomson 4K QLED Pro Google TV til kort. Under testen tilsluttede vi Sonos Arc Ultra og Sonos Sub 4 til fjernsynet, og det gav lyden et stort løft. Men mindre kan også gøre det, og du kan finde en soundbar helt ned til nogle hundrede kroner, hvis du kigger dig lidt omkring. Allerede til den pris, vil du sandsynligvis opleve forbedringer i lydbilledet.

Konklusion

Thomson leverer her et fjernsyn, der leverer en god ydelse og et fint billede til prisen. Du får et tv med Google TV og en indbygget medieafspiller samt mulighed for at installere alverdens streaming-tjenester via Googles brugerflade.

Billedet er virkelig godt til gaming og film, men det kan kræve lidt justering at finde de rigtige indstillinger. Det er begrænset, hvor meget du selv kan justere, så du må håbe, at de eksisterende forudindstillinger fungerer for dig. Betragtningsvinklen er forholdsvis smal, så det egner sig ikke til brugere, der vil have det bedste billede, uanset, hvor i rummet, de befinder sig.

Designmæssigt er fjernsynet en del tykkere end dyrere fladskærme, så det egner sig ikke til at montere fladt på væggen. Men ellers er det ret diskret og pænt at se på.

Du kan sagtens finde andre 4K QLED-tv til en lavere pris, men så får du altså ikke den hurtige opdateringshastighed på 144 Hz. Forvent nærmere 60 Hz på det prisniveau. Så selv om der ikke er tale om et high end fjernsyn, så får du altså stadig meget for pengene med Thomson 4K QLED Pro Google TV.

Skal du købe Thomson 4K QLED Pro Google TV?

Køb det, hvis …

Du vil have en hurtig skærm til små penge

Skærmen imponerer med friske farver og hurtig opdateringshastighed på 144 Hz. Den fungerer fint til gaming, og leveret et godt billede til prisen.

Du kan lide lysstærke tv med kraftige farver

Du elsker vilde farver på en skærm, der også fungerer om dagen. Både spil og gaming ser godt ud på Thomson 4K QLED Pro Google TV.

Du vil have Google TV

Her får du indbygget Google TV, som gør det nemt at streame serier, chromecaste fra mobil eller computer eller bruge den indbyggede medieafspiller, hvis du vil tilslutte en harddisk.

Køb den ikke, hvis …

Du vil have et tv-billede, der ser godt ud overalt i rummet:

Denne skærm har en ret smal betragtningsvinkel. Det betyder, at der bedst ud, når du sidder lige foran den, og du skal ikke bevæge dig meget til siden, før skærmen mister detaljer og kontrast. Så den er skidt, hvis I er en storfamilie, der ser tv sammen.

Du vil have de bedste sort-niveauer på et tv:

QLED-teknologien giver lysstærke skærme med kraftfulde farver og minimal risiko for burn in. Til gengæld kan de slet ikke hamle op med kontrast og sort-niveauer på OLED-skærme. Så hvis du er film-entusiast, skal du nok kigge på OLED i stedet.