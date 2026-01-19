ChatGPT vil indføre reklamer – her er, hvad du skal vide, og hvordan du slippe for dem

ChatGPT bekræfter, at der vil være reklamer i den gratis version

Der vil også blive lanceret et ChatGPT Go-abonnement til 8 dollars om måneden, men det vil også indeholde reklamer

For at undgå reklamer skal du muligvis betale mindst 20 dollars om måneden

ChatGPT vil snart indeholde reklamer, i hvert fald på det gratis niveau, ifølge en meddelelse direkte fra OpenAI. Reklamerne er endnu ikke synlige i chatbotten, men du kan forvente, at de vises »i de kommende uger«.

OpenAI bekræftede endelig rygtet i et detaljeret blogindlæg fredag den 16. januar 2026. I indlægget beskriver virksomheden ikke kun sine reklameplaner, men også principperne for, hvordan og hvorfor annoncerne vil blive vist: »Vores mission er at sikre, at AGI kommer hele menneskeheden til gode.«

Samtidig meddelte AI-giganten, at ChatGPT Go nu lanceres globalt. Det er en billigere entry-level-løsning til 8 dollars om måneden, som desværre ikke vil være dit førstevalg, hvis du vil undgå annoncer, når de først vises.

At tilføje annoncer til ChatGPT er et oplagt skridt for OpenAI. Virksomheden er endnu ikke blevet rentabel, driftsomkostningerne siges at være enorme, og der er et enormt indtægtspotentiale med omkring 800 millioner aktive brugere hver måned.

At nå ud til selv en lille del af disse brugere kan betyde milliarder i indtægter. Integreret reklame kan også bringe ChatGPT på mere lige fod med sin største konkurrent, Google Gemini. Gemini AI-oversigter er allerede en del af Googles søgeresultater, som igen er fulde af annoncer.

Hvordan vil reklamerne se ud?

(Image credit: OpenAI)

OpenAI siger, at annoncerne vil blive vist nederst i svarene på dine spørgsmål, som vist i eksemplet ovenfor. Det betyder, at du i det mindste kan læse svaret først, før du f.eks. får vist en annonce for Squarespace.

Annoncerne vil være kontekstbaserede, hvilket betyder, at de vil være knyttet til indholdet af din ChatGPT-samtale. Hvis du for eksempel spørger ChatGPT, hvilken bærbar computer der er bedst at købe, kan du se en annonce fra Dell eller Lenovo nederst.

Hvordan fungerer reklmaerne?

OpenAI har planer om at lade annoncører udnytte platformen ved at give brugerne mulighed for at stille spørgsmål direkte til annoncører om produkter eller købsbeslutninger, ligesom man interagerer med ChatGPT.

»AI-værktøjer udjævner konkurrencevilkårene endnu mere og gør det muligt for alle at skabe oplevelser af høj kvalitet, der hjælper folk med at opdage muligheder, de ellers aldrig ville have fundet,« skriver OpenAI i indlægget.

Alle reklamer og reklameoplevelser vil blive tydeligt mærket, ifølge OpenAI.

Hvem kan slippe for reklamer?

Alle, som systemet ved er under 18 år, eller som angiver, at de er under denne alder, vil ikke se nogen reklamer. OpenAI lover også at holde reklamer væk fra samtaler, der vedrører sundhed og politik.

Desuden vil reklamerne ikke påvirke indholdet af de svar, du modtager, hvilket betyder, at informationen ikke vil være tendentiøs med henblik på at favorisere, fremhæve eller kritisere en potentiel annoncør.

Kontrolfunktioner og hvordan man fravælger annoncer

OpenAI lover ikke at sælge kundedata til tredjeparter, og at du vil kunne slå personalisering fra og slette dine data. Begge disse indstillinger kan påvirke, hvor relevante annoncerne er for dig i ChatGPT.

En oplagt måde at undgå annoncer på er at skifte til et betalt abonnement, der ikke inkluderer det nye ChatGPT Go, til 8 dollars om måneden. Selvom Go giver bedre adgang til OpenAI's nyeste model og forbedret billedgenerering, kræves ChatGPT Plus til 20 dollars om måneden for helt at undgå annoncer.

OpenAI siger dog: »Vi vil altid tilbyde en måde at undgå at se annoncer i ChatGPT, herunder en betalt mulighed, der er annoncefri.« Dette tyder på, at der muligvis vil være flere måder at slå annoncer fra på i fremtiden, selvom det på nuværende tidspunkt er uklart, hvad disse vil være.

Tests med annoncer i det gratis niveau og ChatGPT Go vil snart begynde i USA. Der er endnu ingen oplysninger om, hvornår annoncerne vil blive udrullet til andre markeder, men vi gætter på, at det vil afhænge af, hvor godt initiativet bliver modtaget i USA.

